L’Alliance fédéraliste a critiqué le PEF 2021 (Photo: Twitter / @AF Federalista)

L’Alliance fédéraliste, composée de 10 gouverneurs des partis dits d’opposition, a accusé cela pour le Budget de dépenses de la Fédération (PEF) de 2021 il y a une réduction de 182 milliards de pesos aux États et aux municipalités.

Grâce à une publication sur Twitter, les soi-disant gouverneurs rebelles ont signé dans une lettre que les dégâts seraient répartis dans toute la république, pas seulement dans les États qu’ils gouvernent.

«Les dommages que le PEF 2021 causera ne concernent pas dix États et leurs municipalités; c’est tout le monde, sans exception. La #AlianzaFederationista partage sa position concernant la récente approbation dudit projet “, ont-ils exprimé.

Première partie du texte de l’Alliance fédéraliste contre le PEF 2021 (Photo: Twitter / @AF Federalista)

Le document critiquait les actions du Mouvement national de régénération (Morena) à la Chambre des députés, ainsi que ses partis alliés: le Parti travailliste (PT), le Parti de la rencontre sociale (PSE) et le Parti écologiste vert du Mexique (PVEM). pour avoir approuvé le projet présenté par l’Exécutif fédéral, représenté par Arturo Herrera, chef du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP).

«Les coupes dans les dépenses fédéralisées, qui sont ces ressources qui sont décentralisées vers les États et les municipalités pour qu’elles résolvent les priorités en matière d’éducation, de santé, d’infrastructure sociale, de sécurité publique et de renforcement financier, représentent une réduction de 182 milliards pour toutes les entités. , pas seulement pour l’Alliance fédéraliste », lit-on dans le document par Jaime Rodríguez Calderón, Miguel Riquelme, Francisco García Cabeza de Vaca, José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles, Enrique Alfaro Ramírez, José Ignacio Peralta, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Javier Corral et Martín Orozco.

Cela est dû au fait que le programme budgétaire voté par les députés fédéraux et rédigé par l’exécutif fédéral se caractérise, contrairement au PEF 2020, par une plus grande allocation de ressources aux programmes sociaux de l’administration Andrés Manuel López Obrador, une réduction Des ressources d’État et également une réduction des pouvoirs législatif et judiciaire et des organes autonomes tels que l’Institut national électoral (INE) ou la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Cependant, dans le texte, ils ont également assuré qu’il y avait opacité et discrétion dans l’utilisation des ressources.

Deuxième partie du texte de l’Alliance fédéraliste contre le PEF 2021 (Photo: Twitter / @AF Federalista)

«La centralisation des ressources et leur utilisation monopolistique, discrétionnaire et opaque met en péril le cercle vertueux que représentent les projets locaux et les synergies. Les ressources appartiennent à tous nos peuples, pas seulement au gouvernement fédéral. Les États de l’Alliance fédéraliste ont toujours fait preuve de solidarité par la productivité, donc nous attendions un traitement réciproque, qui correspond à notre participation à l’activité économique et à la collecte, sinon l’impact économique et social sera irréversible “, ont-ils estimé dirigeants locaux.

Il convient de noter que l’Alliance fédéraliste est née en mars de cette année en tant que confrérie de gouverneurs qui établirait un agenda en matière de santé avant l’arrivée du COVID-19 au Mexique; Cependant, en quelques mois, il est devenu un groupe d’opposition à AMLO avec un agenda politique économique dans lequel la priorité est de revoir le soi-disant pacte fiscal, afin que la redistribution des ressources produites par ces 10 États soit réévaluée pour l’administration. local.

Ce mouvement a été qualifié par López Obrador de stratégie électorale, puisque le pacte fiscal est en vigueur depuis 2007 lorsque Felipe Calderón, du Parti d’action nationale (PAN), était président et que les élections de mi-mandat de l’administration 4T se profilent; cependant, les gouverneurs de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Chihuahua et Aguascalientes l’ont catégoriquement démenti.

PLUS SUR CE SUJET

Alliance fédéraliste: qui sont les gouverneurs “rebelles” qui s’opposent à López Obrador

Alliance fédéraliste: Que demandent exactement les gouverneurs “rebelles” à López Obrador

Les Mexicains sont condamnés à “dépendre de l’aide sociale”: l’Alliance fédéraliste a rejeté l’approbation du “Budget Infamy 2021”