Alberto Fernández a assumé la présidence du Mercosur

Dans un discours de 15 minutes, le président Alberto Fernandez Il a exhorté ses partenaires au Brésil, en Uruguay et au Paraguay à faire du Mercosur le fleuron de l’Amérique latine. En assumant la tête du bloc régional, le chef de l’Etat argentin a souligné “que personne n’est sauvé seul” et qu’il faut “plus et mieux Mercosur”.

Le chef de l’Etat argentin a reçu ce matin de son homologue uruguayen, Luis Lacalle Pou, par téléconférence, la présidence pour six mois du bloc qui comprend également le Brésil et le Paraguay comme membres à part entière.

Dans son exposition, Alberto Fernández a souligné la nécessité de réaliser dans les mois à venir un «Mercosur éco, faible en carbone et durable. Il faut prendre soin des forêts, des réserves d’eau, du lithium, de l’hydrogène ». Il y a eu des mentions répétées de «durabilité» et il a appelé à des actions pour «récupérer les économies» après avoir surmonté l’une des pires étapes de la pandémie de Covid 19.

Un autre aspect que Fernández a souligné est l’importance de renforcer le «Mercosur numérique». Pour cela, il a déclaré qu’il fallait construire «une éducation 4.0 pour l’industrie». En tant qu’instrument, il a appelé au renforcement de la “connectivité” et au renforcement de la “couverture satellitaire intégrée”.

Le président argentin a également fait valoir la nécessité de parvenir à “l’inclusion” de la plupart de la population. “Nous devons surmonter la mondialisation de l’indifférence”, a-t-il déclaré.

Alberto Fernández s’exprime lors de son investiture en tant que président Pro Tempore du Mercosur

Le discours d’Alberto Fernández, qui était accompagné de son chef de cabinet, Santiago Cafiero, et de son chancelier Felipe Solá, s’est appuyé sur les questions environnementales est étroitement lié aux demandes formulées ces derniers jours par différents représentants de l’Union européenne afin que l’accord entre les deux blocs est terminé.

Du Vieux Continent, ils ont exprimé leur inquiétude quant à une certaine gestion environnementale au sein du Mercosur. Ils sont particulièrement préoccupés par la déforestation de l’Amazonie et le peu d’engagement du président brésilien Jair Bolsonaro à respecter les dispositions du traité de Paris.

Avant Alberto Fernández, le président uruguayen, Lacalle Pou, avait souligné la nécessité de parvenir à un «consensus» et de «comprendre et comprendre ce dont chaque pays a besoin» afin de renforcer le bloc régional. Puis son chancelier, Fernando Bustillo, a fait le bilan des 6 mois au cours desquels l’Uruguay était à la tête de la présidence. Là, il a souligné que des progrès avaient été accomplis dans le protocole sur le commerce électronique, dans le système des quotas d’exportation du Mercosur et également dans le secteur automobile.

Ensuite, Bolsonaro parla successivement; le Président du Paraguay, Mario Abdo Benítez; le tout nouveau président de la Bolivie, Luis Arce; celui du Chili, Sebastián Piñera et des représentants diplomatiques du Pérou, de l’Équateur et du Suriname.

Arce a reçu les félicitations des autres participants pour sa récente investiture dans le gouvernement bolivien. L’incorporation en tant que membre à part entière de ce pays est l’un des points que Fernández envisage de promouvoir pendant cette période à la tête du bloc régional qui en 2021 aura 30 ans.

Le 26 mars 1991, à Asunción, le Traité a été signé qui a cristallisé l’accord que les anciens présidents de l’Argentine et du Brésil, Raúl Alfonsín et José Sarney, avaient commencé à concevoir. respectivement, cinq ans plus tôt à Foz de Iguazú.

À l’issue de la téléconférence, Alberto Fernández et Lacalle Pou, qui s’étaient rencontrés à la mi-novembre dans un ranch de Colonia del Sacramento, ont échangé des blagues. Ils ont prétendu passer le marteau qui symbolise le transfert de pouvoir et l’Uruguayen lui a dit que s’il le voulait, “je peux vous envoyer un kilo de barbecue”. Puis Alberto Fernández a rappelé le président de l’Est récemment décédé, Tabaré Vázquez, qu’il a reconnu avoir travaillé dur pour garder tout le monde «uni».