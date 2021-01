Javier Corral a assuré que César Duarte fera face à la justice au Mexique cette année (Photo: Cuartoscuro)

Javier Corral, Gouverneur de Chihuahua pour le PAN, a exprimé sa certitude concernant l’affaire César Duarte et a considéré que 2021 sera l’année où l’ancien gouverneur défendu par les PRI fera face à la justice pour les accusations qu’il a contre lui.

Le PAN a expliqué aux médias qu’il y a volonté politique du ministère de la Justice des États-Unis à procéder, conformément à la loi, à l’extradition de l’accusé pour déviations de millionnaires à des fins électorales et blanchiment d’argent.

En plus de cela, il a dit qu’une partie de la Opération Justice for Chihuahua Il consiste à observer attentivement les auditions de Duarte Jáquez.

Javier Corral a assuré que César Duarte fera face à la justice à Chihuahua cette année (Photo: Twitter / @Javier_Corral)

«Je suis absolument certain que cette année, l’ancien gouverneur César Duarte devra faire face à la justice à Chihuahua. La volonté politique du ministère américain de la Justice de procéder à son extradition est évidente; nous serons très attentifs à l’audience finale le 14 janvier “, publié sur les réseaux sociaux.

De plus, Monica Vargas, chef du ministère de la Fonction publique de Chihuahua (SFPCh), a annoncé avoir identifié le “Principaux opérateurs du réseau de corruption qui pendant l’administration de l’Etat 2010-2016”.

L’enseignant diplômé du Tec de Monterrey a annoncé qu’il suivait actuellement cinq processus administratifs dans lesquels l’ancien président local est directement lié, dans lequel ils sont impliqués quatre individus, chacun d’eux a plus de 30 procédures contre lui, par le biais de procédures pénales et administratives pour sa participation présumée à l’exécution de paiements du ministère des Finances à l’Unión Ganadera Regional División del Norte et à la société financière à vocation multiple Financiera División del Norte.

“Dans le domaine administratif, 73 procédures ont été engagées dans lesquelles 778 anciens fonctionnaires sont impliqués, représentant un préjudice aux finances publiques pour un montant supérieur à 1 798 millions de pesos”, il lit dans un déclaration de l’agence locale.

César Duarte a été arrêté en Floride, aux États-Unis (Photo: Twitter @ _frankyJalisco_)

Vargas Ruiz, a assuré qu’il y avait des progrès considérables dans les affaires; Cependant, pour que toutes les ressources détournées soient retournées au Trésor public, il doit y avoir un travail de suivi par le prochain gouvernement, comme une “bataille juridique a commencé à réaffirmer les résolutions appliquées par la SFP.”

“Pour cela il est important que quiconque succède au gouverneurIl doit mener une lutte ferme contre la corruption, sinon cela resterait sur le papier; nous avons besoin d’un engagement de prochain gouverneur», A-t-il assuré.

Jaime García Chávez assure que Corral Jurado utilise le cas de César Duarte avec des intentions électorales (Photo: Twitter / @LaOpcion)

Cependant, cette logique établie par le secrétaire local coïncide avec ce qui a été dit par Jaime Garcia Chávez, un militant chihuahuan qui a suivi la corruption de César Duarte, qui a assuré que Javier Corral veut utiliser le cas secret de la paie à des fins électorales.

Dans une interview exclusive pour Infobae Mexique, l’activiste et l’avocat ont déclaré que «Corral a un intérêt politique spécifique: faire dérailler ces deux candidatures (Maria Eugenia Campos de PAN et Cruz Pérez Cuéllar de Morena). Avez-vous des éléments pour le faire? Oui, mieux vaut tard que jamais? Oui, mais cela donne un ingrédient particulier à la lutte contre la corruption et la colore en politique en premier lieu et, en second lieu, la critique de Corral, de son intérêt remettre le poste de gouverneur à Gustavo Madero Muñoz (Président de la Commission Économie au Sénat de la République et ancien président national du PAN). Madero est un potentat économique ici dans l’état de Chihuahua, avec des origines du Porfiriato, sa famille vient du 19ème siècle, économiquement autonome, c’est un homme structurellement de droite qui s’intéresse aux affaires et profite de son pouvoir politique pour son entreprise, cette personne Javier Corral veut s’implanter dans le gouvernement local de Chihuahua dès l’élection de 2021.

