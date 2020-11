Le groupe criminel “Guerreros Unidos” a terrorisé Morelos et ses environs pendant des années, étant responsable de centaines de morts. (Photo: spécial)

Aucun document ni signature, ni législation pour le sauvegarder. UNE “L’accord du gentlemen”Autorisé les tueurs à gages, responsables des morts les plus violentes de centaines de personnes, passez au gratuit après avoir été détenu.

D’ici 2019, un “maison sécurisée“A côté de la prison de Morelos pour loger le”les témoins»Collaborateurs. En même temps dans Sinaloa, plusieurs groupes d’hommes armés ont soumis forces armées, pour forcer les autorités du Secrétariat à la sécurité, commandées par Alfonso Durazo, à libérer Ovidio Guzman, fils de «el Chapo» Guzmán, qui avait été arrêté. le chef criminel a été libéré en quelques heures, sur ordre direct de Andrés Manuel López Obrador, tel que rapporté par lui-même.

Alberto Capella a récemment présenté sa démission à la tête de la Secrétariat de la sécurité publique du Quintana Roo pour la répression violente d’une manifestation réclamant justice pour le fémicide d’Alexis, à Cancun, au cours de laquelle des éléments de la police d’État ont ouvert le feu devant la foule, faisant deux blessés et plusieurs détenus accusés de violence et abus sexuels par des éléments de sécurité publique.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le fonctionnaire est impliqué dans une polémique sur sa performance à la tête des forces de sécurité.

À Morelos, Capella a utilisé un Programme de protection des témoins «clandestins» pour mettre en œuvre une opération de démantèlement des gangs du crime organisé, en utilisant les mêmes criminels arrêtés.

Dans ce programme, le détenteur de Sécurité publique de Morelos, comprenait l’un des assassins les plus meurtriers de tout l’État qui a également montré le chemin que lui-même et des centaines d’autres jeunes avaient suivi pour devenir des tueur à gages pour l’un des cartels les plus violents du pays, celui de Guerriers unis.

Cela a été révélé par une enquête menée par Paulina Villegas et Azam Ahmed pour le New York Times, dans lequel est racontée la manière dont un jeune homme est devenu l’un des pires et des plus meurtriers tueur à gages du trafic de drogue.

Le chariot Guerrero Undos

Les “sergents” ont demandé au groupe de “recrues”, combien d’entre eux avaient tué quelqu’un auparavant. Certaines mains se sont levées.

En leur montrant un cadavre nu, ils ont ordonné à l’un des apprentis de le démembrer avec une machette. La recrue s’est figée et après quelques instants, l’instructeur lui a tiré une balle dans la tête.

En passant la machette à l’adolescent suivant, il n’hésita pas. C’était sa chance de devenir un tueur à gages, pour gagner de l’argent, du pouvoir et du respect.

“Je voulais être un psychopathe, tuer sans pitié et être l’un des tueurs à gages les plus redoutés au monde»Il a dit en décrivant aux journalistes la scène de son recrutement, à 17 ans, dans laquelle il a dû supporter l’immense envie de vomir avant de porter le premier coup en fermant les yeux.

le centre de divertissement du cartel Guerreros Unidos est situé dans les montagnes, et inclut dans son “programme” des exercices, des courses matinales et des exercices sur cible. Mais surtout, selon le témoin, c’est une façon de démarrer peur et la empathie de ceux qui s’y entraînent.

“Ils ont pris tout ce qui restait en moi qui était humain et ont fait de moi un monstre.”

D’ici 2017, à seulement 22 ans, avait déjà participé à plus de 100 meurtres, devenant, dans quelques années, en l’un des tueurs les plus meurtriers de Morelos. Cependant, il a été arrêté la même année et utilisé par Alberto Capella, dans un usage irrégulier des pouvoirs de l’État.

«Il n’y avait rien à penser. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie en prison », a déclaré le tueur à gages.

À la fin de son mandat, Capella a laissé des dizaines de tueurs à gages dans les limbes judiciaires, de sorte que le tueur à gages a échappé de peur qu’ils ne le livrent au cartel. Quelques jours plus tard, son frère, qui, contrairement à lui, était membre de la forces armées, a été retrouvé mort avec une note enregistrée sur son corps qui disait: “C’est ce qui arrive aux mouchards.”

