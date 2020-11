Alberto Fernández.REUTERS / Fichier Photo

Le Président annoncera aujourd’hui une nouvelle extension des protocoles obligatoires contre COVID-19, A travers une vidéo qui sera diffusée par les chaînes de radiodiffusion officielles, après une téléconférence à 18h00 qu’il aura avec les gouverneurs des provinces qui ont plus de difficultés avec la pandémie. Bien que les noms ne soient pas confirmés, il est exclu que Santa Fe, Córdoba et Mendoza soient le parti, et sûrement quelques autres dirigeants, comme c’est le cas des provinces de San Juan et Neuquén.

Tout indique qu’il y aura plus d’ouvertures et qu’Alberto Fernández continuera à se consacrer à ce qui le préoccupe le plus actuellement, à savoir la conclusion de contrats avec les fournisseurs de vaccins, tout en préparant le plan national de vaccination. La mort de Diego Armando Maradona et l’implication du gouvernement dans les funérailles ont conduit le président à décréter un deuil national de trois jours et à suspendre les tâches fondamentales du gouvernement.

En principe, aucune province ne continuerait avec l’ASPO, c’est-à-dire l’isolement social préventif et obligatoire (ASPO), sauf dans le cas de certains départements ou localités qui continuent de présenter de graves problèmes de contagion. Avant de donner des détails, les porte-parole présidentiels souhaitent que Fernández s’entende sur les lignes directrices avec les gouverneurs. La plupart d’entre eux relèvent du régime DISPO, Préventif et Obligatoire Social Distancing, qui est plus permissif en termes d’événements sociaux et de réunions dans des lieux fermés.

Au sein de l’équipe gouvernementale, il y avait déjà l’intention de ne pas retarder à demain la diffusion de la mesure, malgré le fait qu’il leur reste encore un jour, car la dernière extension arrive le dimanche 29 novembre. En effet, la dernière annonce a été faite le 6 novembre, lorsque la phase sanitaire de CABA et de la province de Buenos Aires a changé, préparant la population à une nouvelle phase plus conviviale sur le plan économique, incluant les activités touristiques.

Les cas dans la ville de Buenos Aires et dans la banlieue sont en baisse drastique depuis deux mois et, bien que le ministère de la Santé n’ait pas effectué hier son rapport quotidien habituel avec les infections et les décès causés par le COVID, dans le dernier rapport, numéro 446 , 8 593 nouveaux cas ont été confirmés dans tout le pays et 283 décès, dont seulement 324 infections en CABA et 2 262 dans la province, confirmant la baisse soutenue.

Parmi les provinces les plus compliquées, Santa Fe continue de connaître de grandes difficultés, puisqu’elle a signalé 1 490 cas. Córdoba en comptait 881 et Mendoza 264. San Juan a dépassé son voisin de Cuyo, avec 451 cas et Neuquén en avait 394, tandis que Río Negro continue également avec un nombre élevé d’infections, 350, le même que Santa Cruz, qui en comptait 327.

