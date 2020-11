Débat dans le monde agricole sur l’accès à la terre. La Fédération agraire a présenté sa proposition

Le régime foncier pour la production agricole a réussi à se placer à l’ordre du jour des discussions politiques ces dernières semaines, de nombreuses organisations sociales exigeant des actions pour favoriser leur accès à la production. Ici le Fédération agraire argentine (FAA) dans le cadre des revendications sociales d’accès à la terre non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les zones périurbaines, ce qui exige une résolution des gouvernements nationaux et provinciaux, ainsi que du Congrès.

La question à l’ordre du jour officiel a été imposée par le président Alberto Fernández lui-même, lorsqu’il a mis en garde contre l’avis de la Casa Rosada pour faire en sorte que “les terres improductives de l’État passent entre les mains de ceux qui les produisent”. Cela a conduit les dirigeants de la Fédération agraire, qui promeut depuis des années des projets tels que la loi sur le crédit-bail foncier, entre autres, à prendre des mesures en la matière et à exiger d’être entendus par les autorités nationales ainsi que par les législateurs dans ce domaine. sens.

En tant qu’entité, la FAA a une longue histoire liée à ce type de revendications, avec de nombreuses présentations de projets au Congrès national et également dans le contexte international, comme dans la Réunion spécialisée sur l’agriculture familiale, qui opère dans la sphère du Mercosur, et aussi dans la Confédération des organisations de producteurs familiaux du Mercosur élargi.

Comme l’ont expliqué les autorités de la Fédération agraire dans un document, dans lequel il a présenté une série de projets liés à «l’utilisation et la jouissance de la terre» pour sa production, “Il est très important que, enfin, le moment vienne où l’on puisse débattre de manière institutionnelle sur la question agraire argentine, sur la propriété foncière et l’accès démocratique aux ressources productives.”

«Historiquement, nous avons proposé – a déclaré la FAA – un modèle pour le développement de produits alimentaires et exportables à valeur ajoutée, qui non seulement travaille (cultive et entretient) la terre et produit, mais implique un modèle de développement local, avec une durabilité sociale, la protection de l’environnement et génération de devises pour le pays ».

Proposition

Confiant dans la possibilité d’être convoqué par la Casa Rosada, ou par les législateurs, pour évaluer des programmes ou des actions liés à cette problématique, l’entité qui dirige Carlos Achetoni, a fait part de son intérêt pour les propositions déjà soumises en temps opportun aux autorités et aux législateurs nationaux et provinciaux. Les propositions soulevées par les représentants des petits et moyens producteurs sont:

• Règlement de la loi 27118 de réparation historique de l’agriculture familiale et que les provinces qui adhèrent à la norme selon chaque région productive.

• Réforme fiscale qui crée des incitations et des pénalités pour l’accès et l’utilisation de la terre.

Carlos Achetoni, président de la Fédération agraire

• Une nouvelle loi sur les baux ou la promotion des baux par les petits et moyens agriculteurs, avec des incitations fiscales, des crédits ou des conditions dans les négociations, évitant la position dominante des grandes entreprises qui produisent des matières premières.

• Promotion de normes qui contrôlent et supervisent l’utilisation des ressources naturelles, principalement la terre, à travers une loi sur l’utilisation des terres, avec l’intervention de l’INTA.

• Le création d’une Fiscal Lands Bank développer des programmes d’accès à la terre: pour les producteurs qui ont besoin d’augmenter leur échelle de production ainsi que pour les familles qui souhaitent se lancer dans l’agriculture.

• Projets pour l’inclusion des femmes rurales dans la dénomination de “productrice agricole”, car à la fois dans le recensement agricole national et dans toutes les mesures des exploitations, économiques et commerciales, il est entendu aujourd’hui qu’ils font partie de cette dénomination, ce qui les rend invisibles et génère et reproduit des stéréotypes de genre. Cela leur permettrait d’être inclus dans les programmes d’accès au crédit, d’achat de machines agricoles et de ressources productives, entre autres.

• Possibilité de réguler le marché foncier à travers des crédits à long terme pour acheter des terres productives, à la fois pour les coopératives, les mutuelles et / ou les particuliers, qu’ils soient propriétaires ou petits travailleurs ruraux.

• Programmes agroécologiques dans les zones périurbaines et législation qui encourage les provinces à adhérer à leurs plans d’aménagement du territoire.

• Promouvoir une réglementation normative pour la promotion de la valeur ajoutée à l’origine, qui crée de meilleures conditions pour les petits, petits et moyens producteurs et coopératives ou groupes associatifs qui participent à l’économie sociale.

