Un soldat de la République démocratique du Congo (RDC) inspectait les dégâts causés par une attaque dans le camp militaire de Rumangabo, qui est également le quartier général des gardes de la Réserve nationale des Virunga. . / Sarah Elliot./Archivo

Six rangers ont été tués dans une embuscade rebelle Mai-Mai ce dimanche dans le Parc national Virunga au nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), selon les autorités du parc dans un communiqué. L’événement s’est produit dimanche à Nyamitwitwi, dans la zone Rutshuru du parc, a-t-il déclaré Olivier Mukisya, porte-parole de l’Institution de Protection Naturelle du Congo.

“Vers 7 h 30, heure locale, les rangers ont été pris en embuscade lors d’une patrouille à pied à l’intérieur du parc.», Explique le communiqué publié hier soir, qui précise que l’attaque s’est produite dans la zone située entre Nyamitwitwi et Nyamilma, près de la zone centrale de Kabuendo. “Des enquêtes préliminaires indiquent que les rangers ont été pris au dépourvu sans pouvoir se défendre et que les groupes locaux Maï-Maï (rebelles) étaient responsables de l’attaque.“, Ajouter.

Un septième garde forestier a été blessé et transféré dans un hôpital de Gomme, chef-lieu de la province de Kivu au nord, où il est hors de danger, selon la source. Les six morts avaient entre 25 et 30 ans, et selon les responsables des Virunga, étaient considérés comme des fonctionnaires congolais lorsqu’ils travaillaient pour un parc national et n’avaient pas de statut militaire.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’agression, mais dans le passé, ces attaques ont été attribuées à divers groupes criminels luttant pour le contrôle des ressources naturelles de la région. Parmi eux se trouvent Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe ethnique hutu ennemi du gouvernement rwandais et l’une des dernières factions rebelles rwandaises Congo. L’appel congolais Mai-Mai à l’une des douzaines de milices armées qui, depuis deux décennies, se battent dans l’est du pays, en partie, pour le contrôle des minerais, des terres et d’autres ressources; plongeant du côté est de la Congo en conflit continu.

Près de 700 rangers armés travaillent Virunga, où selon les rapports au moins 200 ont été tués au cours de la dernière décennie. L’une des dernières attaques a eu lieu en avril 2020, lorsqu’elles se trouvaient dans une embuscade près du parc 12 rangers tués et au moins quatre civils, selon des sources du Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN).

Fondé en 1925 et inscrit au patrimoine mondial depuis 1979, le parc des Virunga abrite un quart de la population mondiale de gorilles de montagne en danger critique d’extinction sur ses 7 800 kilomètres carrés.

(Avec informations d'AP et .)

