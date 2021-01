Carolina Píparo

Dans le cadre de l’affaire pour le vol subi par le député de la province de Buenos Aires Carolina Píparo et son mari, Juan Ignacio Buzali, ce samedi les vidéos des deux poursuites survenues après l’assaut ont été diffusées. En premier lieu, à partir du moment où les victimes ont commencé à persécuter qui elles croyaient être leurs agresseurs, qui s’est terminée par un jeune homme blessé, et après que les jets de motocyclettes les ont suivis.

Les images ont été fournies par le Secrétariat des politiques publiques de sécurité et de justice de la commune de La Plata, la ville où s’est déroulée toute la séquence, qui fait toujours l’objet d’une enquête de la part des autorités.

Comme on le sait jusqu’à présent, tout a commencé à l’aube vendredi dernier à l’entrée d’une maison située sur la Calle 44, entre 15 et 16, lorsqu’au moins six personnes se sont approchées de la Fiat 500 L noire dans laquelle elles voyageaient sur trois motos. le législateur de Buenos Aires et son partenaire.

Píparo, qui en 2010 avait été abattue dans un déversoir de banque alors qu’elle était enceinte – pour laquelle elle a perdu le bébé – laissait son père à la maison après les célébrations du Nouvel An. C’est à ce moment que les criminels l’ont approchée et ont pris de force son portefeuille et son téléphone portable.

Cette agression serait pratiquement prouvée par la justice, mais les responsables sont toujours en liberté. Ce qui a suivi après le vol, ce sont les deux poursuites, qui se sont soldées par un accident de la route et au moins un jeune homme a été blessé.

Dans l’une des deux vidéos connues ces dernières heures, on peut voir comment la députée provinciale et son mari ont commencé à suivre trois motos, dans lesquelles ils ont fait circuler qu’ils croyaient reconnaître comme les auteurs de l’attaque qui avait souffert quelques minutes auparavant, juste quand ils se rendaient au poste de police pour déposer la plainte correspondante.

Pendant ce temps, un deuxième enregistrement montre quand le groupe de motos, qui étaient déjà cinq, a commencé à suivre la voiture de Píparo, apparemment pour demander des explications sur l’accident survenu quelques minutes auparavant. Selon des témoins, les deux motards percutés n’avaient rien à voir avec le vol du couple. C’est ce que le procureur de l’UFI 17 de La Plata, Maria Eugenia Di Lorenzo, des politiques d’assistance aux victimes et de genre de la municipalité de La Plata, doit clarifier.

La persécution s’est poursuivie pendant plusieurs blocs, alors que le législateur et son mari tentaient de fuir les lieux et qu’ils croyaient être leurs agresseurs. La scène s’est terminée lorsque la Fiat noire s’est arrêtée à un point de contrôle situé à Place Moreno, où, gardé par plusieurs policiers et agents de la circulation, le député provincial est descendu du véhicule et a expliqué ce qui était arrivé aux autorités, qui a également été filmé.

Avant d’entrer dans le monde de la politique, Carolina Píparo s’est fait connaître pour un acte tragique d’insécurité qu’elle a subi: le matin du 29 juillet 2010, et au milieu d’un déversoir de berge, dans cette même ville, la femme, alors âgée de 33 ans et huit mois de grossesse, a été agressée par des motocyclettes qui tentaient de voler l’argent qu’elle avait extrait quelques minutes auparavant pour une opération immobilière. Lors de l’agression, elle a reçu une balle au visage pour laquelle elle a dû être hospitalisée et opérée et qui a précipité la naissance de son fils, qui est finalement décédé quelques jours plus tard.

