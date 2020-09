Le Pap avec Carlos Samaria au Vatican. Francisco porte une étole du mouvement Schoenstatt que Stella, la fille de l’orthopédiste, lui a offerte

Mars 2013. Le portable de Carlos Samaria sonne. Assister. Une voix familière se fait entendre de l’autre côté. Mais le nom n’est pas si familier.

-Bonjour qui parle?

-Je suis Francisco …

-Quel Francisco?

-Bergoglio !!

Stella, la fille de Carlos, dit que son père a failli laisser tomber son téléphone portable de la main de l’émotion. Et ce qui est arrivé était merveilleux: « Quand vas-tu venir me voir? », Invita le Pape, qu’il avait assumé il y a quelques jours. Finalement, la rencontre a duré quelques mois, mais c’est arrivé. ET Le 24 septembre de cette année-là, à Santa Marta, Carlos et ses enfants Stella et Roberto ont passé une heure à Santa Marta avec Francisco. Bien sûr, Samarie est arrivée avec un cadeau très spécial: des chaussures noires pour le Saint-Père, comme il le faisait depuis 1980, lorsque Bergoglio était recteur du Colegio Máximo de San Miguel, poste qu’il occupa pendant six ans.

Carlos Samaria, le Pape François et les frères Stella et Roberto Samaria le 24 septembre à Santa Marta, Vatican

« Ne m’envoyez pas plus! », Lui a dit le Pape souriant à cette occasion, pour ne pas profiter de la générosité de Samarie, qui n’a jamais facturé les prêtres ou les religieuses pour les chaussures. Dans le monde, il avait attiré l’attention sur le fait que le Saint-Père avait rompu la tradition de porter des chaussures rouges, celui qui symbolisait le sang des martyrs. Le dernier à les utiliser comme ça a été Benoît XVI, qui a même utilisé des mocassins Prada. Le pape argentin a opté pour le plus simple, noir, fabriqué par Samaria basé sur une forme 42-43, et avec une semelle intérieure car il présente une petite différence de longueur presque imperceptible entre une jambe et une autre. «Sinon, il n’aurait pas fait fabriquer des chaussures orthopédiques, il les aurait achetées dans n’importe quel magasin de chaussures», explique Stella, la fille de Carlos.

Lors de cette réunion au Vatican, en outre, Francisco a conseillé à Roberto, qui lui a demandé comment il pouvait retrouver la foi, et il a dit à Stella, inquiet du temps qu’il leur consacrait: « Vous m’apportez des airs de Buenos Aires. » C’était la dernière fois qu’ils se voyaient. La Samarie, souffrant de maux de dos, ne se rend plus en Europe. Il est décédé le 1er septembre, à l’âge de 89 ans, à la clinique Suizo Argentina, après avoir été dans le coma pendant deux mois, Raconte Stella.

Adieu la ville natale du père de Carlos, Porcen di Seren del Grappa. Là, ils l’ont considéré comme le leur

«Papa a été tué en quarantaine», raconte la femme qui lui a donné six petits-enfants (Pia, Paz, Gerardo, Teté, Malu et Francisco), le même nombre que son frère Roberto (Virginia, Florencia, Pilar, Marina, Guadalupe et Roberto ( h)). «Il a eu plusieurs coups sûrs ces derniers temps. Il y a quatre ans, ma mère est décédée. Puis ils ont pris le brevet de pilote, son seul passe-temps. Il avait eu un accident vasculaire cérébral en volant et s’était perdu. Il s’est rétabli, mais en a eu d’autres et des crises cardiaques. Ensuite, ils n’ont pas renouvelé son immatriculation et ne pas conduire a été un autre coup dur pour lui », explique-t-il.

Les Samaries sont originaires de Porcen di Seren del Grappa, un hameau de la province italienne de Belluno, dans la région alpine de la Vénétie. Le père de Carlos, Virginio, est venu en Argentine après la Première Guerre mondiale et s’est installé dans le quartier de Floresta, où les immigrants de cette région étaient regroupés. Peu de temps après, sa femme, Maria, surnommée De Cet, comme la moitié des habitants de Porcen, est arrivée. Il était charpentier, mais son fils n’a pas continué la tradition.

Jorge Bergoglio et Carlos Samaria à l’orthopédie allemande, dans l’un des déjeuners qu’ils ont partagé

Après avoir travaillé avec son père pendant un certain temps, Carlos a changé de profession et a commencé à accompagner son beau-frère, surnommé Novelli, à son domicile orthopédique. Pleinement dans ce domaine, il a rencontré Jorge Schubert, propriétaire de l’orthopédie de l’Atlas allemand, à qui il a fourni des marchandises. Il a parlé de son beau-frère et, Au fil du temps, il a racheté l’entreprise à Schubert. Le seul changement qu’il a fait a été de supprimer «l’Atlas» du nom.

En 1954, il épousa Amelia Martínez. Et deux choses se sont produites. D’une part, ce qui était une tragédie pour beaucoup s’est tourné à son avantage: L’épidémie de polio a éclaté et les produits orthopédiques étaient très demandés. D’un autre côté, dit Stella, «ma mère avait une maladie post-partum, quelque chose de mental. ET mon père s’est mis au travail pour payer les meilleurs médecins. Il a commencé à très bien se débrouiller, mais il n’a pas eu de repos: les samedis et dimanches, il l’a passé à visiter des centres de rééducation …

Carlos Samaria à l’occasion de son 80e anniversaire, avec sa femme Amelia et sa fille Stella

Le travail de Carlos a porté ses fruits et il s’est rapidement diversifié. Aujourd’hui, environ 500 personnes y travaillent. «Il a acheté un autre endroit sur la rue Montevideo, où il y avait un petit hôtel. Et puis les champs. Il a toujours parié sur le pays ».

De cette première rencontre avec Bergoglio en 1980 au Colegio Máximo de San Miguel, une amitié est restée. Tous deux étaient originaires de Flores, ils parlaient tous deux couramment l’italien et les biens matériels ne les révélaient pas: Carlos, jusqu’à ce qu’il puisse conduire, était dans un pick-up des années 80. Ils ont commencé à se voir aux déjeuners qu’ils avaient périodiquement à l’orthopédie. Samaria a également fait de nombreuses donations à l’Église, y compris la maison de ses parents, située au 4100 rue Montes, lorsque Bergoglio était archevêque de Buenos Aires. Carlos Samaria aurait eu 90 ans le 24 décembre. ET A chaque pas qu’il fera, le Pape portera avec lui le souvenir de son étagère à chaussures. De son ami.

J’ai continué à lire:

Les chaussures, une autre différence entre le pape François et Benoît XVI