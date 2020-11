Bureau du procureur de la République de Puerto Madryn

Lia Isis Vazquez, 14 ans, a été assassiné ce vendredi matin dans une maison du quartier Pujol II de Puerto Madryn. Le principal suspect est Gabriel Orellana, son ancien beau-frère, un homme de 22 ans qui a fini en détention.

L’événement a choqué la ville de Patagonie. La victime est apparue sans vie dans l’une des chambres de la maison, qui a une boutique à l’avant. La scène du crime indique que c’était un attaque vicieuse qui a infligé plusieurs coups de couteau sur son corps. Lía Vázquez a tenté de se défendre, car elle avait des coupures aux mains.

Les autorités judiciaires et policières ont réagi rapidement au fémicide. Après les premières enquêtes et témoignages, un important déploiement de la police a été ordonné à l’endroit où le fémicide présumé a fonctionné. Ils l’ont détenu alors qu’il continuait à servir le public, comme si de rien n’était, dans les rues Villarino et Corrientes à Puerto Madryn. Une autre personne avait également été appréhendée dans une Volkswagen Gol Trend, jusqu’à ce qu’il soit finalement confirmé qu’il n’était pas lié au fémicide et qu’il soit libéré.

L’affaire s’est intensifiée devant les plus hautes autorités de la province de Chubut. Le ministre de la Sécurité provinciale, Federico Massoni, a expliqué les actions avec lesquelles l’accusé du crime brutal a été identifié: «Il a été identifié par le témoignage des témoins. Et surtout pour la sœur de la victime, qui est celle qui a trouvé le corps et qui l’a passé en quittant la maison. Aussi quand il a été arrêté, il avait des taches de sang sur ses vêtements».

Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu’Orellana était l’auteur de l’attaque. “Nous allons demander la réclusion à perpétuité pour l’accusé pour le fémicide de la jeune fille de 14 ans», A anticipé Jorge Burgueño, le procureur de Puerto Madryn qui était en charge de l’affaire.

Pendant le week-end, la première audience pour ouvrir l’enquête et le contrôle de la détention aura lieu. Les enquêteurs devront déterminer d’autres preuves clés du crime, y compris traces de sang sur ses vêtements lors de son arrestation sur les lieux.

“Lorsque nous l’avons arrêté, vous pouviez non seulement voir des taches sur les chaussures, mais aussi sur l’avant-bras et la main», A déclaré le chef adjoint de la police de Chubut, commissaire Nestor Gomez Ocampo.

Les médias locaux ont rapporté que le déclencheur du fémicide était un combat, produit de l’ancienne relation que le meurtrier présumé entretenait avec la tante de l’adolescent. «Le détenu avait une relation avec la victime à l’époque, nous avons essayé de savoir s’il en avait encore. Ils sont unis par un lien familial », a déclaré Gómez Ocampo. Jusqu’à hier, les enquêteurs ont cherché à déterminer le mobile de l’attaque.

«Nous ne sommes pas bien conscients de la relation qui existait entre la victime et l’auteur, on ne sait pas s’il s’agit d’un membre de la famille ou d’un couple. Nous n’excluons donc absolument rien et lorsque nous aurons tous les éléments, nous allons élargir la déclaration », a déclaré hier le ministre Federico Massoni. “C’est un fait désagréable, inacceptable mais avec la tranquillité d’esprit que l’auteur est en détention”, a-t-il déclaré.

