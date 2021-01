Nuñez Carmona dans l’une des audiences du procès oral dans l’affaire Ciccone (Adrián Escandar)

Les procureurs Diego Velasco et Guillermina García Padín ils ont demandé aujourd’hui que José Maria Nunez Carmona, partenaire et ami de l’ancien vice-président Bien-aimé Boudou, retournez en prison pour purger votre peine pour l’affaire Ciccone qui a été finalisée l’année dernière. Ils l’ont fait dans un avis dans lequel ils ont demandé que l’assignation à résidence qu’il avait depuis août dernier soit révoquée car ils comprenaient que ses problèmes de santé pouvaient être traités dans une unité pénitentiaire.

Sources judiciaires informées Infobae que l’avis des procureurs -Velasco est la foire devant les tribunaux oraux fédéraux et García Padín est le chef du bureau du procureur de la répression pénale- a été présenté au juge Daniel forcé, qui doit maintenant résoudre l’avenir de Núñez Carmona. Sa défense a demandé que l’assignation à résidence qu’il purge à son domicile de la ville de Mar del Plata soit maintenue.

Forced a déjà révoqué l’assignation à résidence de Boudou et lui a ordonné de retourner en prison. Mais sa conformité était subordonnée à la décision définitive de la Chambre fédérale de cassation pénale et finalement de la Cour suprême de justice de la Nation. La défense de Boudou devrait faire appel dans la semaine prochaine.

En août 2018, le Tribunal oral fédéral 4 a condamné Boudou à cinq ans et 10 mois de prison et Núñez Carmona à cinq ans et six mois pour l’affaire Ciccone – l’achat de la société en taille-douce – avec d’autres accusés. Les deux ont été arrêtés après le verdict. Au milieu de la pandémie de coronavirus, les deux ont été assignés à résidence. Le juge Obligado l’a accordé à Boudou en avril dernier parce que sa condamnation n’était pas définitive – la décision de la Cour suprême faisait défaut – et parce que son partenaire était la seule personne à s’occuper de ses jumeaux et enfants mineurs. En août, il a fait de même avec Núñez Carmona parce qu’il était un patient à risque de Covid-19 – il a des problèmes coronariens, une hypertension artérielle et une dyslipidémie, entre autres – et parce qu’un détenu avec qui il partageait des lieux communs dans l’unité 31 d’Ezeiza avait été testé positif. .

Début décembre, la Cour suprême a confirmé les condamnations dans l’affaire Ciccone. Avec cette résolution, le bureau du procureur leur a demandé de retourner en prison. Le juge Obligado l’a ainsi ordonné pour Boudou le 30 décembre. Il a soutenu que son chagrin était déjà ferme et que la situation familiale avait changé avec la possibilité que son partenaire ait d’autres personnes pour s’occuper de ses enfants. Le magistrat a ordonné que le retour en prison soit accompli lorsque sa décision est définitive. Cela permet à la défense de Boudou de faire appel pour ce dont il dispose de 10 jours ouvrables à partir du moment où la décision a été rendue.

Cela devrait arriver la semaine prochaine, ont-ils dit Infobae amis proches la défense de l’ancien vice-président assigné à résidence dans une maison de la ville d’Avellaneda. En ce qui concerne l’appel, il était question de savoir s’il devrait être fait pendant la foire de janvier ou juste en février, lorsque l’activité judiciaire officielle reprendra. La différence est de savoir si Boudou est emprisonné – ce qui est une question à analyser pendant le salon – ou s’il est effectivement assigné à résidence pour une réduction de sa sortie de prison, qui doit être discutée en février. Compte tenu de la discussion juridique et pour éviter le risque d’interpréter que la décision est définitive en janvier, sa défense fera appel la semaine prochaine.

Pendant que l’affaire est en cours de traitement, Boudou ajoute un soutien politique. “Liberté à Amado Boudou” était le titre d’une demande signée hier par d’anciens présidents d’Amérique latine, des représentants du gouvernement national, des dirigeants politiques et des journalistes. «La persécution politique contre les militants et les dirigeants de l’expérience kirchneriste persiste en Argentine malgré la victoire populaire aux dernières élections»Dit le texte portant les signatures des anciens présidents Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (Brésil), Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa (Équateur), Dilma Rousseff (Brésil), Image de balise Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombie) et Manuel Zelaya (Honduras), entre autres.

La situation de Núñez Carmona, 57 ans, était différente dans la mesure où, dans son cas, le juge Obligado a demandé des rapports au Service fédéral des pénitenciers (SPF) sur son état de santé et la situation de Covid-19 dans les prisons. L’agence a rapporté le 4 janvier que Núñez Carmona fait partie du groupe à risque du virus et que dans le contexte d’une pandémie «il n’est pas possible d’assurer la sécurité que les détenus hébergeaient, le personnel pénitentiaire, y compris les professionnels de la santé qui les premiers ne sont pas touchés par la maladie virale qui nous préoccupe, malgré toutes les mesures et actions entreprises ». Et il a ajouté que s’il retourne en prison, il doit être dans une unité “avec espace dans le secteur de l’isolement préventif et, au moment de l’évaluation de son état de santé lors de son admission, être apte à son logement”.

Les procureurs Velasco et García Pandín ont compris que les problèmes de santé de Núñez Carmona peuvent être traités dans une prison. Ils ont également souligné que sa condamnation était définitive sans possibilité d’appel.

Matías Molinero, l’avocat de l’homme d’affaires, lui a demandé de poursuivre l’assignation à résidence. La décision sera désormais prise par le juge obligatoire qui sera en cause jusqu’à la fin du mois. Le 31 janvier, sa subrogation en tant que juge d’exécution de l’affaire Ciccone expire. Sa place sera occupée par un autre juge de la cour orale fédérale, Ricardo Basilico.

