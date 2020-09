WASHINGTON – Air Force Two, l’avion utilisé pour piloter le vice-président, a été frappé par un oiseau alors qu’il décollait d’un aéroport du New Hampshire mardi soir, le forçant à retourner en toute sécurité à l’aéroport voisin, selon deux hauts responsables de l’administration s’exprimant sur la condition d’anonymat pour discuter des détails du voyage du vice-président.

L’oiseau a percuté l’un des moteurs de l’avion, qui transportait le vice-président Mike Pence et certains membres du personnel. Il est ensuite retourné à l’aéroport de Manchester par prudence, a déclaré un responsable.

Pence retournait à Washington, D.C., après un événement de campagne dans un hangar d’aéroport à Gilford, New Hampshire.

On s’attend à ce que lui et le personnel voyageant avec lui retournent à Washington sur un avion cargo militaire. Un responsable de l’administration a déclaré à l’Associated Press que le vice-président et son entourage n’étaient pas en danger.

Rupture: vidéo de l’impact d’oiseau Air Force 2 enregistrée par Daniel Cerritos de la chaîne MHT Aviation. Vous pouvez le voir à 7 secondes. L’Air Force 2 est revenue en toute sécurité à l’aéroport régional de Manchester-Boston. pic.twitter.com/AiNqIka3uv – Jean Mackin (@JeanWMUR) 23 septembre 2020

Air Force 2 a un look un peu différent ce soir. Maintenant dans un C17 et heureux pour ça! Merci aux pilotes et à l’équipage de nous avoir remis au sol en toute sécurité. pic.twitter.com/N81N9MK8Ra – SMA Brett P. Giroir (@HHS_ASH) 23 septembre 2020

Cet incident est le dernier accident mécanique impliquant Pence, à la fois en sa qualité officielle et en tant que candidat républicain à la vice-présidence.

Un autobus de campagne transportant Pence en juillet a été impliqué dans un accident en Pennsylvanie dans ce qu’on a appelé une «petite cintreuse d’aile». Pence n’a pas été blessé et a été transféré du bus à une limousine.

Le cortège de Pence avait balayé sur le côté l’avant d’un camion à benne basculante alors qu’il circulait le long d’un virage serré, a rapporté un journaliste de la piscine voyageant avec lui.

En 2016, l’avion de campagne de Pence a dérapé sur une piste trempée de pluie en atterrissant à l’aéroport LaGuardia de New York.

Personne n’a été blessé dans cet incident, a annoncé l’Autorité portuaire de New York. L’agence a déclaré que plus de 40 personnes étaient à bord lorsque l’avion « a survolé une piste de l’aéroport LaGuardia ».

