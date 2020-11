Alberto Fernández à côté du tiroir de Diego Maradona

Alberto Fernández est arrivé à la Casa Rosada à 10h57 en hélicoptère, accompagné de Fabióla Yáñez, vêtue d’un deuil strict. Il a également voyagé dans l’avion avec le secrétaire général de la présidence, Julio Vitobello, le secrétaire à la presse et à la communication, Juan Pablo Biondi, et le maire de la résidence Olivos, Daniel Rodríguez.

Il vient d’entrer dans la chapelle en feu à 11h20, soigneusement déposés sur le cercueil, en prenant tout le temps nécessaire, une chemise d’Argentinos Juniors et des mouchoirs de mères et grands-mères de la Plaza de Mayo. C’était sa cérémonie et son hommage personnel. Il a été vu entouré du président du club La Paternal, Cristian Malaspina, du chef de cabinet, Santiago Cafiero, du ministre de la Santé, Ginés González García, et María, la secrétaire historique du président.

Visiblement ému, voire en pleurs, le président se tenait devant le cercueil fermé, à côté de la Première Dame, qui pénétrait dans la pièce avec un bouquet de fleurs rouges. Tous deux sont restés devant le cercueil, en silence, accompagnant la famille pendant 20 minutes.

Plus tard, les organisateurs ont laissé entrer le personnel de Casa Rosada. Il était possible de voir les serveurs, les assistants et les gérants et les responsables des revenus. Un groupe de personnes aux jugulaires aux couleurs d’Argentinos Juniors est également venu saluer la famille. Ils faisaient partie de l’équipe inférieure du club, où Maradona a commencé.

En arrivant à La Rosada, Fernández a salué un grand nombre de personnes qui attendaient son entrée par l’esplanade de l’avenue Rivadavia, a pris des selfies et a remercié la présence du personnel de la Maison qui travaillait, malgré le congé pour le deuil qu’il a décrété. pendant trois jours.

Il devait se rendre directement à la chapelle en feu où est surveillé Diego Armando Maradona, mais il a décidé de se rendre dans son bureau, situé au premier étage du siège du gouvernement. A ce moment, la transmission a été coupée.

Le président descendant de l’hélicoptère (Maximiliano Luna)

À côté du tiroir, Dalma serra dans ses bras une Giannina profondément brisée. Pendant ce temps, Claudia Villafañe, qui avait un demi-mètre de retard, lui a dit que le président était arrivé et qu’ensemble, ils se sont rendus tous les trois au bureau présidentiel, accompagnés du sous-secrétaire général, Miguel Cuberos.

À l’époque, le grand débat au sein de l’équipe présidentielle est de savoir comment résoudre l’angoisse des personnes qui veulent licencier leur idole. La famille a déclaré que la cérémonie funéraire devait se terminer à 16 heures, puisqu’ils sont à la Casa Rosada depuis 23 heures et qu’ils veulent se rendre au cimetière le plus tôt possible. Mais à la Casa Militar, ils ont présenté une alternative, comme prolonger le sillage jusqu’à 20h00, fermer l’entrée et la transmission à 19h00.

Alberto Fernández accueille la famille de Maradona

La préoccupation des personnes chargées de protéger la sécurité du président c’est que des pressions se produisent sur la ligne d’entrée comme ils l’ont déjà vu le matin, et que l’adieu des plus grands se transforme en cauchemar, avec des gaz lacrymogènes et des blessures.

Ils ont fait valoir que la ligne de personnes qui veulent licencier Diego traverse l’Avenida de Mayo jusqu’au 9 juillet, et de là jusqu’à l’Avenida Belgrano. Cependant, les journalistes ont pu observer depuis le premier étage que Claudia a fait un geste de plier les mains au président au moins trois fois, comme pour dire: «pas plus» que quatre heures de l’après-midi. Avant, Cafiero et Cuberos ont essayé. Tout indiquerait que tous les efforts pour prolonger le sillage ont échoué.

Une autre question qui a commencé à être discutée est la possibilité que le corps de Diego soit transféré au cimetière Jardín Bella Vista par hélicoptère, une décision qui sera confirmée dans les prochaines heures.

