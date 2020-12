Un des postes à Ezeiza pour faire le test de salive (Gustavo Gavotti)

Comme annoncé, à partir d’aujourd’hui à 8 heures du matin, les tests des touristes et des résidents qui ont l’intention d’entrer dans la ville de Buenos Aires ont commencé à l’aéroport international d’Ezeiza, dans le but de détecter d’éventuels cas de COVID-19. C’est une exigence obligatoire pour les résidents qui ont séjourné en dehors de la capitale pendant plus de trois jours et pour les touristes nationaux et étrangers qui vont rester plus de 24 heures sur le territoire de Buenos Aires.

La mesure fait partie du système spécial de contrôle et de surveillance et comme expliqué par le gouvernement de Buenos Aires Infobae, la personne – âgée de plus de 12 ans – qui a l’intention d’entrer dans la ville doit essentiellement répondre à deux exigences. Tout d’abord, vous devrez présenter un affidavit qui peut être téléchargé via le site officiel du gouvernement de Buenos Aires, où vous devez spécifier les données personnelles, le lieu de résidence, où ils séjourneront et les données prépayées. Et puis soumettez-vous à un test de salive une fois que vous avez terminé le processus d’immigration, livrez la documentation et récupérez vos bagages.

Les centres de test sont situés à l’extérieur du nouveau terminal (Gustavo Gavotti)

La procédure est gratuite pour les touristes et les résidents nationaux. Il sera couvert par les œuvres sociales et l’assurance médicale ou par la mairie. Les étrangers doivent payer un coût de 2 500 pesos (environ 30 $). Selon les informations fournies à ce média, une fois que la personne est descendue de l’avion, les bénévoles du gouvernement municipal prennent l’affidavit et les données du voyageur.

Après s’être conformé à toutes les exigences légales, le touriste doit se rendre dans une série de 25 modules disposés à l’extérieur du bâtiment où il livrera l’échantillon de salive. Cette procédure ne durera pas plus de 10 minutes et quiconque la fera ne doit pas attendre le résultat. Les autorités le communiqueront via WhatsApp ou SMS à 12h00. En cas de positif, le contact se fera par un appel téléphonique, dans lequel ils transmettront la procédure d’isolement et les soins nécessaires. Pour les personnes qui n’ont pas d’endroit pour s’isoler, l’hébergement est disponible dans les hôtels de la Ville.

Les 25 modules sont séparés par des cloisons pour éviter les foules (Gustavo Gavotti)

L’idée centrale de l’initiative est «minimiser le risque de propagation et de contagion éventuelle du virus COVID-19 (Coronavirus) et préserver la santé publique de ses habitants et de toutes les personnes qui entrent dans cette ville ». Comme indiqué, ce système d’entrée s’appliquera à toute personne qui entre dans la CABA et qui vient «de tout endroit ou ville situé à plus de 150 kilomètres».

S’applique uniquement aux Argentins qui entrent dans le pays par une route aérienne, fluviale ou terrestre et aux citoyens de Chili, Brésil, Bolivie, Uruguay et Paraguay, que pour l’instant, ils ne peuvent entrer que par voie aérienne via Ezeiza. La semaine dernière, ce type de test a commencé à être mis en œuvre à la gare routière de Dellepiane, à la fin du week-end extra-long.

Le passager qui arrive reçoit une bouteille pour laisser sa salive et un sac de biosécurité (Gustavo Gavotti)

Les résidents qui entrent dans la ville par d’autres moyens doivent se rendre dans les 24 heures à l’un des centres de test aménagés dans le centre des congrès et dans le bâtiment de Munich (à Costanera Sur), le club San Lorenzo de Almagro ( Avenida Varela 2600), du lundi au dimanche de 9h à 15h et à Callao 628, du lundi au dimanche de 9h à 15h.

La pénalité pour ceux qui ne passent pas le test est la même que celle pour ne pas porter de masque ou violer l’une des règles exceptionnelles de la pandémie: il s’agit d’une amende à partir de 10700 $, dont le montant final est établi par le contrôleur des fautes.

Gonzalo Robredo, président de l’entité touristique de la ville il a dit Infobae Comment s’est passé ce premier jour à Ezeiza: «L’opération fonctionne normalement, même si nous avons remarqué que les gens arrivent sans l’affidavit complet. Cela accélérerait le processus. Bien qu’il y ait plus de 10 personnes avec des comprimés pour les aider. Ensuite, le test de salive est très rapide. Certains sont même heureux que nous les testions et que nous puissions passer les vacances l’esprit tranquille. Le délai est compris entre 5 et 7 minutes pour remplir les formulaires et 5 pour laisser l’échantillon de salive, car comme cela prend beaucoup, cela prend du temps ».

