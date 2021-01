Les représentants européens auprès de l’UE sont parvenus jeudi à un accord préliminaire sur la reconnaissance des tests antigéniques de la covid-19 effectués dans n’importe quel État membre, ont indiqué des diplomates à l’..

La mesure, qui sera finalisée par une procédure écrite et discutée lors d’un sommet des dirigeants de l’UE jeudi, vise à rendre les tests COVID-19 plus répandus et plus rapides.

Contrairement aux tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) qui impliquent de prélever un échantillon de la cavité nasale derrière le nez et qui est analysé en laboratoire, le test d’antigène peut être effectué à partir du salive et le résultat peut être présenté en 30 minutes.

Cela permet de tester plus facilement et plus rapidement un grand nombre de personnes, bien que les tests antigéniques soient moins fiables pour détecter le COVID-19 chez les personnes qui ne présentent aucun symptôme.

La Commission européenne a déclaré qu’elle pourrait utiliser des tests antigéniques dans des situations spécifiques pour détecter rapidement les épidémies ou surveiller les personnes «à haut risque», comme les travailleurs du secteur de la santé.

Des tests antigéniques à grande échelle pourraient également être utilisés pour dépister les voyageurs revenant de pays hors de l’Union européenne.

Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré dimanche que, par exemple, “entre la France et l’Irlande, les tests PCR fonctionnent parce que nous utilisons les mêmes, mais les tests antigéniques ne le font pas car l’Irlande ne les reconnaît pas encore”.

