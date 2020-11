Alberto Fernández et Joseph Biden, président élu des États-Unis

Pour la première fois depuis son arrivée au gouvernement, Alberto Fernández a exposé son regard politique sur l’agenda régional des États-Unis. «Je ne sais pas très bien comment la politique étrangère de (Joseph) Biden se terminera avec l’Amérique latine, mais J’écarte que ce sera certainement mieux que celui de (Donald) Trump»A déclaré le président en dialogue avec son ami Marco Enríquez -Ominami.

Alberto Fernández a des différences idéologiques avec Trump, et a toujours remis en question son point de vue sur la crise au Venezuela, la situation institutionnelle en Bolivie, le rôle continental de l’Organisation des États américains (OEA) et l’exclusion diplomatique de Cuba après un printemps géopolitique convenu entre Barack Obama et Raúl Castro.

Le chef de l’Etat a souri joyeusement lorsqu’il a appris que Joseph Biden avait vaincu Donald Trump et a demandé au ministre des Affaires étrangères Felipe Solá et à l’ambassadeur d’Argentine à Washington, Jorge Arguello, d’ouvrir des canaux formels et informels pour comprendre quelle politique étrangère le président élu des États prépare. Uni.

Cet après-midi de novembre, via le chat WhatsApp et Telegram, Alberto Fernández a dit à Solá et Arguello la même chose qu’il a maintenant répétée en public lors d’un reportage dans lequel il a joué avec Enríquez-Ominami.

Alberto Fernández et Donald Trump avec le fond de la Maison Blanche située à Washington

«Biden a une excellente occasion de créer un autre lien avec l’Amérique latine. Les possibilités de réunification avec le continent sont nombreuses car ces années qui se sont écoulées nous ont très mal traités », a déclaré Alberto Fernández.

Du point de vue présidentiel, Trump a mené un programme de politique étrangère très agressif envers le Venezuela par les décisions du Groupe de Lima et les résolutions prises par Luis Almagro en tant que Secrétaire général de l’OEA.

Alberto Fernández, par certaines feintes diplomatiques, a affronté son collègue des États-Unis, ignorant l’importance du Groupe de Lima et essayant de vaincre Almagro lors des dernières élections de l’OEA. Mais dans les deux cas, son offense avait peu de sens. Le Groupe de Lima a continué d’exclure Nicolás Maduro de la table des négociations et Almagro a été réélu pour cinq ans.

«Venezuela, qu’au-delà des disputes politiques, qu’au milieu d’une pandémie, ils aient soumis le peuple à un bloc est inhumain, la même chose avec Cuba. Je suis optimiste qu’avec Biden, nous pouvons être plus calmes, Confiants, peut-être pourrons-nous avancer et réussir à bannir l’idée d’une intervention militaire au Venezuela », a spéculé le président argentin.

Et il a conclu: «Nous pouvons penser à aider le Venezuela, trouver un canal de dialogue pour que les Vénézuéliens puissent se revoir et résoudre leur avenir en conséquence, et ne pas inventer des présidents itinérants, qui font le tour du monde en se faisant appeler présidents du Venezuela, ce qui est arrivé à la demande des États-Unis ».

Alberto Fernández n’a jamais reconnu Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela et a toujours considéré que Maduro devrait s’asseoir à la table des négociations pour la transition démocratique. Jusqu’à présent, Biden considère le Venezuela comme une dictature – il est d’accord avec Trump – et soutient Guaidó en tant que seul chef de l’opposition capable de mettre fin au régime populiste de Maduro.

Dans ce contexte, Biden est identique à Trump. Des différences peuvent exister en ce qui concerne le Traité de Paris sur le changement climatique, ou dans la possibilité de promouvoir une invasion armée du Venezuela, mais le futur président des États-Unis poursuivra le même programme régional que Trump avait pour le Venezuela et Cuba.

Avec tout, Alberto Fernández ne devrait pas perdre son optimisme avec Biden. Le successeur de Trump est un ami de Francisco, comprend le poids de l’Amérique latine dans la politique mondiale et ne fera rien pour bloquer les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Mais lors de l’établissement d’un agenda pour le Venezuela et Cuba, le président devra faire un argument très solide pour convaincre Biden que Maduro n’est pas un dictateur et que Cuba n’est plus une hypothèse de conflit à 90 miles de Miami.