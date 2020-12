Photo: profil Facebook Marte Martte

La pandémie causée par Covid-19 a généré une instabilité économique pour diverses familles et personnes dans le pays. La plupart ont cherché des moyens de progresser C’est le cas d’une personne âgée devenue virale pour une publication sur Facebook.

L’utilisateur Facebook “Marte Martte” a téléchargé une photo d’un grand-père avec une affiche imprimée sur une toile disant qu’il enseigne des cours de mathématiques, calcul différentiel, calcul intégral, géométrie analytique, trigonométrie et algèbre sur la 16e rue du quartier El Rodeo dans le bureau du maire d’Iztacalco à Mexico.

L’utilisateur a publié l’image hier à 10h22 Oui leur a demandé de partager l’information pour qu’il puisse l’aider afin que plus de gens voient l’enthousiasme du grand-père pour enseigner et gagner un peu d’argent pour avancer dans cette situation. Aussi pour que les personnes qui ont besoin de conseils pédagogiques dans ces matières puissent avoir le contact de cet enseignant.

Il a dit que l’a trouvé marchant près du Foro Sol Oui a souligné que l’homme veut vraiment travailler et enseignerLorsqu’il l’a vu avec l’affiche, il a demandé la permission de le prendre en photo et ainsi de la diffuser sur les réseaux sociaux.

«Bonjour, je veux vous demander de m’aider à PARTAGER J’ai trouvé cet homme près du SOL FORUM, Je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo de lui et très vite il est venu me donner un morceau de papier avec ses données. Avoir BEAUCOUP DE DÉSIR DE TRAVAILLER ET D’ENSEIGNER. PARTAGEZ en espérant que quelqu’un puisse vous servir #HoyPorEL !!!! Aidez-le », ont été les mots que la jeune femme a écrits sur son profil Facebook.

Avec le hashtag #HoyPorEl la publication, jusqu’à présent, a été partagé 4,6 mille fois et a 365 réactions. Dans un commentaire sur la photo, «Marte Martte» a ajouté plus d’informations sur les sujets que ce professeur enthousiaste domine. L’homme enseigne également la physique et la chimie aux niveaux collégial et secondaire. C’est ainsi que ce professeur de mathématiques particulier est devenu viral.

Ce n’est pas la première fois que via les réseaux sociaux les gens deviennent viraux pour offrir des services pour faire face à cette pandémie. En particulier le adultes majeurs Ils se sont démarqués par leur initiative ou leur besoin de générer des revenus.

Un autre des cas partagés via Twitter a été partagée le 27 juin. C’est l’histoire d’un homme pauvre qui vend ses dessins pour gagner un peu d’argent. Don Baldemar est devenu viral parce qu’un utilisateur de ce réseau social a partagé des photos où il a montré le dessin du grand-père pour vendre plus tard ses œuvres.

Don Baldemar passe une grande partie de la journée dans le Avenue Reforma, et pendant la nuit il dort près de la fontaine de Diane la Chasseresse. Le profil @decosmonaute a partagé les photos de l’homme de 74 ans, Il a demandé à ses contacts et aux utilisateurs en général de partager le contenu afin que davantage de personnes puissent le soutenir avec de la nourriture, des vêtements ou de l’argent.

(Photo: Twitter @decosmonaute)

Les réponses à la publication ont montré que malgré les temps difficiles de pandémie et de distanciation sociale il y a encore des gens qui montrent leur solidarité avec ces causes.

Juin dernier, un policier de la municipalité de Texcoco, État de Mexico, Il a acheté tous les bonbons vendus par un homme âgé. Au début, il a cru que le policier lui prenait sa marchandise jusqu’à ce qu’une femme qui assistait à ce moment le rassure en disant qu’ils allaient le payer.

Une personne qui passait par là a capturé le moment dans une vidéo téléchargée sur Facebook où le vendeur a reçu l’argent du policier José Alfonso «Tenez, rentrez chez vous. Prends ton panier », entend-on dans la vidéo lorsque l’officier a fait sa bonne action du jour.

