Alberto Fernández a décidé hier que Felipe Solá continuerait en tant que ministre des Affaires étrangères, malgré ses erreurs politiques constantes qui ont affecté l’image présidentielle vis-à-vis de Joseph Biden lorsqu’une nouvelle étape des relations bilatérales entre l’Argentine et les États-Unis commence.

Le geste de détente politique d’Alberto Fernández s’est produit lorsque, au premier étage de la Casa Rosada, les paris étaient déjà en cours sur le successeur de Solá: Jorge Taiana, ancien chancelier, actuel sénateur et proche de Cristina Fernández de Kirchner, a couru à la tête de tous les tirages au sort. Et puis, loin dans la relation entre les forces, est apparu Daniel Scioli, qui recueille des éloges pour sa gestion à l’ambassade d’Argentine au Brésil.

Les paris entre les ministres et les secrétaires les plus proches du président n’étaient pas un pari d’été. Le chancelier n’a eu aucun contact avec Alberto Fernández et a appris ses décisions géopolitiques auprès d’amis, les câbles cryptés qu’il reçoit dans son bureau du Palacio San Martín ou les comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Mais Alberto Fernández a estimé qu’un changement de chancelier pourrait causer des dommages au gouvernement – internes et externes – et a considéré les trente ans d’amitié politique et personnelle qu’il entretient avec Solá. Le ministre des Affaires étrangères ne pouvait pas croire lorsqu’il a entendu de l’autre côté du téléphone portable que le chef de l’Etat l’avait invité à prendre le petit déjeuner à Olivos.

Le conclave dura cent cinquante minutes, seul, tandis que samedi matin se passait sans appels urgents; un petit-déjeuner léger pour Alberto Fernández, et des croissants croquants, du café et du jus d’orange pour l’invité inattendu qui continuera devant le Palacio San Martín.

-Tu n’as aucune idée du désordre dans lequel tu nous as mis avec les États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Vous êtes le chancelier; vous pensez que vous vous consacrez toujours à la politique dans la province. Vous faites une vilaine erreur », a déclaré Alberto Fernández avec le café fraîchement servi, quand il a rappelé que le ministre des Affaires étrangères avait menti en commentant son dialogue avec Joseph Biden à la radio.

Solá regarda silencieusement le président.

-Peux-tu me dire pourquoi tu l’as fait? –, a insisté le président.

-J’avais promis ce rapport et je me suis souvenu de ce que nous avions dit sur Trump et le FMI. C’est pourquoi je l’ai dit … – Répondit Solá.

-Mais la conversation était avec Biden. Il n’y avait rien à dire…

Solá se tut à nouveau.

Face à la sortie du chancelier, Alberto Fernández s’avança à nouveau.

-Et ce tweet du ministère des Affaires étrangères marquant la cour pour Biden. Quand je l’ai lu, j’ai pensé: «Qu’est-ce qui ne va pas avec Felipe, il ne comprend pas qu’il joue en première classe. Il ne comprend pas que cela me fait mal dans la relation avec les Etats-Unis », a ajouté le chef de l’Etat.

“Vous avez raison, c’était une erreur”, a reconnu le ministre des Affaires étrangères.

Alberto Fernández lorsqu’il s’est entretenu avec Joseph Biden dans son bureau de la Casa Rosada

La reconnaissance de Solá a commencé le premier signe de détente du président. Et à partir de là, comme ne s’était jamais produit depuis leur arrivée à la Casa Rosada, Alberto Fernández et son chancelier ont travaillé en parfaite harmonie.

Le chef de l’Etat lui a fait part de son dîner de vendredi avec le secrétaire brésilien aux Affaires stratégiques, Flavio Viana Rocha, des travaux de dragage dont il est en train de discuter avec Luis Lacalle Pou, et de l’agenda officiel qu’il compte exécuter lors de sa prochaine visite au Chili.

–Tu te rends compte qu’on ne s’est pas parlé depuis novembre– Solá a interrompu lorsque Alberto Fernández a commenté sa stratégie géopolitique en Amérique latine.

-Et à quoi vous attendiez-vous. Je n’étais pas d’humeur à vous servir.

Vers midi, Solá a salué Alberto Fernández et a quitté la Quinta de Olivos confirmé comme chancelier.

Cependant, ce geste de détente présidentielle ne doit pas être interprété comme un chèque en blanc ou un changement brusque de la méthodologie radio appliquée par Alberto Fernández pour mener à bien sa politique étrangère.

La chancelière restera en marge de la prise de décision aux États-Unis -C’est le territoire diplomatique de Jorge Arguello et Gustavo Beliz-, la Chine -Sabino Vaca Narvaja discutant directement avec le président-, ou la Russie, où la conseillère Cecilia Nicolini rapporte sans escale avec Balcarce 50.

Solá a retrouvé le dialogue politique avec Alberto Fernández, ce qui lui a donné hier une nouvelle opportunité en tant que ministre des Affaires étrangères.

Et rien de plus.

