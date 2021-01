Gustavo Beliz, Martín Guzmán et Daniel Scioli écoutent Flavio Viana Rocha

Le secrétaire aux affaires stratégiques, Gustavo Beliz, a reçu cet après-midi à la Casa Rosada son homologue brésilien, l’amiral Flavio viana rocha, lors d’une réunion bilatérale qu’il a partagée avec le ministre argentin de l’Économie, Martin Guzman et les ambassadeurs Daniel Scioli -Représentant de l’Argentine au Brésil- et Reinaldo Salgado (le diplomate brésilien en Argentine). La réunion a duré environ deux heures et les parties ont convenu qu’il y avait une volonté politique des deux gouvernements de “travailler ensemble”.

Viana Rocha, Agé de 58 ans, il est le premier haut fonctionnaire à se rendre en Argentine depuis l’inauguration d’Alberto Fernández. Il est considéré comme l’un des responsables les plus proches et les plus influents de Jair Bolsonaro et est venu avec un message du président brésilien: renforcer les relations avec l’Argentine. C’est pourquoi, lors de la réunion, il a parlé de “dénouer les nœuds”Et avancer dans un nouveau lien. Le Brésil entend renforcer ses relations non seulement en termes politiques, mais aussi en termes d’établissement accords commerciaux. Viana Rocha a également exprimé, selon des sources officielles, la prédisposition de tous les ministres du cabinet Bolsonaro à articuler des actions entre les deux pays.

Scioli a déclaré à l’issue de la rencontre devant les journalistes accrédités à La Rosada que cette visite “c’est un signe clair et fort de laisser derrière lui un fossé de plus en plus petit avec le Brésil. Avec toutes les démarches entreprises, la rencontre avec les présidents, avec l’agenda spécifique dans chacun des ministères, C’est un message de cette volonté politique de travailler ensemble qui se transforme en différents domaines à parcourir, comme le disait Flavio Viana Rocha, en dénouant les nœuds et en pouvant atteindre chacun des objectifs que nous nous sommes fixés ».

Lors de ce bref contact avec la presse, l’ambassadeur à Brasilia a également été consulté sur une éventuelle rencontre face à face entre les deux dirigeants. “Cette possibilité est ouverte. Les choses vont se dérouler au moment de cette première réunion, alors que la visite d’un homme qui jouit de la plus grande confiance et de la plus grande proximité avec le président Bolsonaro est en cours. L’amiral Viana Rocha a beaucoup aidé à l’époque à canaliser la relation, quand c’était le cas du blé, quand c’était le cas du médicament Midazolam qui ne pouvait pas être obtenu ici et ils ont fait une exception. Et nous continuerons à avancer sur les questions avec le ministère des Affaires étrangères “, a-t-il assuré.

Rocha a eu une intervention clé pour que Le Brésil peut exporter 1,5 million de doses de Midazolam vers l’Argentine, un médicament utilisé comme inducteur de sommeil dans les respirateurs des patients COVID-19. Le pays voisin avait jusqu’à présent fermé les exportations de ce médicament.

Après cette première réunion à Government House, Viana Rocha et les ambassadeurs Scioli et Salgado se sont rendus au ministère de la Défense pour s’entretenir avec le ministre de ce portefeuille, Agustin Rossi. L’un des points abordés était l’achat potentiel de véhicules blindés sur roues 6×6 VBTP-MR Guaraní, un véhicule amphibie, qui est fabriqué à Iveco Brésil, une entreprise que Rossi lui-même a visitée en novembre dernier. L’idée de créer une force nationale de patrouille maritime a également été avancée.

Plus tard, ils se sont rendus au ministère des Affaires étrangères pour rencontrer le ministre argentin des Affaires étrangères Felipe Solá. L’ordre du jour comprenait des sujets commercial et la présidence pro tempore que l’Argentine exerce au Mercosur.

Le 17 juin, Rocha a tenu une visioconférence avec son homologue argentin, Gustavo Beliz. A cette occasion, Rocha a souligné les possibilités de coopération dans l’économie bleue (la protection de la richesse maritime); Défendre, y compris l’industrie de la défense comme les réparations navales, le renforcement des capacités stratégiques, etc. Vache morte (coopération énergétique) et les questions technologiques, en particulier 5G, Intelligence Artificiel et grand frère–La technologie.

Le 13 janvier dernier, l’Ambassadeur Scioli avait participé à une réunion avec Rocha, où ils ont échangé des opinions sur défendre (négociations pour l’achat argentin de véhicules blindés 6×6); Santé (politique de vaccination contre le COVID-19) et le sommet des affaires Argentine-Brésilienne à São Paulo.

L’activité officielle de Viana Rocha se poursuivra ce soir avec un dîner dans la maison que Scioli possède dans le pays Villa La Ñata, à Tigre. Là, avec l’ancien candidat à la présidence du Frente de Todos en 2015, il y aura également un groupe important d’hommes d’affaires. De cette façon, Scioli lui rendra la courtoisie du responsable brésilien qui l’avait invité à dîner chez lui. Là, il a commencé à prendre forme la réunion que les présidents Bolsonaro et Alberto Fernández ont eue par téléconférence.

Ce vendredi à midi, Viana Rocha déjeunera à l’ambassade de son pays à Buenos Aires, qui sera rejointe par Scioli.

