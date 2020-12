Aerolineas Argentinas prépare un vol pour le 21 décembre (photo d’archive)

Aerolineas Argentinas a prévu un vol direct vers la Russie pour le 22 décembre prochain qui aura une mission spéciale: apporter au pays les premières doses du vaccin Spoutnik V contre le coronavirus. L’information, confirmée par des sources aéronautiques, reflète un nouveau changement de plans dans le discours officiel après que le ministre de la Santé, Ginés González García, ait déclaré hier que l’arrivée de la formule il pourrait être retardé par des complications de dernière minute.

Avant la consultation de ce média, le gouvernement s’est montré plus prudent: il a confirmé que l’idée est de partir ce jour-là, mais certaines questions bureaucratiques doivent encore être débloquées. Les membres de la délégation argentine à Moscou travaillent sur ces détails.

Pour l’instant, la compagnie aérienne a déjà commencé à préparer l’opération et a informé l’équipage que le 22 à 3h30 du matin, ils partiront en Airbus 330 vers l’aéroport international de Moscou-Sheremetyevo (SVO). S’il n’y avait pas de revers, ils seraient de retour le 23 à 18h30. Le vol aller est prévu pour durer 16 heures. Et celui de retour, 18 ans.

Infobae Il avait révélé qu’Alberto Fernández attendait l’arrivée des premières doses entre le 20 et le 21 décembre. La semaine dernière, le Président a ratifié l’intention du Gouvernement de vacciner 300 000 personnes avant la fin de l’année. Cependant, ces plans avaient été remis en question hier par Ginés González García lors d’une conférence de presse où il a également été signalé que les négociations avec Pfizer avaient échoué.

Le vol du 22 décembre –AR1060– ne serait pas le seul. L’Administration nationale de l’aviation civile a déjà reçu d’autres demandes d’autorisation pour des opérations qui partiraient pour la Russie dans le même but. L’accord signé par le gouvernement argentin prévoyait en plus des 600 000 doses (pour vacciner 300 000 personnes) en décembre, l’arrivée de 5 millions de vaccins en janvier et de 5 millions en février.

En mars, les développements d’autres laboratoires qui ont également des vaccins sur le point d’être approuvés devraient commencer à arriver dans le pays.

Selon les informations publiées par le laboratoire russe qui le produit, le vaccin Spoutnik V est efficace à plus de 91%. Ces données n’ont pas encore été publiées dans des revues internationalement reconnues par la communauté scientifique, étape très importante pour ce type de recherche. Il n’a pas non plus été approuvé par les autorités réglementaires des États-Unis (FDA) et de l’Union européenne.

L’Argentine a envoyé à Moscou une délégation composée de la vice-ministre de la Santé, Carla Vizzotti, et de membres de l’Administration nationale des médicaments, de la technologie alimentaire et médicale (ANMAT) pour accélérer les procédures d’approbation du vaccin.

S’il n’y a pas de changements, Dans un premier temps, des infirmières volontaires seront convoquées, qui après l’application du vaccin seront distribuées dans tout le pays pour démarrer la campagne avec les groupes à risque. Le gouvernement imagine une opération similaire à celle d’une élection nationale. Vous pouvez même utiliser le registre pour organiser le processus. Certaines difficultés logistiques doivent encore être surmontées: Sputnik V doit être conservé à des températures très basses.

La campagne sera gratuite et volontaire. Personne ne sera forcé de se faire vacciner. Et ceux qui souhaitent se faire vacciner en privé pourront le faire, même si dans un premier temps, il leur sera impossible de l’obtenir en raison de la difficulté que les chaînes de pharmacies et les centres de santé auront à acquérir un bien désiré et rare dans le monde.