Dans la nuit de ce lundi 28 décembre, la surprenante démission d’Adriana Córdoba était connue, qui travaillait au sein du cabinet de la maire Claudia López en tant que secrétaire à la planification.

Dans la lettre de démission, le fonctionnaire de l’un des portefeuilles les plus importants du District, Il a déclaré que son départ était dû à des raisons personnelles.

Il s’agit de la première sortie du cabinet nommé par López, après sa victoire aux élections de 2019 et la deuxième démission, après le départ du directeur de la Bogotá Metro Company (EMB).

Córdoba avait collaboré avec le Bureau du procureur général pour surveiller le respect de l’accord de paix, dans le programme de développement institutionnel du Département national de la planification et a été superviseur du district de Bogotá

Córdoba est assistante sociale au Colegio Mayor de Cundinamarca, spécialiste en urbanisme et aménagement du territoire à l’ESAP et titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et politiques publiques du CIDER à l’Universidad de los Andes.

Par le biais d’une publication sur les réseaux sociaux, le maire de Bogotá Claudia López a confirmé que le directeur de la compagnie de métro de Bogotá, Andrés Escobar, a démissionné de ses fonctions jeudi 10 décembre dernier.

Dans une interview accordée à la radio Blu, le président local a expliqué que le départ d’Escobar était lié à des changements dans l’entreprise qui, selon elle, après quelques études engagées par l’administration du district pour optimiser son fonctionnement, il a été conclu qu’elle devrait être restructurée pour entreprendre le défi de la construction d’un réseau de métro régional.

Le maire a annoncé que, pour la même raison, il y aura d’autres modifications dans l’équipe de travail. “Non seulement la direction changera, mais elle changera différents postes dans la structure”, a annoncé le président.

«Vous devez faire une autre entreprise. Nous attendions le résultat du cabinet de conseil pour nous dire comment faire la société Metro, qui sera une entreprise régionale (…) C’était une petite entreprise, dont le travail avait été de formuler et de structurer le travail de la première ligne, maintenant elle aura pour diriger un énorme chantier de construction et être une grande entreprise de transport “, a fait valoir le maire López.

Avant le départ d’Escobar, López a exprimé à travers ses réseaux sociaux la gratitude qu’il ressentait pour le fonctionnaire qui était à la direction depuis janvier 2017, et qui était chargé de diriger la planification et la structuration de la première ligne du métro de Bogotá. .

“Andrés m’a accompagné cette année, c’est ce que je lui ai demandé, que nous fassions une transition en douceur de l’entreprise, que nous finissions de conclure le premier contrat et que nous évaluions en fin d’année.», A souligné Claudia López.

Concernant la nouvelle entreprise et la personne qui remplacera Escobar dans son travail, López a expliqué que, «Nous n’avons pas encore décidé de ce nom, car dans tous les postes du cabinet, et bien plus encore dans celui-ci, nous avons un processus méritocratique que nous allons mener au cours de ce mois, et nous arriverons avec le conseil d’administration dans lequel ils sont indépendants, le gouvernement national et nous à un nom propre ».

Andrés Escobar, pour sa part, a de nouveau remercié le maire de Bogotá, et a souligné le travail de l’administration actuelle au milieu des difficultés que l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 a provoquées.

L’ancien maire de Bogotá Enrique Peñalosa s’est également exprimé, via ses réseaux sociaux, concernant le départ d’Escobar de la direction de la société Metro de Bogotá. Au milieu des remerciements, le double maire de la ville, Il a montré un avis positif sur la gestion de l’administration actuelle de Claudia López, et a souligné les bénéfices que la construction de ce nouveau moyen de transport apporterait aux habitants de la capitale.

