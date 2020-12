María Isabel a été retrouvée sans vie mercredi soir, après une semaine de recherches intenses

Les informations ont été publiées au cours de cette journée. Maria Isabel Pavez elle était portée disparue depuis le vendredi 18 décembre dernier, le jour de sa dernière communication avec sa mère, Lorena Zamora. Et le procureur chargé de sa fouille a rapporté que tôt le matin, les autorités ont trouvé un corps Sans vie avec des caractéristiques similaires à celles de la jeune femme, dont l’identité a été confirmée par la suite.

La jeune María Jesús assassinée au Chili

«Nous regrettons d’annoncer que la nuit dernière, le corps sans vie de la jeune María Isabel Pavéz a été retrouvé., Nous tenons à souligner que la même police d’investigation du Chili PDI élabore des procédures pour trouver le lieu où se trouve le responsable », a déclaré le procureur. Liada Secchi, Procureur en chef de Floride (S).

Le cas de l’étudiante universitaire de 22 ans a été dénoncé par sa mère, qui a expliqué que sa fille avait fait un rendez-vous sur Tinder avant sa disparition. Selon les premiers antécédents, le corps a été retrouvé dans un appartement du centre de Santiago.

Comme raconté hier Infobae Lorena Zamora, mère de la jeune femme, sa fille a quitté la maison jeudi et lui avait d’abord dit qu’elle rencontrerait un ex partenaire. «Dans ces cas, je ne lui pose pas de problème, car dernièrement, elle a été si occupée et si exigeante dans ses affaires que lui donner le temps de se distraire me semblait bon. Zamora a décrit la relation de sa fille avec son ancien petit ami comme positive. “Ils ont fini bien et ils ont continué à bien paraître de temps en temps”, a-t-il déclaré.

La police recherche la personne responsable du crime de María Isabel Pavéz

L’accord entre les deux était pour María Isabel de revenir dimanche matin: mais c’était la dernière fois qu’ils se sont exprimés.

Compte tenu du retard de sa fille, Lorena a déposé un rapport de sa disparition auprès de la police d’enquête (PDI). Finalement son corps a été retrouvé mort produit d’une attaque. Les détails ne sont pas encore connus, dans le cadre d’une enquête en cours.

Avec l’antécédent d’une rencontre présumée avec un inconnu via Tinder, des compétences ont été développées afin de la retrouver. Les données, cruciales pour l’enquête, ont été révélées par la meilleure amie de María Isabel à sa famille.

María Isabel, étudiante en obstétrique à l’Université Diego Portales, a dû passer un examen important le mercredi 23, rendez-vous auquel elle n’est finalement pas arrivée.

L’homme de 22 ans a été retrouvé mort dans un appartement à Santiago

En conversation avec Infobae, Zamora a déclaré à propos de la version de l’ex-petit ami, avec qui María Isabel a dit qu’elle allait rencontrer, que l’homme a assuré que la dernière fois qu’il avait vu sa fille était le 11 décembre et qu’il ne l’avait pas revue depuis.

La police, en collaboration avec le bureau du procureur de Floride, ils travaillent dans les antécédents collectés et d’autres en cours pour trouver la personne responsable de sa mort.

