Président Alberto Fernandez a participé ce matin de la résidence Chapadmalal au sommet des dirigeants du G20 qui se déroule virtuellement depuis Riyad, en Arabie saoudite, et a réitéré sa proposition, déjà esquissée en mars dernier, sur la création d’un pacte mondial de solidarité et un Fonds humanitaire pour faire face à l’impact mondial du COVID-19.

«Nous voyons très attentivement ce qui se passe en Europe. Nous prévenons que le risque de la deuxième vague existe également en Amérique latine, que ce qui se passe en Europe est très possible, cela arrive avec l’arrivée de l’automne et nous avons donc la possibilité d’obtenir le vaccin qui immunise notre société en Amérique latine », a indiqué Fernández

Et il a fait remarquer: “Nous devons persister dans la possibilité de garantir le vaccin à toute l’humanité.”

«Je pense que je suis le premier à parler d’un endroit légèrement différent. Je vais parler un peu de la façon dont les pays en développement ont vécu la pandémie. Les pays qui ont également un conflit avec la dette réelle. Je suis convaincu que la pandémie nous offre une opportunité unique. Il est très clair que dans le monde dans lequel nous vivions, ce n’était pas un monde essentiellement juste. C’était un monde avec de nombreuses inégalités. C’est une excellente occasion de changer la façon dont le monde fonctionne », a déclaré le président au début de son discours.

Et il a poursuivi: «Nous avons proposé de créer un fonds d’urgence sanitaire mondial. Je vois avec satisfaction, le Premier ministre anglais l’a très bien dit, que ce qui a commencé comme une expérience individuelle de chacun de nous est devenu un espace de solidarité où nous avons commencé à écouter les expériences de chacun pour voir d’où voyager le pandémie”.

«Nous avons des choses à faire et à assumer. Nous avons la ferme décision de mettre en œuvre des politiques publiques actives pour contenir, soutenir et stimuler l’économie et maintenir la stabilité financière.

Le discours de Fernández a eu lieu quelques minutes après 11 heures (heure de notre pays) par vidéoconférence. Ce samedi, la délibération du forum mondial qui réunit 20 des principaux pays développés ainsi que plusieurs pays émergents et les plus importantes organisations multilatérales du monde a pour axe la devise “Surmonter la pandémie et retrouver croissance et emplois”. Continuera demain avec “Construire un avenir inclusif, durable et résilient.” Il y aura également deux événements parallèles. Aujourd’hui, c’est sur la préparation et les réponses à la pandémie. Demain, autour du changement climatique et de ses conséquences.

Ces propositions avaient déjà été soulevées par le président argentin lors d’une réunion extraordinaire tenue à la fin du mois de mars et virtuellement, et ont été réitérées ces derniers jours par le sherpa argentin et ambassadeur aux États-Unis, Jorge Argüello, via son compte Twitter officiel. Les Sherpas sont les conseillers nommés par chaque chef d’État pour recevoir des conseils et leur travail est essentiel pour harmoniser les positions et pour la rédaction du document final de cette réunion multilatérale.

Depuis cette opportunité, alors qu’en raison de l’expansion rapide du coronavirus au niveau mondial, cette réunion extraordinaire du G20 s’est tenue, également en mode virtuel, plus d’une douzaine de réunions extraordinaires se sont tenues au niveau ministériel, dont il s’agit de la 15e réunion. du forum, dans les domaines du commerce, de l’énergie, de l’agriculture, de l’emploi, du tourisme, de l’économie numérique et de l’éducation.

La position argentine, exposée par le président, a été maintenue ces derniers mois dans les différents domaines du G20, ainsi que lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères, tenue en septembre, et à laquelle le ministre des Affaires étrangères a participé. Felipe Solá de ratifier le soutien du gouvernement argentin au multilatéralisme, la nécessité de renforcer la coopération mondiale et de lutter contre les inégalités, en particulier dans un contexte d’incertitude mondiale face à la pandémie.

Le G20 est né en 1999 en tant que réunion technique des ministres des finances et des présidents des banques centrales. Au milieu de la crise économique de 2008, il est devenu ce qu’il est aujourd’hui: un espace clé de discussion et de prise de décision auquel participent les plus grands dirigeants mondiaux et les grandes économies. Ensemble, ses membres représentent 85% du produit brut mondial, les deux tiers de la population mondiale et 75% du commerce international. Pour la première fois, sa réunion annuelle se tient dans un pays arabe. Il s’agit d’un forum dont les membres permanents sont 19 pays de tous les continents plus l’Union européenne (UE) dans son ensemble. Il est composé de l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, l’Afrique du Sud, la Turquie et l’UE.

