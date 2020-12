“Cette campagne est née à l’initiative d’un groupe d’organisations issues des grands défis que la pandémie nous laisse”, a-t-il expliqué à Infobae Ignacio Ibarzábal, Directeur de Argentins pour l’éducation.

Après un 2020 où l’Argentine a battu le record de près d’une année complète sans cours de soins, Cet appel émane de la société civile, adressé à tous les Argentins.

“Fondamentalement, 2020 a prouvé que l’école est irremplaçable -Ibarzábal dit-. Ce qui nous inquiète le plus, c’est l’augmentation des inégalités. Les cours virtuels ne suffisent pas à remplacer la présence, notamment dans les foyers les plus défavorisés, où il est plus difficile pour les adultes de les accompagner et il y a un manque de connectivité, d’accès aux appareils, etc. ».

Un pourcentage élevé d’étudiants risque d’abandon l’année prochaine, met en garde. Et il y a d’autres questions délicates, «comme le déclin de l’apprentissage ou la santé émotionnelle des enfants». «Pour toutes ces raisons, nous considérons qu’il est essentiel de donner la priorité à l’éducation en 2021. Cela implique que nous travaillons ensemble pour rendre le face à face possible. Et pour que chaque fois que ce n’est pas possible, il y ait un plan clair pour chaque situation. “

Les élèves de tous niveaux retournent dans les salles de classe de San Juan, avec des protocoles sanitaires stricts, dans le cadre de la pandémie Covid-19. (Photo de dossier: Ruben Paratore / . / cgl 10082020)

L’Association des instituts d’enseignement privé (ADIDEP), Conciencia, ADIRA, Argentinos por la Educación, Cimientos, le Conseil des recteurs des universités privées (CRUP), Teach for Argentina, Associated Educational Private Establishments, Fe y Alegría, Fundación Argentina María Montessori , Fondation Bemberg, Fondation Convergence, Fondation Noble, Fondation Werthein, Parlons de l’intimidation, IDEA, Junior Achievement, Latina, Réseau des éducateurs innovants, je vous accompagne parmi les 80 organisations qui lancent cette initiative.

“Notre appel s’adresse à tous les Argentins -a dit Ibarzábal-; cherche à renforcer l’engagement de la société civile pour l’avenir de l’éducation dans le pays. L’esprit de la campagne est que les citoyens se rassemblent pour participer et transmettre le message à l’ensemble de la société que l’éducation devrait être une priorité en 2021, avec des cours en présentiel chaque fois que les conditions épidémiologiques et sanitaires le permettent, et travailler pour que nous ayons un plan pour chaque lieu et circonstance. “

En plus d’appeler toutes les parties intéressées à adhérez avec votre signature sur www.alasaulas.org., ils développeront des actions différentes, “toujours dans un esprit constructif et dans l’unité”.

“Nous explorons créer un feu de circulation scolaire collaboratif, pour pouvoir suivre en temps réel l’évolution de la situation épidémiologique dans chaque commune ou département du pays », précise-t-il.

Plutôt qu’une réclamation auprès des autorités, c’est un appel à tous les Argentins à agir. Selon les mots d’Ibarzábal: «Cette campagne a un but. Nous construisons une présence ensemble. Les gouvernements, les enseignants et les familles travaillent avec l’idée directrice de la présence pour 2021. En ce sens, le message de #ALasAulas vise à rendre visible le soutien de la société civile et du plus grand nombre d’Argentins à donner la priorité à l’éducation. Il est temps de jeter tout le monde du même côté ».

«Cette année, nous avons appris de nombreuses histoires d’enseignants, de gestionnaires, d’autorités, de familles et de jeunes faisant un effort énorme pour maintenir leur trajectoire éducative, dit-il. Anabella Serignese, directeur des programmes à Association de la conscience. Nous avons également reconnu un moteur de participation mis en place, des citoyens qui apportent leur contribution en silence. Cette campagne vise à rendre ces efforts visibles, à élever ces voix et à fédérer la communauté de manière constructive, en étant bien conscient qu’il n’y a pas une seule voie à parcourir pour retourner en face-à-face en classe, et que les solutions doivent être construites de manière collaboratif ».

