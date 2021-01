Alberto Fernández s’entretient avec les gouverneurs de la Quinta de Olivos

Lors d’une vaste réunion virtuelle qui a duré plus de deux heures, le président Alberto Fernandez a proposé aux gouverneurs d’imposer des restrictions nocturnes à la circulation, en principe, du 23 au 6, pour lutter contre l’augmentation des cas de coronavirus qui a été enregistré dans tout le pays ces dernières semaines. Au gouvernement, il y a de l’optimisme quant à la réception de la proposition et l’exécutif cherchera à ce que les mesures soient prises par “consensus”.

En plus de limiter la nuit, le gouvernement a proposé aux chefs provinciaux que les voyages à l’étranger sont limités; que des tests sont nécessaires PCR le moment où quelqu’un arrive dans une province par avion; que le nombre de personnes participant aux réunions est limité à 10; et qu’est-ce que je sais restreindre à nouveau l’utilisation des transports publics pour les travailleurs essentiels.

Tout cela dans l’intention de “ne pas ralentir l’économie”, et de “ne pas frustrer les vacances ou les activités dans les lieux touristiques”, ont rapporté des sources officielles.

La réunion, prévue à 11h30, a débuté à 13h00, par visioconférence et s’est terminée vers 16h00. Selon la Casa Rosada, les gouverneurs ont soutenu les propositions et il a été convenu de poursuivre les dialogues.

Le président était accompagné en personne du chef de cabinet, Santiago Cafiero; le ministre de l’Intérieur, Eduardo de Pedro; et le secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti. L’absence du ministre de la Santé, Ginés González García, a attiré l’attention, qui a participé à la plupart des réunions avec les gouverneurs sur les questions liées au COVID-19 l’année dernière. Avant une consultation de InfobaeDu portefeuille de la santé, ils ont dit que c’était parce qu’il avait une autre activité en même temps, mais ils ont évité de fournir plus de détails.

Le président a exprimé aux gouverneurs sa préoccupation, surtout pour le le comportement des jeunes, Ils montrent un faible respect, du point de vue officiel, en ce qui concerne le respect des mesures de santé telles que la distanciation sociale et l’utilisation de masques.

En ce sens, Alberto Fernández a proposé aux gouverneurs de restreindre la circulation nocturne pour réduire le nombre d’infections. Puis il a donné lieu aux interventions des chefs de province sur leurs positions d’accord dans les situations spécifiques de chaque juridiction.

Le gouvernement cherche à éviter de qualifier ces initiatives de «couvre-feu», comme l’ont dit certains responsables il y a quelques jours, mais préfère plutôt les appeler “Restrictions sanitaires nocturnes de circulation”. Cet après-midi, la manière dont ils seront exécutés a été discutée.

Lundi, Alberto Fernández a évoqué pour la première fois depuis le début de la nouvelle année l’épidémie de coronavirus et a admis qu’il évaluait la possibilité que «tout» «s’arrête à nouveau». A cette époque, il n’a pas fourni plus de détails concernant les mesures potentielles prises en compte par l’administration nationale pour lutter contre le coronavirus. Cependant, des versions ont émergé sur la possibilité d’imposer un “couvre-feu sanitaire” dans la zone métropolitaine de Buenos Aires. Ce jour-là, le président a convoqué le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, et le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, à une réunion tripartite pour évaluer la situation concernant le COVID-19 dans leurs juridictions.

Mardi, alors qu’il y avait une nouvelle augmentation du nombre de cas, le président a contacté certains gouverneurs par téléphone, a reçu leurs perceptions et leur a dit qu’il prévoyait des mesures. Peu de temps après, il a étendu la rencontre – prévue uniquement avec Larreta et Kicillof – à tous les chefs provinciaux.

Dans la réunion virtuelle d’aujourd’hui tous les gouverneurs étaient présents, y compris Rodríguez Larreta, qui a déposé les rumeurs selon lesquelles il pourrait être absent après avoir contracté un coronavirus, une nouvelle qui a été confirmée ce matin.

Ainsi, les nouvelles mesures ont débattu de Larreta et Kicillof et de leurs homologues de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Jump, Gustavo Sáenz; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; et Tucumán, Juan Manzur.

La position de la ville

Du gouvernement de Buenos Aires, ils ont avancé leur position concernant la proposition du président. “Dans l’immédiat, nous ne pensons pas que ce soit le moment de restreindre la circulation”, ont-ils dit, et en ce sens, ils ont souligné que l’occupation du système de santé “reste stable”.

Cependant, ils ont déclaré qu’ils appliqueraient des mesures visant à réduire les rencontres sociales. “Nous devons retourner à récupérer la responsabilité sociale et civique que nous savions que nous avions avant la fin de l’année “, ont déclaré des sources officielles Infobae. Dans l’administration de Rodríguez Larreta, ils considèrent que le «relâchement» des mesures de santé dans la population qui a conduit à l’augmentation des cas est «naturel», et ils l’ont attribué à «la période de l’année, la fatigue et la baisse des cas».

Comme indiqué, il y aura un “renforcement” de l’enquête et du suivi des cas grâce à des stratégies de suivi et de dépistage, avec un accent particulier sur ceux qui reviennent de leurs vacances, afin de couper la chaîne des infections.

