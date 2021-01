MADRID (AP) – «Adú», un film qui raconte le voyage de deux enfants camerounais pour atteindre l’Europe, est le favori de la 35e édition des Goya Awards avec 14 nominations, a annoncé lundi l’Académie des Arts et des Sciences. Sciences cinématographiques d’Espagne, au cours d’une année au cours de laquelle la pandémie de coronavirus a fermé des cinémas, suspendu des productions et retardé ou transféré certaines premières sur Internet.

Le film, réalisé par Salvador Calvo et coproduit par Netflix, concourra pour les principaux prix, le meilleur film et le meilleur réalisateur. Derrière le nombre de nominations se trouvent le premier long métrage de Pilar Palomero, “Las Chicas” – qui décrit le saut dans l’adolescence de son protagoniste en Espagne dans les années 90 et lui a valu une nomination pour la meilleure nouvelle direction – et “Akelarre” , un film de l’Argentin Pablo Agüero sur la chasse aux sorcières au Pays Basque, avec neuf chacun.

“Adú” et “Las chicas” affronteront “Ane”, de David Pérez Sañudo; “Le mariage de Rosa”, d’Icíar Bollaín – un autre des favoris avec huit nominations – et “Sentimental”, de Cesc Gay, pour le prix du meilleur film. Dans la sélection du meilleur réalisateur, Calvo et Bollaín seront accompagnés d’Isabel Coixet (“Nieva en Benidorm”) et Juanma Bajo Ulloa (“Baby”).

Dans la catégorie du meilleur acteur, Javier Cámara (“Sentimental”) et David Verdaguer (“Uno para todos”), qui ont respectivement deux et un Goya, tenteront d’élargir leur palmarès contre Mario Casas (“You will not kill”), qui fait ses débuts en tant que nominé après une carrière populaire dans le cinéma et la télévision, et l’Argentin Ernesto Alterio (“Un monde normal”).

Candela Peña a reçu sa neuvième nomination et pourrait ajouter sa quatrième Goya pour sa performance dans «Rosa’s Wedding». Dans la lutte pour la meilleure statuette d’actrice se trouvent également le vétéran Kiti Mánver (“L’inconvénient”), qui l’a remporté en 1992 comme meilleur secondaire; Amaia Aberasturi («Akelarre») et Patricia López Arnaiz («Ane»).

Le casting de “Adú” sera représenté dans les catégories du meilleur acteur de soutien par Álvaro Cervantes – qui affrontera Sergi López (“Le mariage de Rosa”), l’Argentin Juan Diego Botto (“Européens”) et Alberto San Juan («Sentimental») – et en tant qu’acteur de révélation par Adam Nourou, qui affrontera Chema del Barco («Le plan»), Janick («Histoires lamentables») et Fernando Valdivielso («Tu ne tueras pas»).

La Colombienne Juana Acosta est une autre des nouveautés sur la liste des candidats à un prix lors de la grande nuit du cinéma espagnol. Elle concourra pour la meilleure actrice de soutien pour “El inconveniente” avec Verónica Echegui (“Explose, Explodes”), Nathalie Poza (“Rosa’s Wedding”) et Natalia de Molina (“The Girls”), avec un et deux Goya, respectivement.

Jone Laspiur (“Ane”), Paula Usero (“Rosa’s Wedding”), Milena Smith (“Tu ne tueras pas”) et Griselda Siciliani (“Sentimental”) tenteront de devenir l’actrice de révélation de l’année.

Le documentaire chilien “L’agent taupe”, de Maite Alberdi; le film colombien “L’oubli que nous serons”, réalisé par l’espagnol Fernando Trueba; les guatémaltèques «La llorona» de Jayro Bustamante et «Ya no soy aquí» de Fernando Frías et représentant le Mexique concourront pour le prix du meilleur film ibéro-américain.

Après son succès dans les festivals d’Amérique latine, «L’année de la découverte», de Luis López Carrasco, concourra pour le Goya du meilleur documentaire avec «Anatomía de un dandy», «Cartas wet» et «My Mexican Bretzel».

Le musicien Alejandro Sanz, avec plusieurs Grammys et Grammys latins à son nom, fait ses débuts au Goya en tant que nominé pour la meilleure chanson originale pour «El verano que vivimos», le thème principal du film homonyme. Dans la même catégorie sera l’auteur-compositeur-interprète Rozalén, qui fait également ses débuts avec «Que no, que no» («Le mariage de Rosa»); “Lunas de papel”, de Carlos Naya (“Les filles”) et “Sababoo”, de Cherif Badua et Roque Baños (“Adú”).

“Je suis heureux, reconnaissant, excité”, a écrit Sanz sur son compte Twitter.

Les seuls prix qui portent déjà un nom sont le Goya de Honor, qui récompensera la longue carrière de l’actrice Angela Molina, et le prix du meilleur film d’animation, pour “La gallina Turuleca”, seule candidate de la catégorie.

Les Goya Awards seront décernés le 6 mars à Malaga, une ville du sud de l’Espagne qui accueille un festival du film prestigieux et qui sera, pour la deuxième année consécutive, le décor du festival du film espagnol.

La pandémie, qui a durement frappé l’Espagne, a obligé à faire quelques ajustements dans le gala présenté par l’acteur Antonio Banderas et la journaliste María Casado, auquel ne participeront que les nominés et les responsables de la remise des prix.

L’Académie a annulé un événement parallèle dans la capitale, Madrid, mais elle établira une connexion avec Valence, dans l’est du pays, où l’année Berlanga sera inaugurée et deux prix seront décernés.

“Ils vont être responsables de Goya”, a déclaré le président de l’Académie, Mariano Barroso, ajoutant que l’institution n’autorisera pas les soirées traditionnelles après les récompenses.

___

NOTE DE LA RÉDACTION: Une version précédente de cette dépêche a été corrigée pour préciser que le gala aura lieu le 6 mars et non le 27 février.