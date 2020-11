Ministre de la Défense Agustín Rossi (Nicolás Stulberg)

Le Ministre de la Défense, Agustin Rossi, a vivement critiqué la création d’une «Table de liaison» des forces armées composée de retraités pour influencer la politique de la région et a assuré que “Est né pour conspirer.” De plus, il a inculpé les principales références de l’espace lancé ce mercredi.

Hier au siège de la Sociedad Militar Seguro de Vida, de la ville de Buenos Aires, des organisations qui rassemblent des retraités des forces armées, de la sécurité, de la police, des référents de ces institutions, des sociétés et des mutuelles liées à ces secteurs ont annoncé la création de la “Table de réunion du général San Martín Liberator”, qui, selon les membres eux-mêmes, vise à représenter devant la direction politique et l’opinion publique le groupe d’hommes en uniforme qui servent dans tout le pays.

S’adressant à Radio Con Vos, Rossi a dénoncé la “conspiration” des dirigeants de ce groupe qui rassemble près d’un demi-million de membres contre le gouvernement national et “la politique de défense actuelle”: “C’est étrange, pour être indulgent, ce qui est conforme.”

“Il est clair qu’il s’agit d’une opération politique phénoménale, de par la façon dont les principaux médias sont apparus et avec l’auto-dénomination” Mesa de Enlace “, les noms ne sont pas ajoutés au hasard”, a interrogé le ministre de la Défense. Et il a visé celui qui a appelé la formation, le général à la retraite Ernest Bossi: «C’est un conspirateur né, il a déjà conspiré contre Nestor Kirchner et a été dénoncé à ce moment-là. Pendant de nombreuses années, il a été président de la Sociedad Militar Seguros de Vida, qui est sûrement une source de financement pour nombre de ces activités, c’est une mutuelle qui dispose d’énormes ressources et est souvent utilisée pour un certain nombre d’opérations politiques ” .

Puis, à travers son compte Twitter, le responsable national a poursuivi ses critiques: «La Table de liaison des forces armées est née pour conspirer, elle se présente presque comme un leadership alternatif aux chefs des forces armées, assumant des pouvoirs, des fonctions et objectifs typiques d’un leadership militaire actif ». En effet, les représentants de cet espace ont souligné Infobae parmi ses objectifs figure la nécessité de déterminer les intérêts communs et particuliers du secteur, en donnant la priorité aux politiques de gestion des talents et de ressources humaines dans chacune des institutions qui le composent. Certaines des questions sur lesquelles ils formuleront des propositions et des propositions sont celles liées à leurs salaires, à leur travail social et à une plus grande protection juridique de leur performance dans le cadre du service qu’ils fournissent.

Table de réunion des forces armées et sécurité

«Si la Table de liaison doit s’occuper des salaires, du logement, des talents et des ressources humaines, elle essaie implicitement de disqualifier les chefs des forces actuels qui ont cette responsabilité principale», a déclaré Rossi, qui a insisté sur le fait que «ils conspirent contre les chefs des forces armées, qu’ils n’ont même pas nommés ni reconnus ».

En ce sens, il désigna Ernesto Bossi, qui << Il a occupé des postes de direction dans l'armée pendant le Menem, une période de plus grande dégradation du salaire militaire et l’épanouissement des suppléments non rémunérateurs que le gouvernement Alberto Fernández a «blanchis» à la demande des chefs actuels des forces armées ». Il a également «regretté» de voir dans la photo de présentation de l’espace l’ancien chef d’état-major de l’armée, Ricardo Cundom, au nom de la Fondation Criteria, “écran de la société de sécurité de la carapintada Tito (Jorge Alberto)”.

Dans le long fil de tweets, il a continué à cibler les conducteurs. A propos de Claudio Pasqualini (de l’Observatoire de la sécurité et de la défense), il a déclaré: «Jusqu’à il y a 10 mois, il était chef de l’armée, il avait la possibilité de résoudre certains des problèmes qu’il décrit. Il ne pouvait pas, ne voulait pas ou ne savait pas. Ne serait-il pas sage de laisser ceux qui lui ont succédé essayer de les résoudre? “

Par rapport à Daniel Reimundes a indiqué qu’il est l’actuel chef de la Military Life Insurance Society et qu ‘«il a succédé à Bossi à cet endroit». “Powerful Mutual, principal financier de cette opération politique, à l’origine d’une grande partie des actions de déstabilisation via les réseaux sur la politique de défense actuelle”, a déclaré Rossi, notant que Reimundes “Il a été poursuivi pour espionnage illégal.” «Son camarade Bossi a des inclinations similaires: il a rejoint le personnel de la SIDE avec de Santibañes dans le gouvernement De la Rúa. Tous deux étaient de fervents promoteurs de l’implication des forces armées dans les questions de sécurité intérieure “il a continué.

«C’est remarquable la présence de mutuelles militaires à la Table de Liaison, qui bénéficient du salaire militaire, évidemment dirigé par SMSV, c’est pourquoi je souhaite à leurs membres un avenir plus proche de l’or et de l’argent que du bronze», a-t-il poursuivi. et a souligné que les mutuelles militaires susmentionnées ont un représentant à l’Institut national d’associativisme et d’économie sociale (INAES), «le respecté général Brown, qui devrait envisager sa permanence au vu de l’opération politique phénoménale contre le gouvernement national organisée par son sponsors ».

«Tous les militaires retraités de cette Table ont bénéficié du blanchiment d’argent ordonné par notre gouvernement. Les retraits vont de 200 000 $ à 230 000 $, ayant eu une augmentation moyenne de 50 000 $ le mois dernier “, a rappelé Rossi, qui a conclu en affirmant que” la meilleure contribution que les membres retraités des forces armées puissent faire est de soutenir l’armée active, qui ils accomplissent et obtiennent des réalisations qu’ils n’avaient jamais pu réaliser, et s’ils ne veulent pas le faire, au moins ne vous gênez pas, ne conspirez pas.

Fin août, dans des déclarations étranges et controversées, l’ancien président Eduardo Duhalde avait remis en question les élections législatives de 2021 craignant un éventuel coup d’État: «Les gens ne le savent pas, ils ne le lisent pas ou ils l’oublient, mais entre 30 et 83 nous avons eu 14 dictatures militaires, quiconque ignore aujourd’hui que le militarisme se remet sur pied en Amérique ne sait pas ce qui se passe… ». Puis il s’est excusé en affirmant que ses déclarations étaient le produit de comportements «psychotiques» momentanés et de «désengagements de la réalité» à la suite de la pandémie de coronavirus, bien qu’il ait souligné que l’information lui avait été fournie. “Un gentleman de l’armée”, qui a été immédiatement transmis au vice-président Cristina Fernández de Kirchner puis Rossi lui-même.

Quelques jours plus tard, Rossi a précisé qu’un coup d’État “est un scénario absolument improbable dans notre pays” et que les forces armées “sont pleinement intégrées dans le système démocratique”.

