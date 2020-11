Alberto Fernández a défendu la formule de pension promue par le gouvernement

Alberto Fernández, isolé dans la Quinta de Olivos pour avoir été en contact avec Gustavo Beliz, qui a contracté un coronavirus, a défendu le changement de formule de pension promu par le gouvernement et pour ce faire il s’est appuyé sur la manière dont il était appliqué pendant les années où Cristina Kirchner était en charge de l’exécutif.

«Cette formule est celle de l’époque où les retraités en termes réels amélioraient le plus leurs revenus. C’est la formule des années Cristina. C’est économiquement très durable. Il combine la façon dont les salaires et les recettes fiscales augmentent. Je dirais que l’année prochaine pour les retraités peut être très bénéfique car on va sûrement avoir un rebond et les revenus vont beaucoup augmenter », a-t-il commencé.

Et il a condamné: «Avec cette formule dans les années de Cristina, les retraités ont eu une amélioration considérable de leurs pensions et avec Macri, ils ont perdu beaucoup. C’était bien pensé à l’époque, ça fonctionnait bien et je pense qu’il est juste que nous le réimposions maintenant ».

Dans cet esprit, il en a profité pour critiquer Juntos por el Cambio pour son rejet du nouveau calcul: «Cela attire mon attention, Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait avec Macri? Quelle amnésie collective ces forces ont. Avec la formule de Macri, ils ont beaucoup perdu. “

Au début de l’interview sur Radio Con Vos, le président a évoqué son isolement: «Je respecte le protocole que nous avons établi. Nous avons nettoyé nous tous qui avons voyagé et nous avons tous été testés négatifs. Il y a une partie qui ne se voit pas, c’est que chaque fois que je suis dans un acte, je prends une douche d’alcool à côté de moi. Il y a beaucoup de soucis qui n’apparaissent pas sur les photos ».

Le dîner entre Evo Morales et Alberto Fernández à La Quiaca pour lequel plus tard plusieurs membres du cabinet ont dû être isolés (@PerezMoyaTlSUR)

Cependant, il a reconnu qu’il y avait un relâchement dans son comportement: «Je suis aussi prudent que possible. Je pense que cela devrait nous arriver à tous. Pour moi, me détendre est également faux. Vous n’êtes pas obligé de le faire car le risque existe ».

Interrogée sur le départ de María Eugenia Bielsa, la présidente a fait l’éloge de sa direction et a déclaré qu’il n’y aura plus de changement de cabinet: «María Eugenia a fait un travail énorme. C’est l’une des plus difficiles de créer un ministère. Ce qui semble être une chose très simple est une chose très difficile. Il a laissé des projets importants, aidé à la création de Procrear, dans les règles sur les loyers. Il a fait un travail énorme. Ce sont des emplois qui ne brillent pas parce que peu de gens le perçoivent, mais créer un ministère est une tâche énorme et elle l’a mis en œuvre. Je n’ai que gratitude et appréciation ».

Le président a précisé que l’idée du gouvernement n’est pas de céder aux demandes de réformes structurelles du FMI: «La politique de coupes est la même que ce que le Pape appelle la politique de rejet. Une communauté intègre tout le monde Le Fonds le sait depuis le moment où je suis devenu président. Qu’il faut remonter petit à petit le solde budgétaire, c’est vrai. Mais cela ne peut pas se faire aux dépens des retraités et des personnes qui travaillent. Je ne pense pas non plus que ce soit ce que demande le FMI, car ils savent qu’ils viennent dans un pays où le Président est convaincu de ce que je dis. J’ai déjà vécu cela et nous allons sortir, nous allons bien faire et nous allons avancer. Je suis absolument optimiste. “

Réunion de Martín Guzmán avec le FMI

À ce propos, il a confirmé et justifié qu’il n’y a pas de nouveau paiement de l’IFE: «De nombreuses personnes qui le chargeaient aujourd’hui sont revenues à l’activité. Nous allons allouer des ressources aux secteurs qui ont besoin d’aide, nous allons le faire. Ce n’est pas parce que nous disons qu’il n’y aura plus d’IFE, tout le monde est resté suspendu ».

Concernant la nomination de Rafecas au poste de procureur général de la Nation, l’une des questions les plus exigeantes du gouvernement, le chef de l’État a ratifié qu’il est toujours son candidat: «C’est un homme d’une intégrité absolue, je veux que la justice soit nourrie des gens dignes et Daniel est “. Mais il n’a pas donné de définitions sur ce qui motive le kirchnérisme au Sénat pour que la majorité change de nomination et de destitution: “La question des changements, c’est le Sénat, je ne m’implique pas.”

Le président lorsqu’il a reçu Daniel Rafecas

Un autre point était d’insister pour que le projet de légalisation de l’avortement soit envoyé cette année: «Nous allons l’envoyer avant la fin de la législature. Au Sénat, je suis convaincu que nous pouvons avoir un débat sain et franc et comprendre encore une fois que ce n’est pas un problème catholique. S’il existe une loi qui légalise l’avortement, cela ne veut pas dire qu’il est obligatoire. Les choses sont présentées en noir et blanc et ce n’est pas comme ça. C’est une option ».

Une discussion sensible à laquelle il a fait référence, en raison du fait qu’aujourd’hui l’autoculture à des fins médicinales et la vente d’huiles en pharmacie étaient légalisées, a été la légalisation possible de la marijuana: «Ce sont des débats qui sont en suspens dans la société. Si je trouve un groupe de gars avec un joint dans leur poche et que je dis qu’ils combattent le trafic de drogue, c’est une erreur. Dans l’affaire Bazterrica, la Cour a dit mille fois que la possession de marijuana à des fins personnelles n’est pas un crime et encore la police de tout le pays continue à faire des statistiques de lutte contre le trafic de drogue avec des garçons qui avaient un joint. Cela ne laisse que l’hypocrisie, rien de plus. “