«S’il y a quelque chose à sauver de cette période difficile, c’est qu’en tant que société, nous avons plus que jamais réalisé la valeur de l’école en présentiel, de la nécessité pour les enfants d’être en classe. La présence aide tous les enfants à être protégés pendant au moins quelques heures par jour et en mettant l’accent sur l’apprentissage, et constitue un espace essentiel pour la maîtrise des émotions. C’est pourquoi il est si important que 2021 commence par un retour à la présence, en toute sécurité et garantissant les conditions de construction et d’hygiène pour le retour. Nous devons faire de l’éducation en face-à-face une priorité », dit-il Melina Furman, chercheur au CONICET et professeur à l’École d’éducation de l’Université de San Andrés.

«2020 a été l’une des années les plus difficiles pour la communauté éducative: la pandémie a montré que l’école est irremplaçable. Dans le même temps, nous avons beaucoup appris pour affronter au mieux les défis de 2021 », affirment les promoteurs de l’initiative, dans un communiqué.

Malgré les difficultés sans précédent qu’il a présentées cette année, Ibarzábal affirme que veulent se concentrer sur l’avenir: «Les gouvernements travaillent avec la présence en règle générale pour l’année prochaine. Dans tous les cas, l’incertitude et les difficultés perdureront en 2021. Désormais, plus les gens prendront conscience du grand défi que nous avons et s’impliqueront, nous aurons plus de chances que l’année scolaire 2021 soit meilleure que 2020 », assure.

Organisations de la société civile, institutions et chambres qui promeuvent cette initiative:

Association argentine des compagnies d’assurance (AACS), Attitude Solidarity, Association of Private Education Institutes (ADIDEP), Jujuy Association of Private Educational Institutions, Constituya, ADIRA, Educational Agenda, AIEPBA, Anpuy, Argentinos por la Educación, ASEF (Asociación Santafesina du patient atteint de fibromyalgie), Ashoka, Conscience Association, Manuel Belgrano Pinamar Popular Library, BisBlick, Open Arms, Casa de Galilea, CEM, Foundations, Defensores de Vida Sports Club, Tarbut School, Social Pastoral Commission of the Diocese of San Rafael, Business Community (Córdoba), Conseil des recteurs des universités privées (CRUP), Conseil des relations publiques, Bâtiment, Croix-Rouge de Santa Fe, Cours et congrès, Donnez votre main, Ombudsman de Santa Fe, DirComs, Educar y Crecer, Endeavour, Teach for Argentina, EPEA Associated Educational Private Establishments, FAERA, Fe y Alegría, FEDIAP, FEPAIS, Fair of Social Organizations, FONBEC, Formar, Foro de Mujeres del M ercosur, Argentine Fondation María Montessori, Fondation Aurora, Fondation Bemberg, Fondation Convergence, Fondation Díaz Velez, Fondation Evolution, Fondation El Potrero, Fondation Grano de Mostaza, Fondation Horacio Zorraquín, Fondation Leer, Fondation León, Fondation Noble, Fondation Nordelta, Fondation Crafts , Parent Foundation, Federal Police Foundation, Varkey Foundation, North Zone Productive Forum, Werthein Foundation, Germinare, Parlons de l’intimidation, IDEA, Junep, Junior Achievement, Latina, Education and Culture League, Hands on Action, More Voices, Mount Inside , Women in Action, NIDOS Rosario, OAJNU, Pensées en mouvement Association civile, Pêche, Autonomisation, RACI, Course de solidarité, Réseau d’éducateurs innovants, Réseau pour l’éducation Mendoza, Rotary Club Buenos Aires, Solidarydar, One family, Uniting Paths, Je viens avec toi.

J’ai continué à lire:

La tragédie éducative argentine: enseignants, mères et spécialistes analysent l’année sans cours en présentiel et projettent son impact

Les étudiants ont fait moins de devoirs et les contacts avec leurs enseignants ont diminué au deuxième semestre