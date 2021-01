Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Alberto Fernández, Elizabeth Gómez Alcorta et Ginés González García (Photo: Franco Fafasuli)

Président Alberto Fernandez a mené un acte dans le Musée de Bicentenaire, au sein de la Casa Rosada, pour promulguer la loi d’interruption volontaire de grossesse (IVE) qui le Sénat a approuvé il y a quelques jours.

«À moitié en plaisantant et à moitié sérieusement, un jour où je devais parler à un groupe de femmes, à la fin du discours, je me suis demandé« ce qui pouvait m’arriver d’autre ». J’ai reçu l’Argentine avec une crise économique, nous avons dû sortir du défaut, la pandémie nous a rattrapés, et au milieu de cela, il leur est venu à l’esprit de mettre fin au patriarcat. Je suis très heureux de mettre fin au patriarcat, c’est une grande injustice qui est vécue depuis des siècles », a déclaré le président.

En ce sens, il a souligné que «nous créons une société meilleure entre nous tous. C’est un jour de joie parce que j’ai tenu parole, j’ai fait campagne avec cela, et aujourd’hui c’est la loi. Quand le mot politique semble déprécié, il est important de le garder ».

D’un autre côté, Fernández a fait valoir que «les femmes sont les premières victimes des inégalités, et beaucoup d’hommes se sentent mal de vivre avec l’inégalité, nous n’aimons pas ça, aujourd’hui nous faisons un pas très important pour que la société soit un peu plus égalitaire ».

Concernant la promulgation de la soi-disant loi de 1000 jours, le président a assuré que «si jamais une femme avait le dilemme d’être mère parce qu’elle ne savait pas si elle pouvait faire face au coût d’avoir un enfant, nous avons mis fin à ce dilemme avec la loi des mille jours, aujourd’hui ils savent qu’il y a un État qu’il lui donnera des garanties de santé et de revenu afin qu’elle et son fils ou sa fille puissent naître et se développer en conséquence ».

«Nous élargissons la capacité de décision, ce qui n’est pas une mince affaire. Il est frappant qu’au XXIe siècle, nous ayons à discuter de ces choses. Personne ne peut se sentir en paix avec lui-même en vivant dans une société sans égalité », a déclaré le président.

Pendant ce temps, Fernández a averti que «Il nous reste une tâche sérieuse, qui est de garantir partout une éducation sexuelle complète pour éviter les grossesses non désirées. Je rêve que nous comprenons tous ce que nous réalisons et que les couleurs qui divisent les femmes cessent d’exister. La société est meilleure parce que la capacité de décider se développe ».

Enfin, Fernández a reconnu que la loi avait été approuvée avec le soutien du parti au pouvoir et des secteurs de l’opposition: «Je remercie les législateurs de l’opposition qui nous ont accompagnés, qui ne pensent pas comme nous mais qui nous ont accompagnés dans cette décision. Nous créons une société meilleure ».

«Il est clair que la bataille pour l’égalité ne s’est pas arrêtée ici, qui s’achèvera quand il n’y aura pas de discrimination de revenu entre les hommes et les femmes, lorsqu’une femme ne court pas le risque de perdre son emploi parce qu’elle est enceinte “, conclut-il.

