Alberto Fernández et Martín Guzmán dans le cinquième d’Olivos. (.)

Martín Guzmán est arrivé à Olivos avec deux dossiers remplis de graphiques techniques pour analyser la négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) et avancer dans le programme pluriannuel qu’il souhaite exécuter jusqu’à la fin de 2023. Ce programme dépendra de l’accord de facilités étendues que Guzmán négocie avec les services du FMI et qui ne sera discuté par son conseil d’administration que lorsque Joseph Biden se sera établi en tant que 46e président de États-Unis.

Alberto Fernández était déjà sorti se promener dans les jardins du cinquième palais présidentiel – cinq kilomètres par jour – et attendait son ministre de l’Économie avec du café au lait, du pain grillé et du fromage à la crème. Ils ont travaillé seuls et avec une distanciation sociale quatre heures de suite: le chef de l’Etat a bu du lait d’amande et de l’eau minérale.

Le conclave a commencé à 10 heures et s’est terminé à 14 heures.

“Nous avons passé une bonne semaine”, a résumé Guzman au président quand le petit déjeuner a commencé. La délégation du FMI a travaillé pendant des heures au Palacio de Hacienda et a rendu visite au ministre de l’Intérieur, Eduardo Wado de Pedro, et au chef de la Chambre des députés, Sergio Massa.

Alberto Fernández s’est entretenu avec Massa et De Pedro, et la conclusion était identique: le Fonds suppose que l’Argentine honorera la dette de 44 milliards de dollars contractée par Mauricio Macri, mais comprend qu’il n’y a pas de marge politique pour imposer un plan d’ajustement.

Guzmán a ouvert son dossier intitulé “Radiographie de l’économie”, et à travers cinq nuanciers primaires, il a décrit au président comment la macro se déroule à la mi-novembre. Le ministre a également passé en revue la séquence de négociation du FMI avec les différents ministères et a salué l’aide technique du chef de la Banque centrale, Miguel Pesce.

«Il connaît le système et possède une grande expérience. Je le respecte », a commenté Guzmán au président. Pesce et le ministre de l’Économie avaient de fortes divergences techniques en ce qui concerne le contrôle du Cash with Liqui (CCL), mais la situation a été résolue lorsque Alberto Fernández a donné le pouvoir à Guzmán et Pesce a accepté sa décision politique.

Martín Guzmán et Miguel Pesce: deux acteurs clés dans les négociations avec le FMI

La négociation économique la plus complexe appartient à Guzmán, qui est accompagné de Sergio Chodos, représentant argentin au FMI. Cela implique l’établissement de lignes directrices liées à la croissance, au développement des marchés financiers, aux incitations pour le secteur de l’énergie, à l’inclusion sociale et aux futures règles de concurrence, entre autres.

“L’idée avec le Fonds est de fermer un programme qui stabilise la situation économique”Guzmán a déclaré au chef de l’Etat après la deuxième tournée de café.

Alberto Fernández a écouté en silence son ministre de l’Économie lorsqu’il a décrit les termes de la négociation avec le FMI, et Il a ensuite donné des instructions politiques pour faire face à un nouveau cycle de pourparlers qui se poursuivra demain au Palacio de Hacienda.

Vers midi, Guzmán ferma son dossier sur la “Radiographie de l’économie”, et ouvrit un dossier avec 15 cadres techniques qu’il baptisa dans son jargon personnel sous le nom de “Programme pluriannuel qui définit la direction de l’économie” jusqu’à la fin de 2023 .

Alberto Fernández et son ministre de l’Économie, Martín Guzmán

Dans cette section du petit-déjeuner de travail à Olivos, Alberto Fernández y Guzmán décrit le programme économique qu’ils prévoient de mettre en œuvre après l’accord de facilités étendues avec le FMI. Ce projet de programme pluriannuel comprend les chapitres suivants:

1. Solde budgétaire

2. Stabilité de la croissance

3. Baisse du chômage

Quatre. L’inclusion sociale

5. Pauvreté en général et pauvreté des enfants

A la fin de la réunion, le président a insisté auprès de Guzmán sur la nécessité de «stabiliser la situation sur les marchés» et «d’accumuler des réserves» à la Banque centrale. Alberto Fernández estime qu’il est possible d’articuler une tactique financière pour éviter une hausse brutale du taux de change et, en même temps, faire pression pour des réformes structurelles dans tous les ministères.

Le chef de l’Etat a décidé de soumettre l’accord de facilités étendues avec le Fonds monétaire international à l’examen du Congrès. Cela se produira au-delà du mois de mars, lorsque Biden occupe déjà la salle ovale de la Maison-Blanche et que le conseil d’administration du FMI sait ce que le président des États-Unis pense du programme géopolitique d’Alberto Fernández en Amérique latine et dans le monde.