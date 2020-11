Très peu croyaient au retour d’AC / DC, avec le chanteur souffrant de surdité, la mort d’un pilier du groupe et les problèmes juridiques du batteur, mais le groupe a un nouvel album destiné à remplir les stades, quand ils reprennent les concerts .

Alors que dans le rock on parle couramment du “27 club”, l’âge auquel des icônes telles que Janis Joplin, Amy Winehouse, Jim Morrison, Jimi Hendrix et Kurt Cobain sont morts, dans le cas d’AC / DC, on pourrait parler du «club de survivants»: ses membres ont tous 70 ans, du guitariste Angus Young, 65 ans, au chanteur Brian Johnson, 73 ans.

Cependant, le premier chanteur Bon Scott est décédé en 1980 et Malcolm Young, guitariste et co-fondateur du groupe en 1973 avec son frère Angus – écossais installé en Australie – est décédé en 2017. Combien de groupes auraient survécu à de telles pertes?

«Parmi les grands groupes internationaux, il n’y a que les Rolling Stones qui continuent également de sortir des disques et d’organiser des tournées après la mort d’un membre clé, Brian Jones», en 1969, à 27 ans. “Queen n’a jamais su trouver un équivalent à Freddie Mercury”, a déclaré à l’. Christian Eudeline, rédacteur en chef du bimestriel français “Vinyle & Audio”.

“D’un autre côté, avec Brian Johnson, AC / DC a immédiatement trouvé un autre chanteur aussi bon que Bon Scott”, ajoute-t-il.

– “Comme sur le Titanic” –

Dans une vidéo sur le site officiel d’AC / DC, Angus Young présente le nouvel album, “Pwr up”, après la mort de son frère: “Le groupe était son bébé, la vie de + Mal + (Malcolm), c’était lui qui Il nous a poussés à continuer. Il nous a toujours dit qu’être musicien, c’est comme être à bord du + Titanic +, le groupe continue de jouer quoi qu’il arrive au navire. “

Et AC / DC a prouvé qu’il ne pouvait pas couler. Du premier album avec Brian Johnson, “Back in black” (1980), 50 millions d’exemplaires ont été vendus, avec des tubes légendaires comme “Hells bells”, à la hauteur de “Highway to hell” (1979).

Ces dernières années ont également été marquées par d’autres malheurs: Johnson a dû abandonner le navire en raison d’un début de surdité et a été temporairement remplacé sur scène par le leader des Guns N ‘Roses, Axl Rose.

Mais Johnson, avec une aide auditive à la pointe de la technologie, est revenu, tout comme le batteur Phil Rudd, après avoir surmonté ses problèmes de drogue et autorisé à ordonner un meurtre en Nouvelle-Zélande, où il vit.

– “Pour le plaisir” –

Le nouvel album ne décevra pas ses fans, avec des titres prometteurs tels que “Realize” et “System down”.

“Ils font leur travail et il est clair qu’ils ne le font pas pour de l’argent – après 200 millions d’albums vendus – mais pour s’amuser sur scène, où ils attirent aujourd’hui trois générations”, selon Eudeline.

“Aux Etats-Unis, à l’entrée de leurs concerts, il y en a beaucoup qui avec leurs banderoles dénoncent + La musique de Satan +”, demandant aux fans de se retourner, “tandis que d’autres achètent les petites cornes de diable en plastique”, a inspiré sur la couverture de “Highway to Hell”, 40 ans plus tard.

pgr / app / mb