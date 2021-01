Carolina Píparo a été sommée de témoigner aujourd’hui pour le vol qu’elle a déclaré avoir subi à l’aube du 1er janvier par des «motochorros» dans la ville de La Plata.

La législatrice de Buenos Aires, Carolina Píparo, a été sommée de témoigner aujourd’hui pour le vol qu’elle a déclaré avoir subi à l’aube du 1er janvier par des «motochorros» dans la ville de La Plata. Après l’événement, son mari a agressé deux personnes à moto, les prenant apparemment pour les voleurs.

Comme les porte-parole judiciaires l’ont informé ., Procureur de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo s’attend à entendre dans la déclaration d’aujourd’hui le récit de l’événement de la bouche de la plaignante elle-même.

Ils ont ajouté qu’ils n’avaient encore adopté aucune position ni convoqué le mari de Píparo à témoigner, Juan Ignacio Buzali, car il continue de collecter des éléments afin de déterminer les circonstances dans lesquelles les jeunes ont été choqués, qui, selon la justice, n’ont rien à voir avec l’agression.

De cette façon, Píparo doit raconter aujourd’hui ce qui s’est passé lorsqu’elle a été agressée dans le rue 47, entre 15 et 16, alors qu’elle allait avec son mari ramener son père à la maison. Selon le responsable de la commune de La Plata, six «motochorros» l’ont interceptée et lui ont volé le panneau publicitaire avec 20 000 pesos et son téléphone iPhone.

Elle a ajouté qu’après cela, et alors qu’elle se rendait avec son mari porter plainte à bord de sa Fiat 500L, ils ont de nouveau été interceptés par ceux qui pensaient être les mêmes criminels qui les avaient agressés. Ils ont percuté une des motos sur les 31e et 28e rues puis a fui les lieux. Pour ce fait Luis Levalle et un adolescent de 17 ans ont été blessés.

En attendant, les résultats d’une série de mesures tests ordonnées par le procureur Di Lorenzo – chef de l’UFI N ° 17 de La Plata – sont attendus pour connaître la qualification finale du dossier et ce que peut être ou non l’imputation à Buzali. . Il a demandé l’expertise de la police scientifique à la fois à la voiture Fiat 500 L dans lequel Buzali et le législateur voyageaient en tant que Moto Honda XR250 dans lequel Lavalle et le jeune homme circulaient au moment de se faire écraser.

De plus, il a fait appel à une expertise scientifique, photographique et mécanique pour identifier les caractéristiques de l’accident, dans le but d’évaluer la vitesse à laquelle ils allaient et les caractéristiques de l’impact. Les résultats des études menées sur le sang de Buzali sont également attendus, qui seront produits dans les prochains jours.

Le tournage des caméras de sécurité de la municipalité, qui sont déjà aux mains du procureur Di Lorenzo après le raid qui a été effectué au centre de surveillance de La Plata, revêtira également une grande importance. Des enregistrements et des journaux de bord y ont été saisis, le tout dans le cadre de l’affaire dans laquelle tant l’accident de la route que le vol commis une heure auparavant selon le législateur lui-même et les plaintes des témoins au 911 font l’objet d’une enquête.

À cet égard, la municipalité de La Plata a détaillé dans un communiqué que 73 DVD avec 400 heures de tournage ont été livrés, les carnets de bord et les données de tout le personnel ayant travaillé le 31 décembre et le 1er janvier dernier.

Pour le moment, la qualification du dossier porte sur les blessures coupables et le seul accusé est Buzali. C’est pourquoi les chercheurs évalueront également le degré de blessures subies par Lavalle après avoir été heurté par la Fiat 500 L.

De son côté, l’avocat du jeune homme, Martin De Vargas, a fait une demande au juge intervenant, Marcela Garmendia -Le chef du tribunal n ° 5 de La Plata-, se retire de l’affaire car son fils, Juan Manuel Martínez Garmendia, intègre le cabinet municipal du maire Julio Garro. L’avocat a soutenu que cette situation pourrait entraver le processus.

À partir de l’enquête, ils ont indiqué que pour le procureur il est «pratiquement exclu» que les deux motocyclistes aient participé à l’agression et qu’il «n’y a absolument aucune indication» qui lie Lavalle et le jeune de 17 ans au vol. Ils ont également confirmé que le procureur Di Lorenzo Il a une vidéo dans laquelle les auteurs possibles de l’agression sont vus.

