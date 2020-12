Alberto Fernández lors de la présentation de son cabinet (Franco Fafasuli)

Dans un nouveau geste de soutien à ses ministres, Alberto Fernández a convoqué mercredi soir l’ensemble du Cabinet à un dîner de réveillon du Nouvel An à la Quinta de Olivos. Comme confirmé à Infobae, aucun fonctionnaire ne manquait et le président a profité de l’occasion pour ratifie son soutien à son équipe, très critiqué ces derniers jours par la vice-présidente Cristina Kirchner.

“Tous ceux qui ont peur ou qui n’osent pas, il y a d’autres métiers en plus d’être ministre, ministre, législateur ou législateur, aller chercher un autre emploi, nous avons besoin de personnes qui occupent les sièges qu’elles occupent pour défendre définitivement les intérêts du peuple », a déclaré l’ancien président lors de la cérémonie à La Plata vendredi dernier.

Après cette déclaration forte, le chef de l’Etat a défendu ses responsables en Terre de Feu, où ils sont allés se conformer au plan “Alternative Capitals” et il y avait des ministres qui sont venus répondre au CFK.

Le plus fort était le chancelier Felipe Solá, qui a exprimé: «Je pourrais utiliser un autre travail, mais je n’ai pas le temps pour un autre. Je me sens soutenu par le président, sinon je démissionnerais ».

Cristina Kirchner dans le stade unique de La Plata

“Je ne me suis pas senti évoqué, mais j’ai pris la peine de répéter deux ou trois choses: premièrement, la vice-présidente, la camarade Cristina Fernández de Kirchner, a dit que nous devons être encouragés à signer, proposer, décider et autoriser. Personnellement, je suis encouragé et je pense que beaucoup ou tous mes collègues sont encouragés “, plein.

Dans le même sens, il a fait référence Gabriel Katopodis, Ministre des Travaux publics: «C’est la décision du président de comprendre quand des changements ou des ajustements sont-ils nécessaires dans l’équipe gouvernementale; chaque jour, nous revoyons ce que nous faisons bien et tout ce qui mérite d’être revu, mais nous gérons une tragédie et nous avons évité la photo que nous voyons dans les pays européens ».

«Tous ministres, législateurs, gouverneurs, nous sommes engagés et nous sommes clairs sur les intérêts en jeu en Argentine. (…) Cette étape a son propre nom, Alberto Fernández, et nous les ministres accompagnons avec une grande responsabilité “, Hill.

Malgré ce feu interne, le président n’a pas l’intention de procéder à des changements de cabinet dans un proche avenir et a profité du dîner de mercredi pour envoyer un message d’unité et de soutien. Bien qu’il y ait des modifications, certains noms sont immobiles: Santiago Cafiero, Marcela Losardo, Martín Guzmán, Eduardo «Wado» de Pedro et Gabriel Katopodis. A ceux-ci s’ajoutent les quatre secrétaires: Vilma Ibarra (juridique et technique), Julio Vitobello (général de la présidence), Gustavo Beliz (affaires stratégiques) et Juan Pablo Biondi (médias).

En principe, l’idée du président serait de procéder à un changement massif lorsqu’il estime que les portefeuilles ont besoin d’un renouvellement. Dans ce remplaçant, ceux qui quittent leurs fonctions sont probablement le chancelier Felipe Solá et les ministres Matías Kulfas (Production) et Juan Cabandié (Environnement et développement). Mais Alberto Fernández préfère attendre pour ne pas faire les changements juste après que Cristina Kirchner les demande.

Le problème est que les différences sont inconciliables. Par exemple, l’ancien président aimerait se passer de Santiago Cafiero (chef de cabinet), Marcela Losardo (ministre de la Justice), Matías Kulfas (ministre de la Production), Vilma Ibarra (secrétaire juridique et technique), Gustavo Béliz (secrétaire aux affaires) Stratégique), Julio Vitobello (secrétaire général de la présidence) et Juan Pablo Biondi (secrétaire des médias). Tout cela Alberto ne cédera pas.

