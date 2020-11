23/11/2020 Filles dans une classe d’une école afghane AFGHANIST N INTERNATIONAL ASIA POLICY SAVE THE CHILDREN AFGHANIST N

MADRID, 23 ANS (EUROPA PRESS)

Plus de 26 000 enfants ont été tués ou mutilés à la suite de la guerre en Afghanistan au cours des quatorze dernières années, une moyenne de cinq enfants tués ou blessés chaque jour pendant cette période, selon un rapport de Save the Children.

L’étude de l’organisation non gouvernementale donne des chiffres sur les conséquences de la guerre sur les enfants, notant qu’au moins 26 025 enfants sont morts ou ont été mutilés au cours des quatorze dernières années de conflit dans ce pays d’Asie centrale.

Shogofa, une fillette de neuf ans de la province de Faryab, dans le nord de l’Afghanistan, a été grièvement blessée dans une attaque à la roquette contre sa maison qui a tué trois de ses frères et sœurs. “Notre maison a été détruite. Mes trois frères sont morts et je me suis blessé à la main. Je pleurais et pleurais. Maintenant nous vivons dans un magasin. J’espère qu’il y aura la paix et que nous pourrons bouger”, a-t-il expliqué à l’ONG.

La pandémie de coronavirus a aggravé la situation en Afghanistan, augmentant les besoins humanitaires, en particulier dans le cas des enfants. Selon les estimations des Nations Unies, sept millions d’enfants ont un besoin urgent d’aide et la demande de fonds des Nations Unies pour l’aide humanitaire en 2020 n’a pas encore atteint la moitié des ressources financières réclamées.

Le rapport de Save the Children montre qu’entre 2017 et 2013, il y a eu plus de 300 attaques contre des écoles et des collèges qui ont fait 410 élèves et enseignants morts ou blessés. En outre, il souligne que 3,7 millions d’enfants, soit près de la moitié des enfants des écoles primaires d’Afghanistan, ne peuvent pas aller à l’école.

En outre, 14 millions de personnes, soit environ 50 pour cent de la population afghane, ont besoin d’une aide humanitaire et plus de 7 millions d’enfants risquent de souffrir de la faim en 2020. Dans ce contexte, trois millions d’enfants afghans de moins de cinq ans souffrent de malnutrition.

LA PEUR CONSTANTE DES PARENTS QUE LEURS ENFANTS MOURRONT

Le directeur de Save the Children en Afghanistan, Chris Nyamandi, a mis en garde dans un communiqué sur la grave situation que connaissent les parents et les enfants dans ce pays d’Asie centrale. “Imaginez vivre dans la peur constante qu’aujourd’hui pourrait être le jour où votre enfant meurt d’un attentat-suicide ou d’un raid aérien. C’est la triste réalité pour des dizaines de milliers de parents afghans dont les enfants ont été tués ou blessés.” a déclaré.

La pandémie de coronavirus a ajouté à la «misère» dont souffraient déjà les enfants et constitue un problème qui «doit être traité avec de nouveaux fonds», a-t-il souligné. «À un moment où les besoins humanitaires augmentent plus que jamais, il est difficile de garantir les fonds nécessaires pour aider la population», a-t-il déclaré.

Nyamandi a souligné que la Conférence sur l’Afghanistan qui débute cette semaine à Genève représente “un moment crucial” pour que les gouvernements “réaffirment leur soutien” au pays et “à ses millions d’enfants” à un moment où “cela est plus que jamais nécessaire”. “.

Le directeur de Save the Children en Afghanistan a appelé la communauté internationale à augmenter les fonds pour financer l’éducation dans ce pays d’Asie centrale, “en particulier pour les filles”, “ainsi que pour protéger les intérêts des personnes handicapées et d’autres groupes. vulnérable “. Il a également appelé à une augmentation des dépenses de santé “pour soutenir les enfants, dont beaucoup vivent avec des blessures qui ont changé leur vie parce qu’ils ont été pris dans le conflit”.

Enfin, il a appelé la communauté internationale à travailler avec le Gouvernement afghan pour << garantir >> que les lois afghanes relatives à la protection des mineurs << soient pleinement appliquées et appliquées dans tout le pays >>, tout en plaidant pour conclure “un accord de paix durable et sûr afin que les générations futures puissent grandir sans craindre la violence et la mort”