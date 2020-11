Rencontre d’Alberto Fernández avec Luis Lacalle Pou au Ranch Anchorena

Alberto Fernández et Luis Lacalle Pou ont des perspectives différentes sur le monde. Le président argentin se sent à l’aise dans le large front, tandis que son collègue uruguayen occupe une place de premier plan dans le centre droit de l’Amérique latine.

Donald Trump et son agenda régional, la situation au Venezuela, la crise institutionnelle en Bolivie, le rôle de l’Organisation des États américains (OEA) et l’élection de Mauricio Claver à la tête de la Banque interaméricaine de développement (BID), ont fini par ouvrir un Rupture diplomatique entre les deux dirigeants qui se connaissent depuis longtemps.

Mais Alberto Fernández et Lacalle Pou ont supposé que cette distance dans la relation bilatérale emportait un poids géopolitique à l’Argentine, à l’Uruguay et au Mercosur.. Et ils ont décidé de raccourcir la distance – sans perdre leurs vues idéologiques – au profit des deux pays dans un scénario mondial traversé par la pandémie COVID-19.

Lacalle Pou a honoré la tradition du Río de la Plata, et dans la bucolique Estancia Anchorena située à Colonia, il a fait un barbecue exceptionnel et infini accompagné de pommes de terre et de patates douces au plomb.

Luis Lacalle Pou prépare l’asado qui lui a été servi lors de son déjeuner avec Alberto Fernández

Alberto Fernández est arrivé en hélicoptère au Ranch Anchorena avec son porte-parole Juan Pablo Biondi. Près du grill, par une journée ensoleillée, Alberto Iribarne – ambassadeur d’Argentine à Montevideo et Francisco Bustillo, ministre uruguayen des Affaires étrangères – étaient déjà là. Le conclave a duré quatre heures et a permis de réorienter les relations bilatérales entre les deux pays.

De retour à Buenos Aires, le président a accepté de discuter avec Infobae faire connaître leurs impressions sur une réunion politique qui a atteint les objectifs fixés sur les deux rives du Río de la Plata.

«C’était une très bonne réunion. Nous avons pu parler à l’aise des problèmes de la région en général et de l’Argentine et de l’Uruguay en particulier. Nous estimons tous les deux que nous devons approfondir les liens et les relations de nos peuples. Nous pensons également qu’il est nécessaire de travailler ensemble pour que la région puisse à nouveau s’unir, en respectant la diversité idéologique et en se renforçant dans un monde qui se mondialise. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons beaucoup contribuer à cet objectif », a déclaré le chef de l’Etat via son compte officiel WhatsApp.

L’asado de Anchorena est pris par Alberto Fernández et Lacalle Pou comme point de départ de futures relations diplomatiques. Dans ce contexte, les deux présidents ont convenu de la nécessité de rechercher un agenda commun pour le Mercosur, après les divergences internes provoquées par l’alignement du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay avec Donald Trump dans les crises du Venezuela, de la Bolivie et des élections à la BID.

Ce n’est pas qu’Alberto Fernández et Lacalle Pou aient accepté de trahir leurs propres convictions idéologiques. Au contraire, les deux chefs d’État ont déclaré lors du barbecue que les regards doivent être respectés et, à son tour, un consensus doit être trouvé entre l’Uruguay et l’Argentine.

Dans ce contexte, Alberto Fernández et Lacalle Pou supposent que la première tâche conjointe sera de trouver un point de contact au Mercosur, qui souffre du zigzag constant de Jair Bolsonaro, président du Brésil. Bolsonaro est à la droite de Lacalle Pou, rejette l’accord de Paris sur le changement climatique et sa politique étrangère s’était inclinée devant Trump.

Alberto Fernández et Lacalle Pou à Cologne

Les deux dirigeants ont évoqué la fenêtre géopolitique qui s’ouvre dans la région avec l’arrivée de Joseph Biden à la Maison Blanche. Biden a plus de positions diplomatiques avec le Venezuela et Cuba concernant Trump, et ses conseillers en Amérique latine ont déjà fait savoir qu’il cherchait un programme régional commun avec le Mercosur, l’OEA et la BID.

Après cet objectif de politique étrangère, il est possible qu’Alberto Fernández et Biden se parlent dans les prochains jours et conduisent plus tard à un conclave qui se tiendrait dans la salle ovale de la Maison Blanche.

