Le Bureau du procureur général de la République (FGR) a demandé aux États-Unis d’extrader l’ancien secrétaire à la Sécurité publique, Genaro García Luna, contre lequel il existe un mandat d’arrêt pour sa responsabilité présumée dans le crime d’enrichissement illicite.

Selon ce qui a été rapporté par Milenio, les responsables du Le FGR a indiqué qu’un juge fédéral de l’État du Mexique avait accordé le mandat d’arrêt, car l’ancien fonctionnaire n’avait pas manifesté l’origine de 27 millions de pesos qui ont été utilisés pour l’achat de biens immobiliers au Mexique.

Les sources consultées par le journal mexicain ont expliqué queLe mandat d’arrêt a été émis il y a quelques jours, et ce n’est pas la seule affaire où l’ex-secrétaire fait l’objet d’une enquête.

HERIBERTO RODRIGUEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Le parquet a également ouvert une enquête à son encontre pour d’autres crimes contre les biens présumés liés à des entreprises et des contrats obtenus auprès de divers gouvernements.

Selon le FGR, les déclarations patrimoniales de l’ancien secrétaire d’État «ne coïncidaient évidemment pas avec ce qu’il avait reçu en salaires et autres revenus».

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a révélé lors de sa conférence matinale du 14 octobre, que deux jours avant la fin du mandat de Felipe Calderón (2006-2012), le versement de 19 millions de dollars pour un stage d’une heure et demie avait été approuvé. de travail, à une société liée à l’ancien secrétaire à la sécurité, Genaro García Luna, actuellement inculpé pour ses liens présumés avec le crime organisé.

Aussi, pendant le gouvernement d’Enrique Peña Nieto, García Luna a remporté 10 contrats pour plus de 402 millions de dollars à la société Nunvav, aujourd’hui enquêté par la FGR et deux secrétaires d’État, pour des liens présumés avec l’ancien secrétaire à la sécurité, poursuivi aux États-Unis pour avoir reçu des pots-de-vin du trafic de drogue.

(Photo: Jovani Silva / Infobae Mexique)

García Luna a été arrêté à Dallas, dans l’État du Texas, après avoir été inculpé à New York pour complot en vue du trafic de drogue et fausses déclarations, en plus d’avoir reçu des millions de dollars du cartel Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Aux Etats-Unis, García Luna aurait tenté de cacher l’aide apportée aux trafiquants de drogue, pour laquelle il risquait une peine minimale de 10 ans de prison et une peine maximale de réclusion à perpétuité. Selon les enquêtes, en échange des pots-de-vin, le cartel de Sinaloa a obtenu un passage en toute sécurité pour ses expéditions de drogue, ainsi que des informations juridiques sensibles sur les enquêtes ouvertes contre le cartel et les groupes rivaux..

Les responsables de la FGR ont clairement indiqué que l’ancien responsable devait d’abord faire face à son procès aux États-Unis et que ce pays déciderait ensuite de l’extrader ou non vers le Mexique.

Genaro García Luna est accusé d’avoir reçu des pots-de-vin millionnaires du cartel de Sinaloa (Photo: Spécial)

Propriétés de Garcia Luna à Miami, Floride

Alors que Felipe Calderón Hinojosa était à la tête de la Présidence de la République (2006-2012), Genaro García Luna était une pièce fondamentale dans de nombreux aspects de son gouvernement. Il a occupé le poste de secrétaire à la sécurité publique et aujourd’hui il est emprisonné à New York, après que les autorités américaines l’ont arrêté le 10 décembre 2019, l’accusant de trois chefs d’accusation liés au trafic de drogue et d’un autre pour mensonge.

Cependant, avant d’être arrêté, sa vie était entourée de luxe. En 2012, après avoir annoncé sa retraite en tant que fonctionnaire fédéral, García Luna a déménagé à Miami, où il a passé ses journées dans le confort et le luxe dans une résidence située à Golden Beach, Floride, aux États-Unis.

En août 2018, les autorités américaines avaient déjà ouvert l’enquête contre l’ancien secrétaire, malgré tout, García Luna et son épouse ils ont acheté des propriétés pour 5,10 millions de dollars, environ 96 millions de pesos.

Il s’agit de quatre bureaux dans une tour médicale, ongle Bureau et un département, situé dans un complexe commercial et résidentiel à Aventura Park Square, à Aventura, en Floride.

