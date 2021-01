Dans l’image un record du défenseur équatorien Gabriel Achilier (i), lorsqu’il agissait pour Morelia de México et qui a été annoncé comme le nouveau renfort de l’Orense de son Machala natal. . / José Méndez / Archives

Guayaquil (Equateur), 21 janvier . .- Le défenseur équatorien Gabriel Achilier, figure et capitaine entre 2016 et 2020 du Mexicain Monarcas Morelia, a signé ce jeudi un contrat en renfort avec l’Orense de son Machala natal, selon l’administration du club présidé par Martha Romero.

Le service de presse du club a précisé qu’Achilier rejoindra les séances d’entraînement de l’équipe dirigée par l’entraîneur argentin Patricio Lara à partir de ce vendredi.

Après huit saisons et sept finales consécutives, entre 2010 et 2016, avec Emelec, avec lequel il a obtenu les titres de 2013, 2014 et 2015, Achilier était lié à Monarcas Morelia dont il était une figure.

Le défenseur a fait son apparition dans le football précisément à Machala, au club El Oro Fútbol, ​​d’où il est passé dans les catégories jeunes du Deportivo Cuenca en 2003.

L’année suivante, il a fait ses débuts avec la Liga de Loja en première division B, mais la même année, l’équipe a obtenu une promotion dans le football absolu.

En 2005, il a joué avec l’équipe équatorienne U20 dans le championnat sud-américain de cette catégorie en Colombie, et en 2008, il a fait ses débuts avec l’équipe senior.

Avec l’Équateur, Achilier a participé à la Copa América d’Argentine 2011, au Chili 2015, aux États-Unis 2016 et au Brésil 2019.

Avec l’Équateur, il a disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil et a également disputé les qualifications pour la Coupe du monde 2018 en Russie, dans laquelle La Tri n’a pas réussi à se qualifier.

Les managers d’Orense ont pris l’embauche d’Achilier comme un grand renfort pour sa deuxième saison de football en première division, à partir du 19 février prochain, où il devra affronter l’équipe qui l’a vu grandir: Emelec.

En plus d’Achilier, Orense a été renforcé par le milieu de terrain argentin Joel López Pizano, 24 ans, qui a eu un passage éphémère pour Emelec en 2018.

Il mettra également en vedette les Argentins, le défenseur Arián Pucheta, le milieu de terrain Nicolás Czornomaz et l’attaquant Alan Murialdo, ainsi que l’Uruguayen Sebastián Assis.