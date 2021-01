12/10/2020 ALBERTO CLOSAS EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA RAPPORTS DE PRESSE

MADRID, 1 (CHANCE) L’acteur Alberto Closas montre à cette occasion son soutien inconditionnel au monde de la culture avec un projet mettant en vedette sa partenaire, María José Garrido. Derrière le concert ‘Tribute’ dans lequel sa fille rend hommage aux grandes voix féminines de notre pays au Théâtre Amaya, l’acteur avoue avoir passé quelques mois compliqués au cours desquels il a fait face au cancer, une maladie qui a frappé à plusieurs reprises à sa famille.

“J’ai eu un cancer, qui est juste une autre maladie. Heureusement, je me suis rétabli, j’ai eu un médecin qui m’a guéri, j’ai toujours l’épée de Damoclès sur moi, comme tout le monde.” Concernant les antécédents familiaux qu’il a, il reconnaît: «Ma mère, mon père et ma sœur sont morts d’un cancer, je l’ai très proche. Pour le moment il ne pourra pas me faire, j’ai beaucoup de choses à faire. Je n’ai pas le choix, je dois continuer, le théâtre est ce qui me donne de la force, sans cela je ne pourrais pas vivre ».

Conscient de l’état de santé de Carmen Sevilla, Alberto explique: «On sait tous comment elle est, très malade, elle a une maladie d’Alzheimer terrible, mais sa santé est parfaite, elle est une machine. Augusto est son fils et il me dit comment il va, il me dit qu’il est enfin, avec la maladie qu’il a, mais il va bien. “

Sur la situation politique compliquée que nous vivons, Alberto donne son avis ouvertement: “Je pense qu’ils auraient dû adhérer, ils ne l’ont pas fait, c’est un énorme problème dont nous souffrons. Ils ne se sont pas rendu compte que non seulement l’hôtellerie, C’est en effet très mauvais, si le théâtre tourne mal, les hôteliers autour tournent mal, si le théâtre tourne mal, les musiciens tournent mal … l’important est que nous nous unissions tous et que nous allions bien. Je pense que ce sera fait, mais ils doivent être d’accord, je suis un peu à la hauteur de l’appareil même de la réjouissance de ces politiciens. Ils doivent tous aller dans le même sens si ce n’est pas de la merde. “