Martín Guzmán, en charge des négociations directes avec la mission du FMI

En tout temps, depuis près de deux ans avec Mauricio Macri et aussi maintenant, l’idée d’une sorte de “pacte fiscal” apparaît uniquement en période d’ajustement, avec l’intention de réduire ou de contenir les dépenses et la pression fiscale dans les provinces. Un classique: jamais un engagement fédéral en période de répit économique, entre crise et crise, qui renvoie également à la discussion attendue depuis longtemps sur le partage des impôts. La visite du FMI qui vient de commencer fini de mettre sur la table ce menu pour les gouverneurs. Ce ne serait plus une question d’essais et d’erreurs mais plutôt un chemin déterminé, bien que pas encore complètement pavé.

Les conversations et les sondages sur un accord ou un “consensus fiscal” ont jusqu’à présent été en arrière-plan, avec l’impulsion de Martí Guzmán, nommé et plus consolidé dans ce rôle par Alberto Fernández, et avec un agenda pratique d’Eduardo Wado De Pedro. Négociation avec le Fonds mettre en évidence et quelques tweets d’Elisa Carrió constituait la première réaction critique de l’opposition. L’enjeu était installé: l’inquiétude du leader de la Coalition Civique coïncide avec l’impression initiale de certains référents radicaux et reflète l’inquiétude qui circule autour d’Horacio Rodríguez Larreta.

Ce type de négociations avec les chefs provinciaux répète généralement l’ordre du jour. Et ce ne serait pas l’exception, selon le transcendé. Tout d’abord, l’objectif serait d’amortir l’incidence des impôts locaux dans les comptes des entreprises. Ce n’est pas nouveau et l’accent est toujours mis sur le revenu brut. Deuxièmement, il ciblerait le type de endettement des provinces. Et finalement, comme toujours – en échange de l’aide du pouvoir central – le gouvernement exige que chaque district renonce à ses prétentions contre la Nation.

Alberto Fernández lors d’une récente réunion avec les gouverneurs. Cherchez maintenant un pacte fiscal

Cette dernière, l’imposition d’un certain type de limites à la capacité des provinces, a été balayée lors du débat sur le budget 2021 des députés. Et cela anticiperait une position critique de l’interbloc dirigé par Mario Negri. C’est d’ailleurs une question complexe d’un point de vue juridique.

Le problème avec les provinces est plus compliqué. Et il n’est pas clair si cette négociation à laquelle le gouvernement est confronté est liée à la promettre réalisé à la mi-septembre par Alberto Fernández sur la création d’un fonds spécial pour aider les provinces dans leur ensemble. Il n’y avait pas d’autres détails. Mais il est apparu au milieu de certain inconfort dérivé de la coupure des fonds à la Ville pour les transférer exclusivement à la province de Buenos Aires.

Ce n’était pas un élément isolé. Le gouvernement ne discute pas des questions liées à la co-participation et, à la place, comme cela a été la pratique dans les administrations successives, il utilise des fonds extraordinaires selon ses critères. Plus de la moitié de ces jeux supplémentaires ont été affectés à la plus grande province du pays, le territoire politique de Cristina Fernández de Kirchner. Quelque chose qui n’est pas lié au pourcentage de la province dans la répartition de la co-participation.

Elisa Carrió, le premier leader de l’opposition à critiquer le conditionnement aux exigences des provinces

Négocier avec le Fonds met un cadre plus rigide sur les relations avec les provinces. Et cela est plus transparent après que le ministre de l’Économie a confirmé que, comme c’était prévisible, le gouvernement négocie avec le Fonds un accord sur l’extension des installations. Ce genre d’accord génère de longs délais de paiement de la dette, mais impose en même temps des engagements de changements ou de réformes dans des domaines sensibles, tels que le système de retraite ou le régime fiscal.

Le gouvernement a déjà montré sa décision de remplir les premières cases du projet pour compréhension. Le projet de mobilité des retraités va dans ce sens. Selon des spécialistes du domaine, le mix entre l’évolution de l’indice des salaires et la perception fiscale – avec un plafond – pourrait produire deux résultats: un retard en cas d’une éventuelle amélioration et une perte de revenu si l’inflation dépasse. Bien entendu, la chute des deux dernières années reste sans reprise.

Dans ce contexte, le gouvernement admet que le niveau de déficit pourrait être plus élevé en fonction de l’avancement des négociations avec la mission du Fonds. Et ils aspirent à gagner un soutien politique. Intérieurement, un ingrédient majeur était l’engagement dans le projet de mobilité des retraités partagé par Sergio Massa et Máximo Kirchner. Extérieurement, à ce stade, le message de Ensemble pour le changement était très critique.

D’autres évaluations viendront sûrement pimenter la réponse de l’opposition à l’impulsion d’un «pacte fiscal», car il implique directement les gouverneurs radicaux et le chef du gouvernement de Buenos Aires. Dans ce tissu, Olivos a des fonds et d’autres outils pour négocier. Le signal en vue reproduit la logique du FMI. Il cherche à imposer des conditions pour oxygéner la situation financière.

