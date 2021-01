Élections 2021 au Mexique (Illustration: Steve Allen)

Depuis la victoire de Andrés Manuel López Obrador en 2018, où la coalition Ensemble, nous allons écrire l’histoire vaincu les partis traditionnels du Mexique, il a été proposé que pour la foire électorale PRI, PAN et PRD chercheraient à regagner du terrain au pouvoir politiquePour une telle raison qu’au début de l’administration de la quatrième transformation, ces partis se sont déclarés opposés à Morena et à ses alliés.

D’ici 2021, année au cours de laquelle 15 gouvernorats sont définis et la Chambre des députés sera renouvelée, Marko Cortes, président du National Action Party (PAIN); Jésus Zambrano, président du Parti de la révolution démocratique (PRD); et Alejandro Moreno, Président du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) a décidé de s’associer à l’alliance Va por México, une coalition promue par Sí por México, une organisation dirigée par Claudio X. González et Gustavo de Hoyos.

À lui seul, le Mouvement national de régénération (Brunette), Le parti d’AMLO, a été regroupé avec le Parti travailliste (PT), Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) et avec le Parti Encuentro Solidario (PSE), pour créer la coalition Together We Make History qui, contrairement à Va por México, pose des problèmes de sélection des candidats au sein de son groupe, où le cas Félix Salgado Macedonio il a monopolisé une grande partie de la perspective médiatique.

Comme si cela ne suffisait pas, les disqualifications des chefs de parti ont été immédiates et plus récemment, une série de tweets entre Alejandro Moreno et Mario Delgado, président de Morena, a suscité l’intérêt de centaines d’utilisateurs des réseaux sociaux.

Concernant la soi-disant opposition contre le gouvernement fédéral, les hommes d’affaires Claudio X. González et Gustavo de Hoyos ont précisé le passé Mardi 22 décembre, l’alliance PRI-PAN-PRD et ils ont exprimé leur désenchantement avec le gouvernement Lopez Obrador.

“Aujourd’hui, la priorité est d’unir nos forces et nos volontés pour affronter l’autoritarisme populiste et destructeur avant qu’il ne soit trop tard”a déclaré Claudio X. González, membre fondateur de Mexicanos Contra La Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Concernant le trouble indiqué dans les projections des candidats internes de Morena, Macédonien Salgado il a été présenté comme la meilleure perspective pour le gouverneur de Guerrero; Cependant, l’accusation qu’il a pour le crime de viol volontaire remet en cause la candidature.

Selon la victime, identifiée dans le dossier officiel comme JDC, La première fois qu’elle aurait été agressée sexuellement par Salgado Macedonio, c’était le 20 mai 2016., lorsque l’actuel sénateur licencié l’a invitée chez lui pour faire un don à la fondation qu’il soutenait. Ceci parce que la femme travaillait dans une fondation qui aidait les animaux et que le politicien allait lui donner des croquettes.

Par la suite, elle aurait été droguée, violée et photographiée nue. Ce dernier, pour plus tard être soumis à un chantage pour continuer à satisfaire sexuellement la brune.

Dans ce contexte, il convient également d’ajouter que Amílcar Sandoval Ballesteros, frère du propriétaire du Secrétaire à la fonction publique (SFP), il s’est également présenté à Morena pour le désigner comme candidat au poste de gouverneur de l’État; cependant, l’honneur a été refusé.

Finalement, les disqualifications parmi les représentants du parti sont arrivées, ceci parce que le dimanche 10 janvier, Moreno Cárdenas et Delgado Carrillo ont été disqualifiés en raison de l’objet d’un débat.

«Le débat auquel vous devez faire face, Alejandro, est avec vos bases, que vous avez trahies pour les mettre au service de l’extrême droite et de vos nouveaux patrons: Marko Cortés et Claudio X. González, avec qui vous partagez le désespoir de récupérer le régime de complicité et de corruption », a publié l’économiste de l’ITAM.

«Vous démissionnez, Mario, pour débattre, parce que vous préférez continuer à mentir et ne pas affronter la réalité dans laquelle vous avez coulé le pays. Allons-y, face à face, pour parler des résultats. Encore une fois, vous dites quand et où. Ne le sortez pas!», A répondu l’avocat de l’Institut technologique et des hautes études René Descartes.

De cette manière, la classe politique mexicaine est la manière dont elle se prépare pour les élections de mi-mandat du gouvernement AMLO.

