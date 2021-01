15 minutes. Le gouvernement des États-Unis (USA) a averti que l’organisation terroriste Al-Qaïda “gagnait en force” en Afghanistan alors qu’elle “continuait à opérer sous la protection des talibans”. Et il le fait même si l’accord de paix historique de février 2020 entre Washington et les insurgés a contraint le groupe à rompre ces liens.

Le département américain du Trésor a noté dans un rapport qu’Al-Qaïda «continue d’opérer avec les talibans sous la protection des talibans». En outre, il a indiqué que l’organisation terroriste «profite de ses relations avec les talibans». Plus précisément, “grâce à un réseau de mentors et de conseillers intégrés aux talibans qui fournissent des conseils, des orientations et un soutien financier“.

Il a également déclaré que de hauts responsables du réseau Haqqani, allié des talibans et intégré au groupe, “ont discuté de la création d’une nouvelle unité conjointe de combattants armés en coopération et financé avec Al-Qaïda. “

D’autre part, le Département du Trésor américain a souligné que << des éléments d'Al-Qaïda, y compris la filiale d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQSI) et des groupes terroristes qui attaquent le Pakistan, comme Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), continuent d'utiliser la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan comme zone de sécurité. "

Les autorités afghanes ont accusé à plusieurs reprises les talibans de maintenir des liens avec Al-Qaïda malgré l’accord de paix avec les États-Unis. Cependant, le groupe d’insurgés a rejeté cette information. En fait, il a défendu que l’organisation terroriste “n’est pas présente” dans le pays.

Quelques morts

De son côté, Kaboul a annoncé la mort de plusieurs membres du groupe ces derniers mois. Parmi eux, le chef des médias de l’organisation terroriste Al-Qaïda, et selon plusieurs experts du terrorisme, le commandant en second du groupe, l’Egyptien Abu Muhsin al Masri.

Par ailleurs, le coordinateur de l’Équipe de surveillance des Nations Unies pour les Taliban, Al-Qaïda et l’État islamique, Edmund Fitton-Brown, a déclaré en octobre que cette organisation terroriste continuait d’être «fortement intégrée» aux Taliban.

“Les Taliban se sont entretenus régulièrement et à un très haut niveau avec Al-Qaïda et ont réaffirmé qu’ils continueraient à maintenir leurs liens historiques.», A déclaré Fitton-Brown. Il a également ajouté que leurs relations« n’ont pas changé substantiellement »depuis la signature de l’accord de paix.

Al-Qaïda a perdu sa force et sa capacité d’attaquer l’Occident au cours de la dernière décennie. Malgré cela, son chef, l’Egyptien Ayman al Zawahiri, reste caché en territoire afghan. Et il n’est pas seul: il est accompagné d’autres dirigeants du groupe terroriste, parmi lesquels se trouvait Al Masri.

Les talibans en Iran

Dans une autre veine, Le numéro 2 des talibans, le mollah Abdulghani Baradar, est en Iran à la tête d’une délégation du groupe. La réunion est organisée pour aborder la situation en Afghanistan. Cela a été confirmé par le porte-parole du groupe, Mohamad Naim.

Naim a souligné, à travers son compte sur le réseau social Twitter, que la délégation est arrivée en Iran après une “invitation officielle” de Téhéran. De même, il a ajouté que les deux parties “aborderont les relations entre les deux pays, la situation des réfugiés et la situation politique et sécuritaire en Afghanistan et dans la région”.

L’Afghanistan a connu un pic de violence ces derniers mois. Ceci, malgré l’accord entre les talibans et les États-Unis en février 2020 et les pourparlers de paix entre le groupe et le gouvernement afghan. Ses délégations ont convenu en décembre de la “feuille de route” pour le processus.

Dans ce contexte, au moins une personne a été tuée par l’explosion d’une bombe dans la capitale, Kaboul, selon la police locale. Le numéro 2 du conseil de la province de Kunduz (nord), Safiulá Amiri, a été blessé dans une autre attaque, comme le rapporte la chaîne de télévision afghane Tolo TV.

Les prisonniers

Malgré la reprise des pourparlers dans la capitale qatari, Doha, le gouvernement de Kaboul a exclu de nouvelles libérations de prisonniers talibans au milieu des attaques croissantes. Les insurgés ont exigé la libération de 7 000 autres membres du groupe.

En fait, le premier vice-président afghan, Amuralá Salé, a suggéré la semaine dernière possibilité d’exécuter certains talibans emprisonnés. La raison: l’augmentation des meurtres et des attaques des insurgés malgré les pourparlers de paix.

De son côté, le secrétaire américain à la Défense par intérim, Christopher Miller, a confirmé le 15 janvier que Washington avait réduit à 2 500 le nombre de militaires déployés dans le pays. Ceci est envisagé dans l’accord susmentionné et va dans le sens du retrait total des troupes américaines d’Afghanistan.