Le cabinet économique, en réunion avec des hommes d’affaires et des syndicalistes

L’Argentine traverse l’une des crises les plus profondes de son histoire et, ces dernières semaines, on a parlé de la possibilité de parvenir à un accord qui nous permette de changer notre présent et d’envisager un avenir meilleur.

En ce sens, il convient de demander comment un consensus de cette nature pourrait opérer pour surmonter la crise. De nombreuses tentatives de ce type ont simplement abouti à des déclamations en faveur du dialogue, sans résultats concrets. Mais alors, quels avantages pourraient avoir des accords de ce type?

En premier lieu, pour convoquer un accord politique entre le parti au pouvoir, l’opposition et le reste des secteurs, il y a un élément très important qui est de définir des politiques à moyen et long terme. Un accord de ces caractéristiques donnerait la possibilité d’établir des politiques d’État, non pas d’un gouvernement en particulier, mais approuvées par la classe politique en général.

D’autre part, il peut servir à réduire le niveau de confrontation et à mettre, si vous voulez, un parapluie de dialogue et de prévisibilité aux mesures gouvernementales.

Mais même ainsi, on se demande si ce serait le seul résultat que l’on pourrait attendre de ce type d’accord. Cela pourrait améliorer le climat interne de la Nation mais cela, aussi louable soit-il, ne suffirait pas à surmonter la crise.

Un accord de ces caractéristiques donnerait la possibilité d’établir des politiques d’État, non pas d’un gouvernement particulier, mais approuvées par la classe politique en général

Et voici donc ce que pourrait signifier la véritable puissance de l’accord, en ce qui concerne l’accord économique et social. Ce qui est essentiel pour son fonctionnement, c’est la prise d’engagements par les entreprises, les travailleurs et le gouvernement. Ce ne serait pas seulement un accord sur les prix et les salaires, car il inclurait le gouvernement. Un accord sur les engagements de prix et de salaires sans la participation du gouvernement serait une entéléchie, comme cela s’est produit à maintes reprises. Ensuite, Nous parlons d’un accord économique et social qui inclut les prix, les salaires, les taux, les taux d’intérêt, les taxes, les taux de change et dont les objectifs sont de contribuer à la stabilité des prix, dans une marche convergente vers la stabilité et vers une relance économique vigoureuse .

La première condition, de la part du gouvernement, est qu’il présente un programme économique cohérent et crédible, à court et moyen terme. Sans cette condition, il ne pourrait y avoir un véritable engagement de la part de tous les secteurs par rapport à la variation de leurs revenus.

Les objectifs de stabilité et la réactivation économique sont d’autres éléments essentiels pour la possibilité d’un tel accord.

Du côté des entreprises, s’ils doivent absorber des coûts plus élevés parce qu’il s’agit aussi de normaliser le prix relatif fixé ici, une relance économique vigoureuse les aiderait à rendre cela réalisable. La rentabilité par unité produite peut être perdue, mais elle est gagnée en raison de l’augmentation significative des quantités vendues.

Quelque chose de similaire se produit avec les travailleurs, car ils auraient des gains significatifs compte tenu de l’orientation politique vers le plein emploi. Mais, en outre, cela profiterait également au gouvernement, car une expansion économique vigoureuse aurait un effet significatif sur les finances publiques. Ainsi, une question vertueuse vers l’équilibre budgétaire serait générée.

Nous parlons d’un accord économique et social qui inclut les prix, les salaires, les frais, les taux d’intérêt, les taxes, les taux de change et dont les objectifs sont de contribuer à la stabilité des prix, dans une marche convergente vers la stabilité et vers une relance économique vigoureuse

Or, une expansion économique de cette nature se heurterait rapidement à la restriction de change à laquelle le pays est confronté, bien que l’accord et les engagements fonctionnent aussi ici, car un taux de change compétitif, dans le cadre d’un accord social comme celui que nous proposons, il n’a pas à être inflationniste.

Son impact sur les coûts serait absorbé par une activité économique accrue. Bien entendu, cette augmentation de l’activité doit être alimentée par des crédits fluides pour le fonds de roulement, avec des taux d’intérêt adaptés aux prévisions qui s’inscrivent dans l’accord lui-même sur la baisse du taux d’inflation.

Dans le même temps, le fait de réglementer le prix des denrées alimentaires et le prix de l’énergie, comme nous l’avons maintes fois soutenu par le Mouvement des économistes justicialistes, augmenterait également considérablement la compétitivité des activités internes, ainsi que la déclaration d’un urgence du secteur extérieur, à travers lequel seuls les articles ou fournitures envisagés dans le plan de réactivation peuvent être importés. Nous aurions donc une combinaison de mesures qui pourraient contourner la contrainte externe.

Bref, la bienvenue est un accord politique, social et économique. Le grand défi sera de définir les objectifs, que les différents secteurs fassent un effort (pour assumer des coûts et décliner des positions rigides), et pour s’entendre sur les décisions nécessaires, dures et difficiles qui doivent être prises.

L’auteur est économiste et président du Conseil des entrepreneurs nationaux