L’organisation terroriste Al-Qaïda a de nouveau menacé le magazine satirique français « Charlie Hebdo » ce vendredi pour publier une série de dessins animés du prophète Muhammad qui a provoqué des émeutes dans les pays à majorité musulmane en 2005 et 2006, coïncidant avec le début du procès pour la chaîne d’attaques en janvier 2015.

Le groupe a fait l’éloge du magazine ‘One Umma’ à la « frères héroïques kouachi« – responsable de l’attaque susmentionnée– et a déclaré que le magazine « en paiera le prix » pour la publication des caricatures, comme indiqué par le SITE Intelligence Group, organisme spécialisé dans la surveillance des groupes terroristes.

L’avertissement a été publié dans un numéro du magazine jihadiste consacré aux attentats du 11 septembre 2001, qui comprend le profils des responsables des attentats contre les États-Unis, à ce jour les attaques les plus meurtrières de l’histoire.

Les attaques contre le siège de Charlie Hebdo ont été menées par Said et Cherif Kouachi et ont abouti à la mort de douze personnes. Avant le début du procès, le magazine a publié une couverture dans laquelle il mélange toutes les caricatures controversées sous le titre: « Tout ça pour ça« .

L’image centrale correspond à un caricature du dessinateur ‘Cabu’, une des victimes mortels de l’attaque de 2015. On y fait allusion à un Muhammad «submergé» par l’intégrisme islamiste: «C’est dur que ces idiots m’aiment», dit le protagoniste.

‘Charlie Hebdo’ a justifié dans un éditorial la publication des dessins faisant appel à son « valeur historique et criminelle« et affirmant que quatorze ans se sont écoulés depuis que la controverse a éclaté et il y a de jeunes « témoins d’un procès qui ne comprendraient pas » s’ils ne voyaient pas les caricatures.

La rédaction a expliqué que, ces dernières années, elle avait toujours refusé de les publier, non pas parce que c’était «interdit», mais par «lâcheté». « Reproduire les caricatures dans la semaine de l’ouverture du procès pour les attentats de janvier 2015 semblait indispensable », a-t-il ajouté.