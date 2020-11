Adrian Cionco, bassiste, compositeur et parolier du groupe La mouche, est décédé ce mercredi après avoir subi une crise cardiaque. Le musicien, qui a eu 48 ans hier, avait déjà eu un épisode cardiovasculaire en 2015.

«Nous avons le regret de vous informer du décès du musicien de Nicole, un collègue de Radio NOBA, Adrián Cionco. De #NOBA, nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches. Tu vas nous manquer, Adrián Corazón », ont écrit sur Twitter ses collègues de la radio, à laquelle il a participé à l’après-midi de vélo à chiens, les samedis de 19 à 22.

L’année dernière, dans une interview avec Diario El Norte, William Novellis, chanteur et leader du groupe La Mosca, avait déclaré que Cionco avait été «volé» à un autre groupe à Ramallo. “C’est un musicien incroyable et très talentueux. L’un des meilleurs bassistes de la région”, avait-il déclaré à l’époque.

«Quand j’ai quitté le groupe dans lequel j’étais, Los burners sabanas, j’ai décidé d’aller à Buenos Aires, parce que la mère de mes enfants allait y travailler. Et à ce moment-là, Guillermo (Novellis) m’a proposé de jouer à La Mosca parce que leur bassiste ne pouvait pas tenir, parce qu’il était professeur d’éducation physique et qu’il devenait très compliqué, à l’époque le groupe était déjà La Mosca mais il n’en avait pas. cette ampleur. Et je lui ai demandé ce dont ils avaient besoin parce qu’ils étaient déjà venus me trouver trois fois pour faire partie du groupe et il a dit non, parce que je voulais aller à Buenos Aires, à autre chose. Ils avaient déjà un premier album, une première compagnie, mais je voulais être un joueur de session. J’ai réalisé qu’avec un groupe ça allait être très difficile d’y arriver car je devais trouver 5 fous qui pensaient la même chose que moi, donc l’idée était de se rencontrer. Je me suis dit ‘si je me prépare bien, lis bien les partitions, étudie bien, j’aurai la possibilité d’avoir la possibilité de jouer avec un Lerner, avec un Fito, avec un Charly ou n’importe qui, mais je ne serai pas dépendant de quoi est-ce que mon batteur veut faire, qu’est-ce que mon chanteur veut faire, parce que cela va être impossible. Et rien à voir, c’était possible. Mais d’abord je leur ai dit non à plusieurs reprises », avait déclaré Cionco à propos de son arrivée à La Mosca en 1997.

«Un jour, Guillermo est venu me voir et m’a dit ‘Regarde Adrián, ne me dis pas oui, je n’ai besoin que de toi parce que je n’ai pas de bassiste et que nous devons aller jouer à Cemento avec beaucoup de groupes et le programme Valeria Lynch en Amérique. Et ce n’était pas la télé, c’était Cemento, la seule chose que nous avions ici était le magazine 13/20, Obras et Cemento étaient tout, les tribunaux de Boca et River, il n’y avait rien d’autre. Et j’ai dit: «Je ne peux pas rater ça». Alors je dis à Guille ‘Dale, je leur fais cette faveur pour ce problème qu’ils ont eu’, et il m’a transmis les problèmes, deux jours plus tard nous sommes partis et là j’ai tout compris, quelle était la responsabilité que j’allais avoir et quelle cela pourrait arriver si ceux-ci étaient donnés », a ajouté le musicien.

Adrián Cionco avec ses coéquipiers de La Mosca

Ensuite, il a dit qu’après ces présentations, ils lui avaient proposé de rester dans le groupe et qu’en juillet 1997, il leur avait dit qu’il le ferait pendant quelques mois seulement. «En novembre, nous avons parlé à nouveau et j’ai dit:« J’aime ça, j’aime profiter d’autres choses ». Il n’y avait pas d’argent là-bas, pas de contrat, rien. Je n’avais même pas 2 pesos pour apporter la remise partagée à Ramallo, mais maman était toujours là ».

