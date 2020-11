Alberto Fernández et Evo Morales au poste frontière entre La Quiaca et Villazón (.)

C’était un acte émotionnel et chargé de symbolisme politique. Président Alberto Fernandez rencontré ce midi avec Evo Morales à La Quiaca, Jujuy, pour le voir partir et l’accompagner au passage de la frontière avec la ville de Villazón, qui a marqué le retour de l’ancien président bolivien dans son pays après presque un an à l’étranger, d’abord au Mexique puis en Argentine, après la victoire électorale du MAS qui a porté Luis Arce au pouvoir.

«Alberto Fernández m’a sauvé la vie. Merci beaucoup », a déclaré Morales lors d’un événement rempli de supporters, de ballons et de drapeaux de la Bolivie et de l’Argentine. Immédiatement, le président argentin est revenu avec des éloges: “Le plus important est qu’il retourne dans sa patrie dont il n’aurait jamais dû partir.”

Alberto Fernández a également rappelé que l’Argentine et la Bolivie font “partie d’une grande patrie, une patrie qui veut embrasser tout le monde, pas certains”. C’était un message clair d’unité entre les deux pays qui, avec le retour au pouvoir du MAS de Morales et d’Arce, impliquera une relance des relations diplomatiques qui avaient été interrompues par le processus mené par Jeanine Añez.

À la porte du pont qui relie La Quiaca à Villazón, le chef de l’Etat a souligné que pour atteindre l’objectif d’avoir «une patrie pour tous, il y a un instrument, qui s’appelle la démocratie», et a rappelé le moment où il a rencontré Morales. «Il a fait un excellent travail là où les structures sociales et économiques ont changé en Bolivie. Il l’a si bien fait que certains étaient bouleversés, mais les gens savent que de l’autre côté de ce pont, il y en a des milliers qui l’attendent car les gens n’ont pas tort », a fait remarquer Alberto Fernández.

Le geste d’Alberto Fernández pour renvoyer Evo Morales va au-delà de l’accompagnement de ce retour triomphant du leader du MAS. C’est le point de départ, analysent-ils à Casa Rosada, d’une alliance géopolitique que l’Argentine cherche à contrecarrer le poids des gouvernements de centre-droit en Amérique latine comme celui de Jair Bolsonaro, au Brésil; celle de Sebastián Piñera, au Chili, et de Luis Lacalle Pou, en Uruguay.

Alberto Fernández a salué l’ancien président bolivien, rentré dans son pays après la victoire électorale de Luis Arce (.)

Les partisans de Morales étaient situés d’un côté et de l’autre de la frontière entre l’Argentine et la Bolivie. Après les brefs discours, le président argentin a partagé à quelques mètres le voyage avec l’ancien président bolivien ainsi qu’avec l’ancien vice-président. Alvaro Garcia Linera.

«Merci à tous les Argentins qui m’ont soutenu. En peu de temps, nous avons montré que la Bolivie a un avenir. Nous garantissons la dignité d’un peuple », a déclaré Morales au début de l’acte et ajouté:« Je n’ai jamais douté que nous reviendrions, mais pas si tôt ».

«C’est quelque chose que nous n’oublierons jamais. Une partie de moi reste en Argentine après y avoir passé 11 mois en exil », a déclaré l’ancien président bolivien, qui en a profité pour se souvenir de Néstor Kirchner lorsqu’il a souligné que« le combat se poursuit contre l’impérialisme ».

«Il rentrera chez lui, c’est là qu’il n’aurait jamais dû partir. Nous sommes de nombreux Argentins qui l’aiment et l’apprécient », a déclaré Alberto Fernández lors de la rencontre. Le président était accompagné du chancelier Felipe Solá; Les ministres Eduardo de Pedro (Intérieur) et Elizabeth Gómez Alcorta (Femmes, genre et diversité); le secrétaire aux affaires stratégiques, Gustavo Béliz; le secrétaire à la communication, Juan Pablo Biondi; le sénateur Jorge Taiana et le député Eduardo Valdés.

Le président argentin a participé hier à l’inauguration d’Arce à La Paz et hier soir il avait déjà dîné avec Evo Morales et son entourage à La Quiaca, où ils ont partagé des anecdotes et une ambiance festive.

Au cours de ce dîner, Alberto Fernández a raconté à Morales les expressions d’affection qu’il a reçues dans la capitale bolivienne, en particulier de la part des partisans du MAS (Mouvement pour le socialisme), le parti d’Arce, élu par 55% des voix. Lors de son bref séjour à La Paz, le président argentin a reçu des applaudissements dans les rues et à l’Assemblée législative pour les gestes qu’il a faits avec Evo en lui offrant un refuge politique après avoir été dénoncé pour fraude lors des dernières élections et accusé de promouvoir des actes la violence.

Après avoir dit au revoir à Alberto Fernández à Villazón, Morales a lancé une caravane avec des centaines de supporters qui l’accompagneront dans son périple de plus de 1000 kilomètres dans la zone de coca de Cochabamba, où il a forgé sa carrière politique.

