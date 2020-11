Depuis sa libération sous caution en juin 2019, il vit à Palma de Majorque et doit signer tous les deux jours au tribunal. (Photo: Cuartoscuro)

Le président du sidérurgiste Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, en probation en Espagne, a révélé que est prêt à restituer 200 millions USD à l’État mexicain de l’usine d’engrais inutile qu’elle a vendue en 2014 à la compagnie pétrolière publique Pemex.

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a demandé à plusieurs reprises à Ancira, connu sous le nom de roi de l’acier, de restituer le coût supplémentaire présumé avec lequel a vendu l’usine inutile d’Agronitrogenados, une affaire pour laquelle lui et l’ancien directeur de Pemex Emilio Lozoya sont en cours de traitement.

«Depuis que Lozoya est apparu, il ne s’en soucie plus et il a commencé à m’attaquer; pour lui payer les 200 millions de dollars et me pardonner. Ecoutez, Je suis prêt à les payer, dis-moi juste où», A déclaré Ancira dans une interview avec le journaliste mexicain Carlos Loret de Mola à Palma de Majorque (Iles Baléares).

Ancira, qui a été arrêté l’année dernière à Majorque, a assuré que “Il n’y avait pas de balisage” dans la vente de l’usine d’engrais, qui, selon le parquet mexicain, a été vendue à un prix supérieur au prix réel en échange de pots-de-vin pour Lozoya.

Malgré cela, l’homme d’affaires a assuré que si López Obrador lui demandait des “excuses” pour ce qu’il considère comme une “persécution injuste”, il est prêt à le faire. “un don” à l’État équivalent à la surtaxe supposée.

“Il devrait me donner des délais et des délais”, a déclaré Ancira, qui a déclaré: “Je suis un homme d’affaires, je m’occupe de tout sauf de ma fille”.

L’homme d’affaires, qui prétendait désormais disposer d’un capital de 170 millions USD, a avancé que le mois prochain, un accord pourrait être conclu par lequel Villacero prendrait le contrôle de AHMSA et pourrait payer les 200 millions USD.

L’homme d’affaires mexicain a déclaré avoir été persécuté politiquement pour ne pas avoir soutenu financièrement la campagne de López Obrador en 2018.

“L’homme gère le pouvoir et il dit qui est coupable et ce qui m’est arrivé a effrayé tous les hommes d’affaires au Mexique”, a déclaré Ancira, qui a souligné: “Maintenant, tout le monde paie quand il dit.”

Il a également indiqué que López Obrador et son prédécesseur, Enrique Peña Nieto, sont parvenus à un accord pour ne pas poursuivre le second mais ont recommandé à l’ancien président de “se présenter” si le président actuel change d’avis.

Concernant son séjour d’un mois en prison, il l’a défini comme étant “Dans un hôtel deux étoiles”, où il a dit qu’il avait “une cellule individuelle”, une “piscine olympique” et “une bibliothèque que j’aimerais à l’université”.

En outre, il a affirmé avoir passé beaucoup de temps avec l’ancien président des Baléares Jaume Matas, reconnu coupable de l’affaire Nóos, dans laquelle Iñaki Urdangarin, gendre de Juan Carlos I, est également impliqué, et qu’il a appris “Les ragots de la Couronne” Espagnol.

Depuis sa libération sous caution en juin 2019, il vit à Palma de Majorque et doit signer tous les deux jours au tribunal.

En août dernier, il a obtenu la protection d’un juge mexicain contre le mandat d’arrêt que le Mexique a émis en mai 2019 et qui a conduit à son arrestation à Majorque.

De son côté, Lozoya, capturé en février à Malaga (Espagne), a été extradé au Mexique en août pour le cas de l’usine Agronitrogenados et pour avoir reçu 10,5 millions de pots-de-vin du complot d’Odebrecht.

Après un accord avec le bureau du procureur, Lozoya a impliqué son ancien patron, le président Peña Nieto, et une bonne partie de l’establishment politique mexicain dans le système de corruption.

