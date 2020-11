Plus de 130000 personnes sont descendues dans la rue ce samedi à travers la France pour protester contre un projet de loi controversé sur la sécurité, considéré comme un bâillon par ses détracteurs, lors d’une journée marquée par des affrontements entre manifestants et policiers à Paris.

La plupart des manifestations contre ce texte – qui restreindrait le droit de filmer la police – se sont déroulées dans le calme, mais à Paris, où au moins 46000 personnes sont descendues dans la rue, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, de violents affrontements ont éclaté contre les la nuit tombe.

Des groupes de manifestants, vêtus de noir, ont incendié l’entrée de la Banque de France et d’un restaurant adjacent, renversé et incendié plusieurs véhicules, et jeté des pierres sur la police, qui a répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau, ont constaté des journalistes de l’.. .

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné sur Twitter “des violences inacceptables contre les forces de l’ordre”. Le ministre a souligné que 37 policiers ont été blessés dans les affrontements qui ont abouti à au moins 46 arrestations.

Au centre des manifestations se trouvent trois articles du projet de loi sur la sécurité mondiale qui a reçu le feu vert de l’Assemblée nationale la semaine dernière, qui encadre la diffusion de l’image de la police, l’utilisation de drones ainsi que des images des forces. de l’ordre pris par les citoyens avec leurs téléphones portables.

“Les libertés fondamentales et fondamentales de notre démocratie sont attaquées: la liberté d’expression et d’information”, a déclaré Sophie Misiraca, une avocate de 46 ans, venue manifester dans la capitale.

“Ce projet de loi vise à restreindre la liberté de la presse, la liberté d’informer et d’être informé, la liberté d’expression, bref, les libertés publiques fondamentales de notre République”, estiment les coordinateurs qui ont appelé aux manifestations.

L’article 24 a attiré l’attention, puisqu’il punit d’un an de prison et jusqu’à 45 000 euros (54 000 dollars) d’amende la diffusion «malveillante» d’images des forces de l’ordre.

Le gouvernement assure que cette disposition vise à protéger la police des appels à la haine et à la mort sur les réseaux sociaux, avec des divulgations de détails sur leur vie privée.

Mais les détracteurs soutiennent que de nombreux cas de violence policière resteraient impunis s’ils n’avaient pas été enregistrés par les caméras des journalistes ou par les téléphones des citoyens.

Ils soutiennent également qu’il s’agit d’une disposition inutile, puisque l’arsenal juridique actuel est suffisant pour réprimer ces crimes et que la loi française «punit les actes, pas les intentions».

Deux cas de violences policières cette semaine ont alimenté le débat, plongeant l’exécutif d’Emmanuel Macron dans une crise politique.

Lundi, lors d’une opération médiatique d’organisations de premier plan, la police a brutalement évacué ceux qui s’étaient installés sur une place du centre de Paris, secouant les journalistes sous les projecteurs des caméras et des smartphones.

– Des coups brutaux captés par des caméras –

Jeudi, des caméras de sécurité ont montré le passage brutal d’un producteur de musique noire par trois policiers.

La presse, les réseaux sociaux et certains athlètes de renommée internationale ont dénoncé ce nouvel épisode de violence policière.

«Des images qui nous font honte», a dénoncé vendredi Macron, qui a ordonné au gouvernement de lui présenter «rapidement des propositions» pour «lutter plus efficacement contre toute discrimination».

Le jour même de la publication des images, il a ordonné au ministre de l’Intérieur d’imposer des sanctions très claires aux policiers accusés.

Face à l’indignation provoquée par l’article 24, le Premier ministre Jean Castex a tenté de trouver une issue en créant une «commission indépendante chargée de proposer un nouveau libellé», mais l’initiative a irrité les parlementaires de tous horizons qui ont vu en lui une forme de «mépris».

La coordination des manifestations exige «le retrait des articles 21, 22 et 24» du projet de loi et le «nouveau régime national de maintien de l’ordre» publié en septembre.

Lors des manifestations, ce dispositif oblige les journalistes à se disperser lorsque les forces de sécurité l’exigent, les empêchant de couvrir l’évolution des événements, souvent mouvementés ces derniers temps.

La presse française et étrangère a dénoncé une «dérive sécuritaire», et la «violation des droits».

Les voix critiques incluent le défenseur des droits humains et les rapporteurs des droits humains des Nations Unies. Le débat a atteint le Parlement européen.

Outre les structures traditionnelles de gauche, des syndicats ou de la société civile, de nombreuses personnalités se sont jointes aux manifestations.

