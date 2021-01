Un médecin et deux infirmières soignent un patient atteint de coronavirus dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital El Tunal de Bogotá, en Colombie. 12 juin 2020. REUTERS / Luis González

Dans la nuit du 14 janvier, le Médiateur de Bogotá a confirmé ce que tous les habitants de la capitale avaient peur d’entendre: la demande de lits de soins intensifs (USI) dans la ville est supérieure à l’offre, puisqu’elle a déjà dépassé 100% disponibilité.

«La demande de lits COVID ICU dépasse 100% de la disponibilité existante dans une grande partie du réseau privé. D’un autre côté, la pénurie de médicaments doit également être examinée attentivement car l’augmentation des cas la semaine dernière pourrait poursuivre sa tendance à la hausse après les festivités de fin d’année », a déclaré le responsable du district, Julián Pinilla Malagón.

L’information a été révélée dans le dernier rapport du procureur de district, qui a confirmé qu’au cours de la semaine dernière, la tendance à la contagion par le coronavirus a augmenté rapidement.

Compte tenu de ces déclarations, la maire de Bogotá, Claudia López, a déclaré que ce qui a été révélé dans le rapport est faux parce que la Personería est “des données déroutantes” et que les USI de la ville restent à 93%.

«Ce que la Personería de Bogotá affirme sur l’occupation de l’UCI est faux. Ils confondent les procédures du CRUE (Centre de Régulation des Urgences et Urgences) avec le pourcentage net d’occupation. En un jour, la CRUE traite des centaines de demandes qui incluent des revenus, des dépenses, des annulations, des transferts, des décès et se ferme avec le filet du jour, qui est aujourd’hui de 93% », a écrit la présidente sur son compte Twitter.

Le Secrétariat de la Santé de Bogotá a également publié une déclaration indiquant que l’administration était surprise par les informations publiées par la Personería, puisque des membres de l’entité ont rencontré le secrétaire à la Santé de la capitale, Alejandro Gómez, et ce problème. n’a pas été soulevée pendant la réunion.

Le responsable a assuré qu’ils ont été transparents avec les données fournies à la population et que des lits de soins intensifs sont toujours disponibles dans la ville. Gómez a confirmé qu’il n’y a pas beaucoup de places dans les centres de santé, mais que les patients peuvent continuer à être reçus parce que la capacité hospitalière n’a pas été dépassée.

“Il est vrai que nous avons un niveau de stress dû à la deuxième vague de la pandémie, mais pour dire à tort qu’il y a une prise de contrôle de l’offre de soins intensifs à Bogotá, nous pensons non seulement que ce n’est pas vrai, mais qu’il n’est pas responsable” Gómez a terminé en disant dans une vidéo que le ministère de la Santé diffusait via les réseaux sociaux.

Même avec un taux d’occupation des soins intensifs de 93 pour cent, comme indiqué par le bureau du maire, la situation à Bogotá est critique. Pour tenter d’alléger le système hospitalier, l’administration a annoncé des mesures visant à restreindre la mobilité dans la ville.

Du vendredi 15 janvier à 20h00 et jusqu’au lundi 18 janvier à 4h00, tous les sites de Bogotá resteront en quarantaine. En outre, certains emplacements auront un verrouillage prolongé pendant une ou deux semaines.

À Usaquén, Suba et Engativá, la mesure d’isolement a commencé le 5 janvier et se poursuivra jusqu’au dimanche 17 janvier à 23 h 59.À Kennedy, Fontibón et Teusaquillo, les restrictions ont commencé le 12 janvier et se poursuivront jusqu’au jeudi 21 janvier. Janvier, à 23h59

A Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe et Usme devront se mettre en quarantaine du vendredi 15 janvier à 20h00 jusqu’au jeudi 28 janvier à minuit.

Chapinero, Antonio Nariño, Los Mártires et Santa Fe sont les quatre seules localités qui pour l’instant n’ont pas de restrictions étendues.