Le test de salive dure environ cinq minutes (Gustavo Gavotti)

Jusqu’à présent, a indiqué le responsable, «nous avons traité 10 000 tests, ce qui a donné 56 cas positifs, soit environ 0,5%. C’est dans les paramètres que nous attendons. Nous avons surveillé les chiffres de très près et jusqu’à présent, nous avons pu localiser tout le monde. Ils ont été appelés, et s’ils n’ont pas d’endroit pour s’isoler correctement, ils le font dans un hôtel COVID de la Ville ».

À propos des contacts étroits des personnes qui leur ont été notifiées, Robrero a expliqué que «c’est à cela que sert l’affidavit. Nous savons dans quel siège dans l’avion la personne voyageait et qui se trouvait à proximité. Nous demandons à ceux qui sont des contacts proches de s’isoler pendant 5 jours. En dehors de cela, dans les 12 heures entre le test et le résultat, nous recommandons que, si possible, ils n’entrent pas en contact avec d’autres personnes “

-Est-ce un problème que la province n’ait pas pris la même mesure de dépistage aux arrivées?

-Nous n’avons pas d’avis sur les mesures sanitaires d’autres juridictions. C’est vrai, la province ne les fait pas et nous prenons cette mesure de précaution supplémentaire. Nous pensons que c’est une bonne occasion de s’assurer, pendant ces vacances, que ceux qui viennent au pays sont en bonne santé.

Gonzalo Robredo – Président de l’Office du tourisme de la ville de Buenoa Aires

-Quel contrôle avez-vous pour savoir si ceux qui viennent à la ville en voiture ont passé le test?

-Comme dans tant de choses, les affidavits doivent être rédigés de manière responsable, mis à part le fait que nous disposons d’outils technologiques pour nous conformer à la norme.

-Au cours de ces jours, à Ezeiza, on a remarqué peu de distanciation sociale. Comment évaluez-vous le respect des protocoles à l’aéroport?

-Une fois qu’ils repartent avec les valises après avoir fait des Migrations, à la fin il y a 10 personnes qui leur demandent s’ils vont à la Ville et ils demandent le DDJJ. Mais notre politique est claire: ne pas permettre aux gens de se regrouper. Et si cela arrive, nous les faisons passer et nous leur disons de se rendre dans les six centres de test que nous avons distribués dans la Ville.

Chaos pendant le week-end à Ezeiza

C’est ainsi que s’est vécu le dernier week-end à Ezeiza

Avec l’ouverture du pays à certains touristes, le nombre de voyageurs entrant dans le pays augmente. De longues lignes ont été enregistrées à l’aéroport d’Ezeiza ce week-end et selon les images consultées Infobae, la distanciation sociale obligatoire qui la régit était une simple utopie.

Les longues files d’attente et des dizaines de voyageurs proches les uns des autres constituaient la carte postale de l’aérogare la plus importante du pays. Chacun de ceux qui sont arrivés à Ezeiza a dû se soumettre à la caméra qui détecte la température, tandis que le personnel de l’aéroport leur a demandé de garder leurs distances.

La distanciation sociale n’a pas été respectée lors de l’achèvement du processus d’immigration.

Dans les images, fournies par Marisol San Román, l’une des premières patientes à contracter la maladie et venue d’Espagne, vous pouvez voir l’agglomération de personnes. À partir d’aujourd’hui, à ces délais, nous devons ajouter le critère obligatoire et la présentation de l’affidavit.

Après son arrivée – qui était pendant le week-end – il a parlé avec Infobae: «Les aéroports en période de COVID sont une source possible de contagion: des lieux fermés et un grand nombre de personnes en circulation. Le monde a voulu y mettre un terme en utilisant des protocoles qui envisagent des mesures de distanciation sociale et d’hygiène. De retour à la maison, cela ne s’est pas produit. Encore une fois, tout a débordé. Personne ne pourrait avoir son mètre carré de protection contre le COVID et les mauvais masques font partie du paysage. Oui, il y avait une lumière: il y avait trois machines pour l’alcool dans le gel -une dans Migrations, et deux en duty free-. Ensuite, personne ne fait attention aux graffitis sur le sol. Vu un aéroport effondré, entre l’excès de personnes arrivées, les valises entassées, et la lenteur du processus: un moment de négligence pourrait se terminer en tragédie. Est-ce que quelqu’un m’a demandé l’affidavit ou un RAP? Non. La chose la plus proche de cette question était un homme gentil dans Migrations: «Piba, tu as fait le PCR?». Il a fait confiance à mon visage derrière le masque, faisant signe oui. J’avais 3 heures pour aller dehors ».

Continuer à lire

Ce sera la déclaration sous serment que les touristes nationaux et étrangers qui souhaitent entrer dans la ville de Buenos Aires doivent remplir

Coronavirus: le gouvernement a convoqué une réunion urgente pour partager son inquiétude face à l’augmentation des infections dans l’AMBA

L’Argentine a dépassé un million et demi d’infections à coronavirus après neuf mois de pandémie