Le football turc est choqué par les nouvelles qui étaient connues ces dernières heures: Omar Elabdellaoui, pièce clé de Galatasaray et capitaine de l’équipe nationale norvégienne, a subi un accident avec des pièces pyrotechniques lors de la fête de fin d’année et est interné avec risque de dommages permanents à votre vue.

Le défenseur de 29 ans était chez lui dans le quartier de Büyükçekmece à Istanbul lorsqu’il a été blessé par une explosion de feux d’artifice, selon le média local Spor Arena. «Il y a un problème dans les deux yeux, plus dans un œil. Il ne serait pas correct de dire quoi que ce soit sur son avenir “, a détaillé le Dr Vedat Kaya en charge de la prise en charge du footballeur formé à la carrière de Manchester City.

Elabdellaoui est venu au club turc pour cette saison après avoir débuté professionnellement à Strømsgodse dans son pays natal et avoir traversé la Hollande (Feyenoord), l’Allemagne (Eintracht Braunschweig), la Grèce (Olympiacos) et l’Angleterre (Hull City). Les informations initialement fournies indiquent que l’explosion a également généré un blessure à la main, au-delà du fait que la principale préoccupation se pose sur les dommages à ses yeux. Dans le même temps, ils ont souligné que sa vie n’était pas en danger.

«Nous avons fait notre intervention et un traitement médical est en cours. Une autre intervention peut être nécessaire. L’œil gauche est plus endommagé que l’autre. Nous avons fait le processus de nettoyage pour cette brûlure, nous avons nettoyé les matériaux des yeux. En peu de temps, nous avons fait tout notre possible. Maintenant, nous planifions pas à pas les processus que nous appelons la restauration », a déclaré le médecin en charge de sa santé.

À l’hôpital, il a reçu la visite de son entraîneur Fatih Terim, du chef d’équipe d’Arda Turan (ex Barcelone) et du vice-président de Galtasaray Abdurrahim Albayrak. C’est justement le manager qui a montré toute son indignation face à la des photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux: «Nous sommes tous très tristes. Mais je veux dire quelque chose: une personne de l’ambulance a partagé ce malheureux accident survenu à Omar. C’est une honte, un péché. Il a trois enfants, des amis et une famille. Galatasaray compte 30 millions de fans. De quelle conscience s’agit-il? N’est-ce pas dommage? Nous suivrons cela jusqu’au bout. ” Dans ces images qui sont devenues virales l’athlète a été vu sur la civière d’ambulance recevant les premiers soins dans les yeux.

En raison de l’inquiétude suscitée par cet incident, Galatasaray a fourni un rapport médical sur ses réseaux sociaux: «Omar a reçu les premiers soins après le malheureux accident. Les dommages à vos yeux ne seront apparents qu’après un examen plus approfondi.. Maintenant, il est pleinement conscient et il n’y a aucun risque de mort ».

Le footballeur qui porte habituellement la cassette du capitaine dans l’équipe nationale norvégienne partage une équipe du club turc avec différents footballeurs sud-américains tels que le gardien de but uruguayen. Fernando Muslera, l’ancien défenseur de River Marcelo Saracchi, le brésilien Marcos do Nascimento Teixeira et le buteur colombien Radamel Falcao Garcia, qui a écrit un message sur ses réseaux sociaux pour le soutenir.

