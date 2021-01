Carolina Píparo

Pour le député de la province de Buenos Aires Carolina Píparo et son mari, Juan Ignacio BuzaliLe premier matin de l’année était un cauchemar. Dans une séquence qui a duré quelques minutes, tous deux ont été victimes d’un acte d’insécurité et ont également joué dans un incident de la route, au cours duquel un jeune homme a été blessé.

Le législateur, qui en 2010 avait été abattu dans un déversoir de banque – pour lequel elle avait perdu le bébé dont elle était enceinte – a maintenant dénoncé qu’elle et son partenaire avaient été agressés vers 2h30 par au moins six motocyclettes alors qu’ils étaient à bord. sa voiture noire Fiat 500 L. Carolina Píparo a déclaré que les criminels avaient volé son portefeuille et son téléphone portable en profitant du moment où ils avaient laissé son père à la maison après les célébrations du Nouvel An, dans une maison de la 44e rue entre le 15 et le 16.

«Ils déchargeaient la vaisselle du véhicule et à ce moment-là, alors que j’étais à l’intérieur de la voiture, Je suis approché par six criminels auxquels j’ai donné mes affaires pointées par une arme à feu»Dit la femme. Plus tard, les voleurs se sont enfuis. À ce moment-là, les victimes ont contacté le 911 d’où on leur a dit qu’elles devraient se rendre dans un poste de police pour porter plainte. C’est alors que la deuxième partie de la séquence s’est produite.

Lorsqu’ils se rendaient au quartier général de la police, Píparo et Buzali – racontait le député – ils ont croisé à nouveau avec les criminels qui venaient de les voler. Le mari du législateur les a suivis pendant qu’elle appelait le 911. La tension montait et en quelques secondes deux autres motos ont été ajoutées à ces trois. Puis ils ont bloqué leur chemin et c’est alors que le mari du député a écrasé l’un des coups de feu. Selon des témoins, le véhicule de Buzali a traîné la moto sur plusieurs mètres. Le couple a dû se rendre à un deuxième poste de contrôle de la police, sur la Plaza Moreno, où ils ont pu raconter aux agents ce qui s’était passé.

Certains témoins et même l’un des motocyclistes percutés soutiennent qu’ils n’ont rien à voir avec le vol et que Buzali les a écrasés sans raison. C’est ce que le procureur de l’UFI 17 de La Plata, Maria Eugenia Di Lorenzo, des politiques d’assistance aux victimes et de genre de la municipalité de La Plata, doit clarifier.

Les témoins ont convenu que Buzali avait fait rouler sa Fiat 500 L sur les deux jeunes hommes qui conduisaient la moto Honda. Selon les sources consultées par InfobaePíparo a dit à la police la même chose qu’il dirait des heures plus tard dans tous les médias. Que l’incident de la route s’est produit alors qu’ils se rendaient au poste de police pour déposer un rapport de vol et que, effrayés, ils pensaient qu’il s’agissait des mêmes criminels et ils ont essayé de fuir l’endroit à toute vitesse. C’est là qu’ils ont écrasé les motocyclistes.

D’après ce que ce média a pu découvrir, les occupants de la moto sont Luis Lavalle (23) -qui a subi de graves blessures à la tête- et un adolescent de 17 ans identifié comme IC, de la ville d’Abasto à La Plata.

Hautes sources de l’enquête signalées à Infobae qu’il s’agit de deux épisodes différents mais avec des points de contact. Dans ce sens, ils ont confirmé que le vol dénoncé par le député “est presque crédité”, même s’il reste à déterminer si les auteurs de l’agression sont bien les jeunes écrasés par Buzali. «Cela fait l’objet d’une enquête. Un grand nombre de témoignages ont été recueillis. Hier, une déclaration a été prise sur quatre et aujourd’hui ce sera au tour de quatre autres », ont déclaré les sources à ce média.

Ce qui est également étudié en parallèle, c’est l’accident de la route. Les tribunaux doivent déterminer dans quelles circonstances Buzali a écrasé les adolescents et si cela est lié ou non au vol.

Pour le moment, le seul accusé est le mari de Píparo sous le couvert de blessures coupables. Malgré quelques heures de retard, Buzali a subi un alcootest sur ordre du procureur Di Lorenzo. Jusqu’à présent, il n’a pas encore témoigné devant la magsitrada.

L’avocat Martin De Vargas, représentant des deux garçons écrasés, a dit Infobae que ses clients n’ont été informés d’aucun frais. Pour le moment, ils n’ont témoigné qu’en tant que témoins et victimes. De Vargas a déclaré qu’il allait demander que Buzali fasse l’objet d’une enquête pour tentative de meurtre avec une intention éventuelle, car les victimes n’avaient rien à voir avec l’agression.

“Toutes les motos ont des papiers à jour. Aucun n’a de record. Il est prouvé par des témoignages concordants que les garçons venaient d’Abasto, une zone rurale à la périphérie de La Plata, des garçons qui travaillent dans les champs. Ils sont venus suivre la route des poupées qui brûlent chaque année ».

